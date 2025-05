REPORTAJ: De la birou la trafalet. Cum au schimbat 60 de angajați Amazon Iași o școală din Scânteia? „Am vrut să dăm ceva înapoi comunității”

Vineri, 23 mai, o echipă de 60 de angajați Amazon din Iași și-a schimbat complet rutina de lucru: au urcat într-un autobuz CTP închiriat și au mers 30 de kilometri până în satul Bodești. Nu pentru un team building, ci pentru a da un refresh școlii din sat. Sub deviza acțiunii „Paint a Better Future”, derulată în cadrul „Global Month of Volunteering” (Luna Globală a Voluntariatului), acești voluntari au văruit pereți, au reparat mobilier, au instalat dulapuri și cuiere și au adus culoare sălilor de clasă prin diverse accesorii.

Înarmat cu toate materialele necesare și un entuziasm molipsitor, grupul a început munca de la 8 dimineața, iar până la ora 17.00 au renovat cele șase săli de clasă ale școlii din satul Bodești, comuna Scânteia, județul Iași.

„Ne-am adunat să dăm un refresh școlii din Bodești”

Ajunși la fața locului, cei 60 de voluntari și-au împărțit rapid sarcinile: șase săli de clasă aveau nevoie de renovare, așa că s-au format tot atâtea echipe, fiecare cu propriul coordonator. Printre aceștia l-am găsit pe Andi Petcu, unul dintre „căpitanii” de echipă, liderul auto-numitei „echipa de la sala 1”. Ne-a povestit că ei participă de ceva timp la acțiuni de voluntariat și că de la un eveniment la altul se adună tot mai mulți inițiativelor – de la 30 au ajuns să fie 60 de persoane.

„Pentru noi, este Luna Globală a Voluntariatului. În fiecare an participăm la o multitudine de acțiuni de voluntariat. Colegii noștri vor să ajute comunitatea, de asta și suntem aici. Încercăm să facem o mică diferență. Ne dorim ca acești copii să aibă un viitor strălucit, iar cu un mic suport din partea noastră sunt convins că putem face un pas în acest sens. Este un pas mic, dar poate face diferența pe termen lung”, a declarat Andi Petcu pentru „Ziarul de Iași”.

Andreea Grosu, una dintre voluntare, spune că experiența de la Bodești nu este o premieră pentru ea, întrucât, de-a lungul timpului, a mai participat la activități de voluntariat, atât prin intermediul Amazon, cât și în afara companiei.

„Astăzi ne-am adunat să dăm un refresh școlii din Bodești și sperăm să îi aducă pe copiii de aici mai aproape de normalitatea școlilor, așa cum ar trebui să fie ele”, a precizat Andreea Grosu.

„Ne dorim să oferim copiilor un mediu mai bun și mai curat”

„Mai avem var? Cu amorsă s-a dat? Unde-i trafaletul?” – sunt întrebările răsunau pe holul școlii din Bodești, comuna Scânteia, în timp ce „furnicuțele” de la Amazon Iași lucrau pentru a renova sălile de clasă. Spiritul de echipă a fost ușor de observat, întrucât imediat au sărit unul în ajutorul altuia.

În mijlocul acțiunii l-am găsit pe Alin Ciubotariu, unul dintre angajații Amazon și coordonatorul logistic al proiectului. El s-a ocupat de ceea ce înseamnă organizare: organizarea zilei de voluntariat, împărțirea sarcinilor și aprovizionarea cu materiale.

„Ceea ce ne dorim să facem astăzi, împreună cu «amazonienii» noștri, este să dăm un refresh școlii din Bodești. Am venit să vopsim pereții, dar am adus și materiale suplimentare – coșuri de gunoi, rafturi, cuiere. Ne motivează dorința de a oferi copiilor un spațiu mai curat și mai plăcut. Și, desigur, bucuria de a lucra împreună, ca echipă, într-o acțiune de voluntariat cu adevărat utilă”, a declarat Alin Ciubotariu.

Voluntarii Amazon: „Am ales să facem acest lucru pentru a da ceva înapoi comunității”

Fiecare voluntar a avut propriul său „birou de lucru” – o bucată de perete care trebuia șmirgheluită, dată cu amorsă și apoi văruită. În momentul în care trafaletul era încărcat cu var, începea un adevărat ritual: pereții prindeau viață, iar în spatele fiecărui gest se simțea o motivație comună. Când cineva termina zona alocată din perete și varul de pe trafalet, se forma rapid coadă la tava de zugrăvit – nimeni nu stătea deoparte.

„Ne-am apucat serios de treabă! M-am apucat de șmirgheluit pereții, ca să putem da cu amorsă și ulterior cu var. La bază, eu sunt profesoasă și am început să fac voluntariat în urmă cu 2-3 ani. Mi s-a părut o oportunitate foarte faină în cadrul Amazon – să putem participa la renovarea și îmbunătățirea claselor școlii”, a menționat Ana Maria Ghenciu.

Întrebați ce i-a determinat să se alăture acțiunii „Paint a Better Future”, toți voluntarii au oferit un răspuns comun: dorința de a întoarce ceva comunității. Au luat în serios numele inițiativei și, echipați în combinezon, s-au apucat „să picteze” sălile de clasă ale copiilor din Bodești, pentru a le oferi un viitor mai bun.

„Am ales să facem acest lucru pentru a da ceva înapoi comunității. Este o satisfacție imensă să știi că ceea ce faci aici ajunge la copii, că le putem crea un spațiu mai plăcut în care să învețe. Eu m-am implicat și pentru copii, dar și pentru că, în mod normal, am un stil de viață destul de sedentar. A fost o experiență care m-a motivat cu adevărat”, a declarat Mălina Adomnicăi, angajată Amazon.

Cum a fost pus în mișcare proiectul „Paint a Better Future”

Totul a început cu o bună organizare. Echipa de voluntari Amazon, după ce a văzut situația școlii din Bodești, a stabilit sarcinile, materialele necesare și au fost făcute achizițiile pentru echipamentele și produsele care urmau să fie folosite în renovare.

Coordonarea întregului proiect a fost asigurată de Simina Păduraru, Senior Operations Manager, și Iuliana Suzan, Compliance Manager în cadrul Amazon Iași. În total, 60 de angajați s-au implicat activ.

„Considerăm că fiecare copil merită să aibă un spațiu de învățare vibrant, care să îi stimuleze creativitatea și motivația. Prin această inițiativă de voluntariat, apreciată de colegii noștri din Iași, nu ne-am propus doar să renovăm o școală – ci să contribuim la conturarea unui viitor mai optimist, pentru acești elevi din ciclul primar”, a declarat Cristian Josan, Director General al Amazon Development Center Romania.

Bucurie sinceră în rândul elevilor și profesorilor după renovarea claselor

Tatiana Buboi, învățătoare la clasa I la Școala Gimnazială „Axinte Uricariul” din Scânteia, a avut un rol-cheie în conectarea voluntarilor Amazon cu Școala Gimnazială Bodești, întrucât face parte din programul educațional „Pas cu pas către excelență”, derulat de companie. Vineri, 23 mai, aceasta a mers în vizită la Bodești pentru a-i saluta și încuraja pe voluntari.

„Este o inițiativă foarte frumoasă care m-a umplut de bucurie. Am fost uimită că 60 de persoane sunt dispuse să își ia din timpul lor pentru a veni să facă o faptă bună. M-am gândit la bucuria copiilor. Îmi imaginez cât de bucuroși vor fi când vor vedea”, a mărturisit Tatiana Buboi.

Luni, 26 mai, directoarea Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul” din Scânteia, Viorela Mihaela Cârlescu, a vorbit pentru „Ziarul de Iași” despre impactul vizibil al acțiunii de voluntariat asupra elevilor și cadrelor didactice.

„Activitatea și-a atins scopul principal – reîmprospătarea spațiilor școlare și crearea unui cadru instructiv-educativ mai vesel și primitor pentru elevii școlii noastre. Copiii și cadrele didactice s-au bucurat foarte mult. Au fost încântați de schimbările pe care le-au găsit, de elementele de noutate din clase. Cei de la Amazon au venit și au realizat toate aceste lucrări din proprie inițiativă și s-a văzut dorința colectivă de a transforma și personaliza spațiile școlare”, a transmis Viorela Mihaela Cârlescu.

Despre Luna Globală a Voluntariatului la Amazon

Global Month of Volunteering este o inițiativă anuală derulată la nivelul companiei Amazon, care încurajează angajații să se implice activ în sprijinirea comunităților locale. La Amazon Iași, luna mai 2025 a fost marcată de numeroase acțiuni comunitare dedicate Lunii Globale a Voluntariatului. Printre acestea s-au numărat:

Campania de strângere de fonduri pentru Adăpostul Municipal de Câini Iași;

pentru Adăpostul Municipal de Câini Iași; Campania de donații , care a vizat două cauze sociale – susținerea persoanelor fără adăpost prin Centrul de Integrare Socială „C. A. Rosetti” și sprijinirea copiilor din Centrul Educațional „Casa Share” din Popricani;

, care a vizat două cauze sociale – susținerea persoanelor fără adăpost prin Centrul de Integrare Socială „C. A. Rosetti” și sprijinirea copiilor din Centrul Educațional „Casa Share” din Popricani; Deschiderea birourilor pentru ONG-uri studențești , prin găzduirea unor evenimente precum conferința „Youth Speak Forum” organizată de AIESEC Iași și hackathonul tech „FII Code”, desfășurat în parteneriat cu Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni;

, prin găzduirea unor evenimente precum conferința „Youth Speak Forum” organizată de AIESEC Iași și hackathonul tech „FII Code”, desfășurat în parteneriat cu Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni; O inițiativă artistică, în cadrul căreia elevi de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” au participat la o sesiune de pictură în aer liber, pe terasa suspendată a sediului Amazon din Iași, cu priveliște spre Palatul Culturii.

Pe 1 iunie, Amazon va organiza un vernisaj dedicat acestor lucrări, expoziția urmând să fie găzduită în lobby-ul companiei pe termen lung.

În plus, la finalul lunii mai, angajații Amazon din Iași vor colabora pentru a asambla kituri cu produse de igienă destinate persoanelor aflate în dificultate, continuând astfel eforturile de a sprijini comunitatea locală.

Publicitate și alte recomandări video