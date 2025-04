REPORTAJ Satul cu tradiții care sfidează legea. Cel mai mare număr de violuri asupra minorilor sunt aici, dar nimeni nu ajunge după gratii. „Fata la 20 de ani e deja bătrână”

Potrivit polițiștilor, în ultimii patru ani au fost raportate aproape 200 de cazuri de viol asupra copiilor, iar majoritatea acestora sunt legate de căsătoriile timpurii din rândul comunității rome din satul Crucea, comuna Lungani. Cazurile sunt mult mai multe, însă s-a aflat de ele deoarece au fost raportate doar cele în care cuplurile de minori au făcut copii și au ajuns să nască la spital. Aici, medicii au alertat polițiștii, deoarece legislația românească nu permite relațiile sexuale între sau cu minori. În acest sat sunt tradiții care sfidează legea.

În satul Crucea din Lungani, în ultimii patru ani, au avut loc trei sferturi dintre infracțiunile de viol asupra unui minor înregistrate oficial, dintr-un total de 200 câte au fost la nivelul județului Iași din 2020 încoace. La Lungani se poate ajunge pe drumul european, iar de la Sârca mai sunt câțiva kilometri. Satul Crucea a fost modernizat puțin în ultimii ani: multe străzi sunt pline cu noroi, și se poate merge doar cu cizme. Localnicii s-au obișnuit, mai ales că ei se ocupă cu creșterea animalelor, a oilor în special.

În ciuda acestui context tradițional, autoritățile se confruntă cu o situație complicată. Deși există o legislație clară care interzice căsătoriile timpurii și protejează minorii de abuzuri, respectarea acesteia rămâne o provocare, în special în aceste sate izolate, unde părinții și bunicii se ghidează după propriile obiceiuri. „Avem multe cazuri și în satul Zmeu, dar numărul lor este mai mic. Familia tânără stă de obicei la părinții băiatului, iar cei mai înstăriți construiesc casă pentru tinerii căsătoriți. Este o tradiție care a fost transmisă din generație în generație”, a adăugat primarul. Totuși, cele două sate în care trăiesc predominant țigani nu sunt izolate. Acestea au legătură directă cu drumul județean modernizat în două direcții: spre Podu Iloaiei, dar și spre Bălțați.

Un exemplu concret al acestei practici este cazul Izabelei, o tânără de doar 15 ani, din satul Crucea. Fata a acceptat cu greu să vorbească cu jurnaliștii „Ziarul de Iași”, fiind încurajată de către Adriana, o femeie mediator sanitar care locuiește în satul respectiv. Femeia știe tot ce se întâmplă în sat și este o punte de legătură între oamenii locului și autorități. Când sătenii au nevoie de autorități, apelează la Adriana, dar și invers.

„De exemplu, dacă o tânără naște, eu ajut în toate felurile: sun la 112, vorbesc cu cei de la ambulanță, mă lupt pentru drepturile mamelor. Cunosc toate familiile și problemele acestora”, ne-a spus Adriana. Ea ne-a însoțit în cursul vizitei noastre în satul Crucea, prin noroaiele de pe ulițe. Așa am ajuns la Izabela, o tânără de 15 ani care a născut recent un copil, trăind cu un băiat de 18 ani. Fata stă acasă și este asistată de către bunicii „soțului”, care locuiesc imediat lângă, peste gard. Izabela locuiește într-o casă colorată cu verde, alături de alți nepoți și verișori. A născut de curând un copil, dar mai are grijă și de alți copii mai mari care locuiesc sub același acoperiș.