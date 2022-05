Reportaj la „doza patru” - Discuţii pro şi contra, pe holurile cabinetelor medicale

Vaccinarea cu doza patru a început timid în cabinetele medicilor de familie din Iaşi. După o perioadă în care numărul cazurilor de COVID-19 este în scădere, iar discuţiile despre vaccin s-au mai estompat odată cu eliminarea măsurilor de protecţie, cei mai mulţi oameni spun că nu mai văd necesitatea acestei doze. În dimineaţa zilei de joi, pe holurile cabinetelor de medicina familiei din zona Moara de Foc erau zeci de oameni care aşteptau să intre la consultaţii. Doar o mică parte dintre aceştia erau veniţi să se vaccineze, după ce s-au programat cu câteva zile înainte. „De la începutul săptămânii am vaccinat cam 18 oameni, unii spun că pleacă în străinătate, alţii sunt vârstnici şi se gândesc că au nevoie. Azi (n.r. - joi) am vaccinat deja 5 oameni, încă unul urmează să vină după-amiază”, spune una dintre asistente. Oamenii nu mai găsesc, aşadar, argumente pro vaccinare. Le au însă medicii.

Printre persoanele care aşteptau pe holurile cabinetelor după administrarea dozei era şi fostul şef al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi, medicul Dana Scumpu. „M-am vaccinat pentru că trebuie. Din păcate, nu înţeleg de ce 50% din populaţia României nu vrea să se vaccineze; cred că este o problemă de educaţie. Lipseşte educaţia primară, oamenii nu ştiu să asculte, nu înţeleg autoritatea, ştiu să execute, dar nu încearcă să şi înţeleagă. Caută să îşi explice singuri anumite chestiuni, şi asta cred că ţine de educaţie”, a precizat dr. Dana Scumpu.

O altă teamă pe care o au oamenii care evită să se vaccineze este cea de efecte adverse, însă nu cele care apar imediat după administrare, ci cele care ar putea să apară pe termen lung. „Îmi spunea şi mie o prietenă că nu îşi face vaccinul pentru că aşteaptă să vadă care sunt efectele adverse pe termen lung. I-am zis că până atunci nici măcar nu vom trăi, vom fi «oale şi ulcele». Datele ştiinţifice infirmă acest riscuri, astfel că aş sfătui categoric pe toată lumea să se vaccineze”, a mai completat medicul ieşean.

„Dacă soţia nu vrea, ce să facem: divorţăm?”

Un bărbat de aproximativ 40 de ani s-a vaccinat pentru că urmează să plece în străinătate, şi are nevoie de adeverinţa care arată că s-a imunizat. În timp ce aşteaptă primirea documentului, asistenta îl întreabă de ce nu a venit şi soţia sa să se vaccineze împreună cu el. „Eu chiar am nevoie ca să plec din ţară, de asta am venit. Dacă ea nu vrea. De acum ce să facem: divorţăm?”, spune bărbatul, glumind.

Înaintea sa, au mai fost două persoane, soţ şi soţie, care, deşi nu se află pe lista medicilor de la cabinetele respective, au venit să se vaccineze aici. „Vrem să mergem la fata noastră, în Germania, şi de asta ne-am vaccinat. Ne simţim mai siguri aşa”, a spus Ilie Hrubaru.

O femeie care aşteaptă să intre la o consultaţie este mirată că au reînceput discuţiile despre vaccinarea anti-COVID. „Dar ce doză se mai face acum?”, întreabă femeia, nedumerită. Aceasta spune că a făcut primele două doze, însă s-a oprit pentru că între timp s-a infectat cu SARS-CoV-2 şi a simţit că vaccinul nu a ajutat-o în niciun fel. „Deşi, recunosc, am avut o formă uşoară, dar acum parcă nu ştiu ce să mai cred. Fata mea e în străinătate, a făcut trei doze şi s-a îmbolnăvit, are acum un fibrom. Eu cred că e de la vaccin, dar cine ştie? Nu prea putem fi siguri de nimic, îi las pe cei mai tineri să se vaccineze, eu am deja atâtea boli”, spune femeia de aproximativ 50-60 de ani.

Preşedintele SNMF: „Cei care au doar primele două doze au un mare risc”

Medicii de familie spun că se aşteaptă ca, în perioada următoare, ritmul de vaccinare să fie mai crescut, măcar în rândul persoanelor vârstnice sau cu boli cronice, care sunt mai expuse în faţa virusului. „Este binevenită această administrare a dozei patru, mai ales pentru cei care au o imunitate mai precară, au o patologie cronică. A ne întări imunitatea faţă de acest virus ne protejează de posibilitatea de a face forme grave, care pot duce chiar la deces. În acest moment, adresabilitatea persoanelor expuse anterior este destul de limitată, există o tendinţă de a mai aştepta «să vedem ce se întâmplă»”, a explicat dr. Anca Deleanu, medic de familie ieşean şi preşedinte al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, filiala Iaşi.

De asemenea, medicul atrage atenţia că persoanele care au făcut doar primele două doze de vaccin şi nu au făcut şi doza „booster”, cea de-a treia, nu sunt protejate în faţa virusului. „Aceste persoane care au făcut primele două doze, însă nu o vor şi pe a treia, au un mare risc, pentru că doar o vaccinare primară nu reuşeşte să stimuleze celulele cu memorie care să asigure o acoperire în timp şi o protecţie mult mai bună”, a completat dr. Anca Deleanu.

În judeţul Iaşi sunt 174 de medici de familie care pot administra vaccinurile anti-COVID, însă este nevoie de o programare telefonică înainte de a ne prezenta la cabinet.