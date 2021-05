Reportaj: satul pro-vacciniștilor. Trei medici de familie conving sute de oameni să se vaccineze la Ciortești

Într-o săptămână şi jumătate, la cabinetul medicilor Olguţa şi Viorel Olăraşu s-au vaccinat 100 de localnici, iar încă 25 s-au imunizat la cabinetul medicului Francisc Popescu. Zilele trecute, medicii Olăraşu au mai primit de la Direcţia de Sănătate Publică încă 100 de doze şi deja au oameni programaţi pe următoarele zile. Inclusiv duminică urmează să fie imunizate 15 persoane. „În ultima perioadă începe să se încline balanţa către dorinţa de vaccinare. A mai fost aşa un entuziasm la începutul campaniei, dar neavând posibilitatea să o facem aici, oamenii s-au dezumflat repede, pentru că nu sunt dispuşi să plece la o distanţă mare la un centru de vaccinare. Atunci mulţi au rămas să aştepte să vaccinăm aici, dar între timp au apărut anumite zvonuri şi entuziasmul a scăzut. Acum vedem că reapare”, a povestit dr. Olăraşu. Celălalt medic din comună, Francisc Popescu, a imunizat deja 25 de oameni şi a mai cerut 30 de doze de la DSP, însă pe care nu le-a primit încă. „Oamenii vin pentru prevenţie, din proprie iniţiativă, alţii vor să plece în străinătate şi au nevoie de adeverinţă. Acum vor să se vaccineze, am solicitări, dar nu am mai primit doze. Sper să vină cât mai repede”, spune dr. Popescu.

Temeri învinse prin informare

„Pe mine m-a determinat să mă vaccinez în primul rând faptul că vreau să călătoresc, dar şi pentru că m-am gândit la siguranţa mea. Vreau să fiu sigură că, dacă iau virusul de undeva, nu voi face o formă gravă. Sper să îşi facă datoria vaccinul”, spune sigură pe ea Maria Vieru, o tânără localnică. Femeia a fost printre primele paciente vaccinate

Ieri-dimineaţă în cabinetul medicului de familie Viorel Olăraşu, şi enumeră pe rând pe cei din familie care s-au imunizat sau care urmează: soacra şi-a făcut ambele doze, mama ei e programată, la fel şi soţul său. Ea a aşteptat să fie disponibil vaccinul la medicul de familie din două motive: ca să nu fie nevoită să meargă până la Iaşi, dar şi ca să nu facă două doze, ştiind că Johnson&Johnson se administrează într-o singură doză. „Ştiam că urmează să vină aici vaccinul şi am aşteptat anumit pentru asta. Eu în general gândesc pozitiv: dacă un vaccin e făcut şi dat către populaţie, înseamnă că e bun”, mai spune Maria. S-a informat din surse sigure, după cum spune ea, începând de la informaţiile date de Ministerul Sănătăţii şi până la medicul de familie, şi a luat decizia abia când a considerat că este sigură pe ea.

Convinsă să facă vaccinul la 74 de ani

La rândul său, Elena Maxin s-a vaccinat fără nicio teamă, şi spune că, dacă a născut nouă copii natural, nu are nicio emoţie că vaccinul i-ar face vreun rău. Recunoaşte că medicul a convins-o de importanţa vaccinării, pentru că ea avea mai multe temeri de care nu putea să treacă. „Domnul doctor a zis să fac vaccinul că nu păţesc nimic, nu mă doare nimic. Am probleme cu spatele, cu ficatul, şi mă gândeam să nu am probleme”, spune femeia, care a împlinit de curând 74 de ani. Zona în care se află cabinetele medicilor de familie e în centrul satului, alături de sediul poliţiei, o farmacie şi un magazin, astfel încât e mereu populată de localnici aflaţi în trecere.

Mihai Tomulescu spune că s-a vaccinat deja de aproape două săptămâni, tot la medicul de familie, şi nu a avut nicio problemă. „Nu m-a deranjat nimic, nici mâna nu m-a durut. M-am vaccinat pentru că am vrut să fiu şi eu în rând cu lumea. Am o nuntă, şi un botez în Italia la care trebuie să merg... Ferească Dumnezeu de orice boală”, spune bărbatul. Tinca Anastasie are şi ea mai multe probleme de sănătate - astm, suferă şi de mai multe alergii, şi de probleme cu inima, însă intenţionează să se vaccineze. Mai întâi vrea să discute cu medicul său, şi să ia împreună o decizie. „Mi-a zis mai demult să vin, dar mai stau să văd cine mai face, cum se simte unul-altul. Nu e vorba că m-aş teme, eu nu m-am temut niciodată de injecţii. Chiar anul acesta nici răcită nu am fost, am făcut astă-toamnă vaccinul antigripal, pe care îl fac de mulţi ani”, povesteşte femeia.

Pacienţii au nevoie de garanţii

Medicii cred că, dacă ar fi fost implicaţi de la început în campania de vaccinare, acum numărul persoanelor imunizate ar fi fost mult mai mare, având în vedere că fac parte din viaţa oamenilor din comunitate. Pentru mulţi pacienţi, distanţa până la un centru de vaccinare a fost un factor important, care a făcut diferenţa. „Am fost cumva daţi la o parte la început, autorităţile nu au discutat cu noi, sau dacă au discutat ne-au pus în faţa faptului împlinit. Dacă porneau cu medicii de familie eram în altă zonă acum, asta e părerea mea, şi cred că este şi părerea colegilor mei”, a precizat dr. Viorel Olăraşu.

Pe lista medicilor sunt şi foarte multe persoane care s-au programat şi vaccinat în alte centre din Iaşi, astfel încât, dacă ar fi vaccinate încă 100 de persoane, ar ajunge la ţinta pe care au estimat-o. Spre exemplu, numărul este asemănător cu cel al persoanelor pe care le vaccinează antigripal, adică în jur de 300. „Noi vaccinăm în fiecare sezon pentru gripă, am cerut cam 500 de doze, vaccinăm curent cam 300. La sfârşitul celor 300 cu greu mai găseam oameni, şi atunci făceam oricărui doritor, pentru că nu voiam să rămânem cu doze nefolosite, deci cam aceasta ar fi media”, a explicat dr. Olăraşu.

Frica este principala barieră în calea vaccinării, crede medicul, care spune că cei mai mulţi pacienţi se tem să nu se îmbolnăvească sau să nu moară din cauza vaccinului. Însă încrederea în medicul de familie încă funcţionează, astfel că a reuşit să îi convingă pe mulţi din cei care erau nehotărâţi sau incorect informaţi. „Mulţi vor un fel de garanţii - «cine îmi garantează mie că nu mă îmbolnăvesc după vaccin?» Îţi trebuie multă diplomaţie ca să poţi să îl întorci pe un om care are o convingere fără un suport real. Mai este şi puterea exemplului: vaccinând mai mulţi oameni, ei află unii de la alţii, şi atunci prind încredere mai mult. Aşa se rostogoleşte bulgărele şi creşte tot mai mare”, a completat medicul de familie.