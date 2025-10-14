Reportaj din „împărăția sarmalelor”. Am fost să vedem cum se fac cele 60.000 de sarmale pentru pelerinii Sfintei. Care este rețeta? – FOTO

Ieri am pășit în bucătăria Cantinei Sociale din Iași, unde forfota și mirosul îmbietor de sarmale anunțau apropierea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În oale uriașe, o primă serie de sarmale deja clocotea pe foc, în timp ce aburii ridicau aroma ce pătrundea în fiecare colț al încăperii. În jur, bucătari și zeci de voluntari lucrau neobosiți, în mănuși, bonete și măști, modelând sarmale cu atenție.

Tradiționalele bucate au stat la fiert aproape două ore, iar atmosfera a fost plină de energie: râsete, glume și cântece moldovenești răsunau printre aburi, semn că oboseala părea mai ușor de dus atunci când munca era făcută cu suflet.

„În fiecare an vin să ajut. Cred că de mai bine de zece ani”

Femeile prezente erau acolo încă de la ora 7 dimineața și, în același timp, pregăteau cu răbdare fiecare sarma. Multe vin an de an, unele chiar de mai bine de zece ani, pentru a contribui la pregătirea mesei tradiționale pentru pelerini. Irina Cojocaru, voluntar, ne-a povestit cum simte aceste momente.

„În fiecare an vin să ajut. Cred că de mai bine de zece ani. Facem în fiecare an. E o plăcere și o binecuvântare în primul rând pentru noi. Ne bucurăm că vin atâția pelerini, e foarte important. Ne bucurăm din suflet, ne gândim la oamenii care stau și așteaptă. Vă dați seama ce e în sufletul lor. Asta le-a mai rămas, credința. Am făcut până acum vreo 100, depinde și de mânuțe, cum te miști”, a subliniat aceasta.

Sute de kilograme de carne și legume pentru sarmalele pelerinilor

În același timp, bucătăresele coordonau procesul cu experiență și răbdare.

Cristina Apetrei, bucătăreasă la Cantina Socială, a explicat amploarea pregătirilor.

„Nevoie de muncă este destul de multă. La 25.000 de sărmăluțe, vă dați seama. Dar avem și ajutoare, după se vede, și atunci totul a ieșit așa cum trebuie. Pentru aceste sarmale au fost necesare: 1.500 de kilograme de varză proaspătă, 120 de kilograme de ceapă, 330 de kilograme de carne, 45 de kilograme de morcov, 75 de litri de ulei, 24 de litri de bulion, plus condimente — piper, boia de ardei și cimbru, care dau gust și savoare fiecărui preparat. Răbdarea este ingredientul cel mai important”, a subliniat aceasta.

La cele două centre, Cantina Socială și Căminul Rezidențial pentru persoane vârstnice, s-au pregătit 25.000 de sarmale. Restul până la 60.000 provin din donațiile restaurantelor care s-au alăturat inițiativei în fiecare an.

Porția are șase sarmale

„Și în acest an, Primăria Municipiului Iași va întâmpina pelerinii Iașului cu aproximativ 60.000 de sărmăluțe. Din cele 60.000, 25.000 sunt preparate la cele două centre – Cantina Socială și Căminul Rezidențial pentru persoane vârstnice. Bineînțeles, produsele provin din donații și sponsorizări, iar până la 60.000 de sărmăluțe sunt aduse de restaurante care, de fiecare dată, au fost alături de municipalitate”, a precizat Luminița Munteanu, șefa DAS.

Astăzi, pelerinii veniți din toate colțurile țării vor fi întâmpinați la masa tradițională de hram. Fiecare persoană va primi o porție de șase sarmale, gătite cu grijă și dăruire. Pe lângă sarmale, va fi oferit cozonac, cât și alte bunătăți pregătite special pentru a completa experiența sărbătorii.

