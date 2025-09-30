REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne, cu alegeri tensionate, dar și multă demnitate

Octav vrea să aibă copii, dar avea nevoie de o țară în care să-i crească. Vitalie are copii, pe care, ca să-i protejeze din calea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, i-a mutat la Iași, atunci când părea că frontul se apropie prea mult de Chișinău. Nu o dată, ci de două ori. Iulian vrea pentru ca fiica lui să poată călători, studia și vorbi liber. Iar Irina a mers la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 împreună cu copiii – chiar dacă-s mici, pentru că, spune ea, „e important să le cultivăm simțul civic și să-i învățăm că viața noastră este, de fapt, rezultatul alegerilor noastre”. Octav, Irina, Vitalie și Iulian sunt cei care au scris o bucățică din istoria Moldovei. Ei, și alți 574.050 de moldoveni de pretutindeni.

Moldovenii și-au câștigat dreptul de a visa

„Mâine, vom merge la vot fix în această formulă! E important să le cultivăm simțul civic și să-i învățăm că viața noastră este, de fapt, rezultatul alegerilor noastre. Asta ne-au învățat și părinții noștri care ne spuneau de fiecare dată că merg la vot pentru viitorul nostru. Acum nu votăm doar pentru ei, votăm pentru noi toți! Ca să ne putem simți în siguranță acasă! Pentru ca să le pot arăta lumea fără bariere, iar unica noastră problemă să fie ce valiză alegem, dar nu cum să obținem o viză. Pentru ca și ei, și noi să putem visa și să avem siguranța că le putem realiza! Să-ți vinzi votul sau să nu-ți pese de cine ajunge în fruntea țării, e ca și cum nu ți-ar păsa de viața ta de mâine încolo. Acum, e mai important ca niciodată să alegem cu discernământ și să stăm ferm în fața încercărilor disperate de a ne fura Țara și Viitorul!”, a anunțat Irina înainte de ziua alegerilor (vezi foto).

Chișinăul nu îmi era un loc necunoscut. Am lucrat acolo, ca editor și producător la TVR Moldova, vreme de trei ani și am fost martor al vremurilor în care Vladimir Plahotniuc era cel mai influent om din stat și își permitea să-l țină în anticameră pe președintele republicii, Igor Dodon. Pe vremea când preluarea agresivă a unei afaceri de succes de către oamenii apropiați lui Plahotniuc nu mira pe nimeni. Pe vremea când eram oprită pe stradă și întrebată în rusă cât e ceasul sau care e direcția spre un anumit punct din oraș. Eram la Chișinău și în ziua în care Plaha a devenit cel mai căutat fugar al Moldovei. „Parcurile și crâșmele sunt frumoase în Chișinău, restul e stricat și cenușiu”, aș fi spus oricui mă întreba despre capitala Republicii Moldova.

„Am descoperit un alt Chișinău”

Reîntoarsă după șase ani, cu ocazia alegerilor parlamentare, am descoperit un alt Chișinău și parcă și o altă Moldovă decât cunoșteam eu, mai colorată, mai liberă, mai senină. Drama rusă se juca la Teatru Dramatic Rus de Stat, în apropiere de impozanta clădire cu aspect medieval a Întreprinderii de Stat Servicii de Pază a Ministerului Afacerilor Interne.

Poliția și serviciile de securitate și-au făcut treaba, demascând mai multe încercări de cumpărare a votului sau anihilând grupuri care pregăteau acțiuni violente sau destabilizatoare. Se vede pe site-ul Poliției Republicii Moldova, dar au spus-o și moldovenii cu care am stat de vorbă. „Au fost antrenați de francezi”, mi s-a spus. Cert e că dacă analizăm doar lista cu donații primite de poliție în acest an, de la Europol, la Republica Populară Chineză, SUA, Canada, Germania, etc – polițiștii moldoveni s-au dotat cu tehnică și, cu siguranță, s-au și pregătit mai bine decât în trecut. Inclusiv pentru aceste alegeri.

Pe străzi, domnea calmul și un amestec de limbi vorbite de localnici și de vizitatori, mulți dintre ei probabil din rândul observatorilor și jurnaliștilor internaționali.

„Mă tochesc după tine”

„Mă tochesc după tine”, scria pe peretele unui local din Chișinău – iar localnicii, calzi, chiar te fac să simți că se „tochesc” după tine. Cel puțin, asta a fost experiența noastră cu Grigore, pe care prietenii îl strigă Grișa – prescurtare rusească – un moldovean-american unionist, care vorbește româna cu accent ardelenesc și o mixează într-un mod foarte natural cu expresii în engleză și cuvinte în rusă.

Pentru că sunt ieșeancă, Grișa mi-a oferit un divin, pentru victorie. Divinul, știam deja, e denumirea moldovenească pentru coniac – servit acolo cu felii de portocală. Victoria la care se referea e cea care avea să fie confirmată prin votul moldovenilor, o noapte și o zi mai târziu, cea a Partidului Acțiune și Solidaritate, „partidul Maiei Sandu”.

Octav Tarlapan, cel cu care vorbeam când a intervenit Grișa, e jurnalist și a fost primul care mi-a spus de certurile între prieteni și colegi cauzate de iminentele alegeri. Cândva unioniști înfocați sau pro-europeni clar declarați, aceștia îl făceau pe Octav să se îndoiască, într-o oarecare măsură, de victoria așteptată de el și de Grișa. Nemulțumiții îi reproșează Maiei Sandu incompetența echipei sale, de exemplu. Octav, și aveam să descopăr că nu numai el, se temea că acești nemulțumiți ar putea face ca alegerile să pună pro-europenii într-o situație dificilă. Cu toții spuneau însă că țara nu se mai poate întoarce în trecut.

Moldova face pași grăbiți spre UE

La fel mi-a spus și Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.

„Pe de-o parte, avem un calendar foarte ambițios și foarte ferm spre a deveni un stat membru al Uniunii Europene. Chiar săptămâna asta s-a finalizat o etapă importantă, screening-ul. Avem un calendar ambițios, 2028 este anul când Moldova trebuie să finalizeze negocierile. Există un orizont politic național și european, deja foarte clar că trebuie să fim pregătiți pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2030. De aceea, viitorul Parlament va avea un rol crucial, nu doar prin votarea legilor care trebuie să ne armonizeze la acquisul european (n.r.: acquis-ul european = tot ceea ce UE «a acumulat» de-a lungul timpului în plan juridic și instituțional, ceea ce statele membre trebuie să respecte și să aplice), dar și, în primul rând, să numească un Guvern capabil să ducă negocieri și să aloce resurse pentru ca Moldova să reușească. Din acest motiv, aceste alegeri pentru Republica Moldova sunt foarte importante. De aceea e important să iasă oamenii la vot în număr mare”, a descris situația înaintea alegerilor Iulian Groza.

Alternativa ar fi fost pentru moldoveni , așa cum a spus actorul și regizorul Ion Sapdaru, „întoarcerea la Uniunea Sovietică”.

Emoțiile au continuat duminică, mai ales că prezența la vot, cel puțin în cursul dimineții, nu părea prea consistentă. La un liceu din centrul Chișinăului, numărul observatorilor pe care i-am văzut în cursul dimineții îl depășea pe cel al votanților. „Sunt peste 3.000 de observatori și sunt cele mai tensionate alegeri la care am asistat din 2011 până acum”, mi-a spus unul dintre observatori. Tensiunile nu se vedeau în stradă, ci în mesajele politicienilor socialiști și comuniști. De exemplu, Igor Dodon anunța proteste care aveau să aibă loc după ziua votului, înainte cu mult ca votarea să se fi încheiat. Protestul, anemic, a avut loc în cele din urmă, luni la prânz, iar protestatarii au fost huiduiți.

Dialog între generații

Un „dialog între generații”, organizat de Primăria Chișinău într-un parc, a adunat duminică câteva sute de seniori care dansau după ce votaseră. Cel puțin așa mi-au spus toți cei cu care am vorbit. Doar două persoane, după ce m-au ascultat cu atenție, mi-au răspuns scurt „ni panimaiu” (în rusă: „nu înțeleg”).

Cei care au înțeles întrebarea „Ce așteptați de la votul de azi?” mi-au răspuns simplu: că vor Moldova în Europa sau „în lume”. Cu un alt interlocutor, conversația a mers și mai neașteptat. El nu înțelesese ce l-am întrebat și a vrut să verifice. M-a întrebat ceva în rusă, eu i-am răspuns „Da” (cu accent rusesc), iar el, satisfăcut, a zis: „ZaPas”.

Caroce – unul dintre cele mai frecvent folosite cuvinte rusești pe care le-am auzit la Chișinău, însemnând „pe scurt” – omul a înțeles că-l întreb cu cine a votat. Și mi-a răspuns bucuros: „cu PAS”.

„Eu am votat la Nisporeni, pe la 11. Erau vreo trei oameni în secția de vot, nu mai mult. E drept însă că a cam trebuit să îndes votul în urnă, că era cam plină”, a spus Vitalie Enache.

Vitalie e producătorul unei emisiuni de politică externă la TVR Moldova și a mărturisit că și-a mutat familia de două ori la sora sa din Iași, în momentul în care bombardamentele din Ucraina se apropiau de granița cu Moldova. E îngrijorat, la fel ca toți ceilalți cu care am stat de vorbă, în primul rând pentru siguranța și viitorul copiilor săi.

Lui Vitalie și colegilor săi, un panou montat la intrarea în TVR Moldova le reamintește: „Suntem români și punctum”.

După ce a votat și și-a învățat copiii despre spiritul civic, Irina a concluzionat: „Moldova asta nu ți-e trali-vali. N-aveți voi atâția bani, rebeata, câtă demnitate avem noi”.

Publicitate și alte recomandări video