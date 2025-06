REPORTAJ Inima motoarelor bate la Miroslava. Am vizitat Phinia Delphi România, fabrica păzită ca o unitate militară. 20 mil. de motoare au piese făcute aici

Tinerii au venit să vadă cu ochii lor ce înseamnă o carieră în inginerie de producție în 2025.

„O să vedeți, pentru cei care nu știu ce facem aici, în Iași, o să vedeți echipamente de ultimă generație, echipamente și tehnologii care, în mod normal, în laboratoare, în cadrul facultăților, nu există. Noi, în ultimii 3-4 ani de zile, în fiecare an, am investit în două-trei laboratoare de la diferite facultăți în fiecare an, pe care am încercat să le modernizăm, așa încât să fiți cât să fiți mai bine pregătiți în momentul în care ieșiți de pe băncile facultății”, li s-a spus studenților.