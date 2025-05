Reportaj din satul „suveraniștilor” de la Iași. Nici consilierului gay al AUR nu-i vine să creadă scorul din Dumești, unde Simion a câștigat ca Iliescu în anii ’90

Partidul din comuna ieșeană Dumești a candidatului la președinție George Simion are doi consilieri locali, din care unul este gay asumat. „What’s wrong in Dumești?” Nu e o scăpare faptul că am scris ultima întrebare în engleză.

Primul locuitor întâlnit pe o stradă din Dumești era abia sosit din Germania. Venise să-și viziteze mama de 90 de ani, bolnavă: a ajuns duminică dimineața, a votat AUR și după o scurtă ședere aici va pleca din nou din România. Al doilea venise din Spania, să-și facă niște acte. A votat, în Spania, nu spune cu cine, și pleacă înapoi. Copiii sunt mari, lucrează „la gaze”, locuiesc în Iași și tot în Iași au votat. Nu spune cu cine.

„Au fost mulți care s-au filmat în cabina de vot și au postat pe TikTok”

Așa cum nu o spun clar nici alți 4-5 localnici întâlniți la magazinul din sat, vizavi de cimitir, acolo unde se poate bea la o discuție despre mersul lumii. Mai rar, scurte mesaje în engleză apar amestecate cu unele în română și în clipuri postate pe grupul de Facebook „Evenimentul de Dumești, (Păușești, Banu, Chilișoaia & Hoisești)”. Unele dintre clipuri amintesc de reclamele de la începuturile internetului, cu mesaje mari, stridente, manipulative, colorate. Chipurile contracandidaților lui Simion sunt distorsionate în meme-uri și imaginile sunt pline de emoticonuri, pe lângă toate acele mesaje descrise mai sus. Sătenii au votat cu Simion, iar pe grupul de Facebook susținerea pentru Georgescu e la cote maxime.

„Foarte mulți tineri, chiar și oameni de vârsta a doua, au fost activi pe rețele. Nu cred că au stat să analizeze prea mult. Au intrat pe TikTok, pe Facebook și au văzut ce se întâmplă. Deși legal nu ai voie să îți filmezi votul, au fost mulți care s-au filmat în cabina de vot și au postat. Era o mândrie acolo: «Uite, eu am votat cu X». Au făcut și gesturi, era clar că pentru unii a fost un moment de afirmare”, spune primarul PSD al Dumeștiului, Gabriel Agavriloaie.

Primarul: „Oamenii au vrut să dea o palmă clasei politice”

Cum își explică el procentul uriaș obținut de candidatul AUR în comuna pe care o conduce de aproape un an? „Oamenii au vrut să dea o palmă clasei politice. Nu cred că l-au considerat pe George Simion mai bun decât Crin Antonescu sau decât altcineva. A fost mai degrabă un gest de frustrare, o dorință de a arăta că ei contează. Au fost foarte deranjați, inclusiv de cum s-au desfășurat lucrurile în primul tur (la alegerile anulate din noiembrie, n.r.)”, spune primarul.

S-a bucurat de febra schimbării care a cuprins Dumeștiul anul trecut, atunci când locuitorii l-au votat primar în locul reprezentantului PNL care ocupa fotoliul de mai mulți ani. Acum însă febra schimbării din comună i-a creat frisoane. „Momentan, după turul întâi, suntem într-o perioadă de analiză. O să mă consult cu grupul politic din care fac parte. Nu am luat o decizie. Vom vedea ce urmează.”

Cauza: internetul și rețelele

Întrebat de ce comuna Dumești a oferit un scor atât de mare pentru George Simion, aproape 65%, adică două voturi din trei, Agavriloaiei crede că explicația ține mai degrabă de sursa principală de informare: internetul. Primarul povestește că, în ziua votului, a observat o atmosferă „fierbinte”, cu oameni hotărâți să se exprime. Altfel, susține el, „suntem aproape de oraș. Nu suntem o comună îmbătrânită sau fără resurse. Oamenii pot face naveta. Avem și pensionari, dar și tineri activi. E o comună de mijloc. Nici la coada clasamentului, dar nici de top. La Dumești, oamenii nu sunt nici mai săraci decât alții, nici mai izolați. Dar se informează în principal din online. Nu mai e nevoie să vorbească cu vecinul, să vină la primărie sau să întrebe pe cineva direct. Informația le vine din TikTok, Facebook, YouTube”.

Din Belfast, prin telefon, direct la Dumești

Din Belfast, prin telefon, Ștefan Ionuț Luchian, unul dintre cei doi consilieri locali AUR din Dumești, mărturisește că era convins de victoria lui Simion, dar că scorul acestuia din Dumești l-a surprins chiar și pe el.

„Eu am avut niște probleme, între ghilimele, cu Partidul AUR. Sunt înscris în partid, sunt consilier local AUR. Sunt de orientare sexuală diferită, adică sunt gay. Cât despre George Simion, nu am intrat direct în contact cu dânsul să am o discuție personală, deci nu știu ce să spun. Campania lui a fost cam slabă, ștearsă, nu s-a afișat foarte mult. În general, cred că rezultatul a venit și din faptul că oamenii s-au săturat de sistemul actual. O mare parte dintre voturi vine cu ajutorul lui Georgescu. Vă spun din Anglia, unde stau: foarte mulți români stabiliți aici erau cu premisa să meargă către Nicușor. Dar, văzând videoclipul cu Georgescu și Simion împreună la vot, și-au schimbat opțiunea și au mers pe Simion”, a spus Ștefan Ionuț Luchian.

Acum, reprezentantul AUR în Dumești este convins că în turul al doilea al alegerilor George Simion va obține un scor de 80-90% în comuna aflată la 20 de km de Iași.

Discuțiile despre viitorul președinte nu sunt purtate cu entuziasm

Schimbarea vine în surdină la Dumești. Discuțiile despre viitorul președinte nu sunt purtate cu entuziasm sau speranță. În timp ce primarul PSD așteaptă deciziile „de la centru”, iar consilierul AUR de Dumești lucrează „remote” din Anglia, la magazinul din sat câțiva bărbați stau la o masă, afară, și discută. Acceptă întrebările mele despre alegeri, dar nu dau răspunsuri clare, directe. Unul chiar mi-a șoptit: „aici la sat n-o să vă zică nimeni ce crede”.

Redau aici câteva fragmente din discuția lor:

„– Ce ar trebui să facă viitorul președinte?

– La final, nu face nimic.

– Ce ar trebui să facă?

– Așteptăm locuri de muncă”.

Dar unul dintre interlocutori ripostează:

„– Ce? Locuri de muncă? Sunt locuri de muncă, dar nu se duce nimeni”. Răspunsul e simplu și sincer, iar cel care vorbește subliniază un adevăr cu care mulți se confruntă: lipsa încrederii.

„– Dar ce încredere să ai, în fiecare zi?”

Un alt bărbat intervine, aducând în discuție politicul.

„– Stai, stai, stai. Așa, așa. Partidele… cum te lasă? Ce încredere să ai?”

Și, astfel, discuția se întoarce la subiectul central: ce poate face un președinte pentru comuna Dumești?

„– Doamne, dar ce poate face următorul președinte? N-are treabă cu guvernul. El face politică, atât.

– Vin unii din Nepal, din Sri Lanka, din Thailanda, din Moldova, primesc 2.000 de euro pe lună, cazare, transport, mâncare. Iar noi, românii, trăim cu 2.700 de lei. Din banii ăștia, pot eu să mă transport, să mă întrețin?”

Munca în străinătate, pilonul comunității

Întrebarea rămâne fără răspuns. Un alt bărbat îl întrerupe, dar vorba lui nu pare să aducă vreo schimbare în atmosfera grea.

„– Dar ce poți face mai mult? Poți să te duci pe șantier?

– N-am lucrat?

– Poți să te duci acum?

– Nu mai pot.”

Aici intervine, din nou, subiectul salariilor. Mulți nu mai vor să accepte ofertele, chiar dacă sunt locuri de muncă. Salariile sunt mici și nu sunt suficiente pentru a trăi decent.

„– Dar asta e problema: sunt locuri de muncă cu 3.000 de lei, dar nu trăiești din ei”, spune unul dintre ei.

Un altul aduce în discuție experiența sa din afaceri.

„– Eu am venit ieri în țară. Să trăiești matale cu 3.000 de lei să vezi cum e.

Răspunsurile se împletesc între frustrările celor care au plecat din țară și realitatea celor care au rămas.”

„– Ai fost în străinătate?

– Da.

– În ce domeniu?

– Construcții.

– Cât aveai acolo?

– 2.600 de euro.

– Și câți bani trimiteai acasă?

– Asta e altă discuție.

– Dar ai trimis mai mult de 3.000 de lei pe lună, bani curați?

– Da.”

„A venit vreun parlamentar la noi? Nu”

Aici, discuția se oprește pentru o clipă. Oamenii sunt conștienți de diferențele de trai, de salarii, de condiții. Un altul adaugă, însă, un punct de vedere.

”– Salarul românesc… nu e o chestie bună. Nici nu poți mobiliza oamenii. Dacă veneau la alegeri, mai aduceau o masă, mai discutau, se opreau 15 minute, poate se schimba ceva.”

Dar întrebarea rămâne aceeași: ce așteptau oamenii de la cei care le promit schimbarea?

„– Dar a venit vreun parlamentar? Vreun candidat la Consiliul Județean? Nu. Când au fost în campanie, mergeau prin sate, vorbeau cu lumea. Dacă veneau și se strângeau oamenii, promiteau un drum, se angajau să-l facă. Dar n-au venit. Apoi nu s-au mai simțit obligați. Dacă veneau, adunau oamenii, poate se schimba situația. Dar așa, dacă nu i-a văzut nimeni, n-a avut nimeni interes.”

Se vorbește despre promisiuni, despre asfalt, despre acele drumuri care rămân doar pe hârtie.

„– I-a întrebat cineva ce fac? Cei doi candidați? Se laudă, dar a verificat cineva?

– Asfaltul? Ce asfalt? Că n-au turnat nimic!

– A turnat un strat, dar nu e făcut de ei. E licitat, sunt proiecte locale.

– Dar nu asta e problema. Problema e că nu vin. Nu le pasă.

– Nu e neapărat rea-voință. E dezinteres, din punctul meu de vedere. Dacă ar fi interesați cu adevărat, poate altfel ar fi.

– Domnișoară, unul zice într-un fel, altul altfel… fiecare are ideile lui”, concluzionează pentru mine unul dintre săteni.

Fantoma lui Georgescu plutește încă peste alegători

Să se întoarcă românii în țară, să fie locuri de muncă bine plătite, să fie văzuți – acestea au fost ideile principale desprinse din discuțiile cu localnicii din Dumești, discuții în care l-am auzit mai des pomenit pe Călin Georgescu decât pe oricare dintre candidații la alegerile prezidențiale din acest an.

„Am fost la vot, dar nu m-au interesat deloc cine a ieșit. Am votat cu Crin Antonescu, dar și Nicușor Dan e mai bun decât Simion”, mi-a spus o localnică. „Am votat din loialitate pentru soțul meu, el a fost mulți ani într-un partid. Dar nu am studiat platformele, obiectivele, promisiunile candidaților. Au fost și foarte mulți candidați. Dar pentru turul al doilea am să mă informez”, mi-a spus o altă femeie din Dumești. O zi mai târziu, pe grupul de Facebook „Evenimentul de Dumești”, posta clipuri de susținere pentru Călin Georgescu.

