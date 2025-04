REPORTAJ: Ieșeni cu ochii în degete. Inedită expoziție la Iași, care la București a atras 100.000 de vizitatori. Fotografii ce prind viață prin atingere

După succesul de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, unde a fost vizitată de peste 100.000 de persoane, expoziția multisenzorială va putea fi vizitată la Iași până pe 29 iulie, la Palatul Culturii. Este pentru prima dată când comunitatea ieșeană are acces la o astfel de expoziție.

Panourile și fotografiile expuse oferă o experiență accesibilă pentru toate simțurile. În partea de sus se află imaginea originală, pentru persoanele tipice, care văd, iar partea de jos este cea accesibilizată. Mai exact, în partea stângă a panoului, titlul, autorul și o scurtă descriere sunt prezentate în alfabetul Braille, iar dedesubt există un cod QR, tipărit în relief, care oferă acces la varianta audio a poveștii din spatele fotografiei.

În centrul panoului, povestea imaginii este scrisă în alfabetul Braille, iar în partea dreaptă se află fotografia în relief, care poate fi explorată tactil. Astfel, nevăzătorii pot simți fiecare detaliu din imagine.

Oana Mocanu, președinta Asociației Nevăzătorilor din Iași, a spus că este un eveniment inedit și nou pentru comunitatea nevăzătorilor ieșeni, întrucât nu există în fiecare zi posibilitatea ca o imagine să le fie oferită sub forma unei povestiri în alfabetul Braille, printr-un conținut audio sau printr-o fotografie imprimată în relief.

La vernisajul de pe 29 aprilie, expoziția „World Unseen” a fost explorată de persoane nevăzătoare de toate vârstele. Rând pe rând, au trecut pe la fiecare din cele 12 fotografii și au reușit pentru prima dată „să vadă” și să simtă imaginile dintr-o expoziție de artă.

Alexandru Obadă a participat la expoziție însoțit de prietenul său cel mai bun, un câine labrador ghid. A fost pentru prima dată când a mers la o astfel de expoziție și a fost încântat că a reușit să înțeleagă ce transmit fotografiile.

Tânărul s-a născut cu probleme de vedere și, până la 17 ani, a putut vedea doar cu un ochi. După mai multe operații, și-a pierdut complet vederea. Cu ajutorul câinelui ghid, trăiește independent. A absolvit Facultatea de Litere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în prezent lucrează ca profesor preparator la Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos.

„Nevăzătorii au ochii în degete” – asta ne-a explicat Lăcrămioara Neniță, prezentă pentru prima dată la o astfel de expoziție. Și-a amintit și când a simțit pentru prima dată o fotografie. A urmat Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos, unde primele ei contacte cu „vizualul” au fost planșele tactile de la orele de geografie: „râurile erau o linie mai adâncă, munții erau forme mai ridicate”.

Este nevăzătoare din naștere, deși a avut o perioadă scurtă, după o intervenție chirurgicală la vârsta de 6 ani, când a putut vedea puțin. La 12 ani, vederea a dispărut complet. Astăzi, spune că nu simte că a pierdut ceva, fiindcă a învățat să meargă mai departe și să se adapteze.

„Consider că așa am fost dintotdeauna și nu am o problemă cu asta. E dificil prin oraș că sunt multe capcane, dar nu am încotro, trebuie să le depășesc. Dacă nu le depășesc și nu am voință, nu mă poate ajuta altcineva”, a completat aceasta.