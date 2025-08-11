Reporteris – „Capac” de 100.000 de euro pentru fiecare microbuz școlar din Iași, pe filiera baronilor PNL?

România ar fi putut achiziționa 3.200 de microbuze pentru transportul elevilor, printr-o finanțare de 250 de milioane de euro alocată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cel puțin așa estima Comisia Europeană în Ghidul Solicitantului, calculând un cost mediu de 78.000 de euro pentru fiecare vehicul.

În realitate, autoritățile române au cumpărat doar 1.300 de microbuze pentru aceeași sumă, prețul mediu urcând amețitor până la 200.000 de euro pe bucată – fără TVA, scrie reporteris.ro.

Firma Aveuro din județul Prahova, un nume necunoscut până recent în industria de profil, a câștigat licitațiile organizate în 60% dintre județe, inclusiv la Iași. Potrivit surselor locale, mama patronului firmei este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a liderului liberal Iulian Dumitrescu, aflat în prezent sub anchetă pentru fapte de corupție.

Microbuzele achiziționate sunt, în mare parte, modelul Ford E-Transit, motorizare care, conform site-urilor de profil, costă aproximativ 64.500 de euro. Cu tot cu opțiuni și echipări suplimentare, valoarea maximă nu ar trebui să depășească 70.000 de euro fără TVA. Carosarea specială pentru transportul școlar – cu 16 locuri, aer condiționat, lift și scaun pentru persoane cu dizabilități – se poate realiza în România pentru sume cuprinse între 15.000 și 20.000 de euro, potrivit ofertelor oficiale consultate.

În total, un microbuz echipat complet ar fi trebuit să coste între 90.000 și 100.000 de euro, cu tot cu profit. Cu toate acestea, Consiliile Județene au plătit, în medie, 200.000 de euro pentru fiecare vehicul.

Suspiciunile legate de modul în care s-au derulat achizițiile sunt întărite de faptul că, în 90% dintre licitații, doar Aveuro a avut ofertă admisibilă. Restul competitorilor au fost respinși, uneori din motive controversate. La Iași, spre exemplu, Consiliul Județean a exclus trei ofertanți prin introducerea unei condiții discutabile: limitarea lungimii microbuzului la 6,8 metri. Câștigătorul? Tot Aveuro, care a livrat la unul dintre cele mai mari prețuri din țară. Citește articolul complet pe reporteris.ro.

