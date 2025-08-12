Reset, o asociație civică din Iași, „smulge” medalia și locul de veci acordate de Iohannis unei angajate a Ministerului Afacerilor Interne

Cu o victorie definitivă în instanță, o asociație civică din Iași a obținut anularea unui decret prezidnețial prin care Klaus Iohannis îi conferea Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a Mădălina Siia Cenușă, angajată a MAI și fostă secretară a ministrului Marcel Vela. Meritele deosebinte ale angajatei cu doar opt luni vechime pe post la data decorării erau, avea să afle Reset, câteva postări pe rețelele sociale și clipuri video despre COVID cu vizualizări modeste. Decizia Curții de Apel Iași e definitivă – medalia trebuie retrasă.

Angajată fără concurs și fără un CV oficial la dosar

Totul a pornit în noiembrie 2020, când președintele Klaus Iohannis a decorat-o pe Mădălina Siia Cenușă cu Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a, „pentru rezultate deosebite obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu”. Reset a aflat ulterior că aceasta fusese secretară, angajată pe o perioadă de doar opt luni, fără concurs și fără un CV oficial la dosar.

Suspiciunile privind legalitatea decorării au fost întărite de răspunsurile oficiale primite de Reset de la MAI, care invocau drept „rezultate remarcabile” câteva postări pe rețelele sociale și clipuri video despre COVID cu vizualizări modeste, povestesc membrii Reset pe site-ul asociației civice ieșene. Reset a câștigat definitiv procesul cu Administrația Prezidențială în legătură decorarea secretarei ministrului Marcel Vela.

Conform regulamentului de acordare a medaliei, era necesară o vechime de cel puțin cinci ani în funcții civile sau militare. Pentru merite cu totul deosebite, vechimea putea fi redusă cu maximum o treime. Mădălina Siia nu îndeplinea însă niciuna dintre aceste condiții.

Reset a formulat o plângere prealabilă împotriva decretului și a dat în judecată Administrația Prezidențială. După ce Curtea de Apel Iași a respins inițial cererea, Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță. De data aceasta, Administrația Prezidențială a invocat o ordonanță de urgență care permite acordarea medaliei „pentru fapte strălucite și meritorii”, fără respectarea vechimii.

Decret anulat, medalie retrasă

De la „merite cu totul deosebite” la „fapte strălucite și meritorii” – diferența poate părea subtilă la prima vedere, însă în practică, ea are implicații juridice majore. Regulamentul privind acordarea Medaliei Naționale „Pentru Merit” impune o vechime minimă în funcție, iar această condiție nu poate fi eludată prin formulări vagi sau interpretări creative. Prin urmare, Curtea de Apel Iași a respins acest argument.

Instanța a decis că Președintele dispune de o largă marjă de apreciere, un drept legitim și consacrat în Constituție, acest drept „trebuie să fie exercitat cu respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru că, altfel, dreptul de apreciere s-ar transforma în exces de putere”. Astfel, decretul a fost anulat, iar medalia va fi retrasă.

„Noi am cerut anularea în parte a acelui decret, pentru că odată cu angajata MAI au mai fost medaliați și niște medici, ale căror medalii nu le-am contestat. Iar săptămâna trecută am primit și noi decizia finală care ne dă câștig de cauză. Odată cu medalia, ar trebui să i se retragă Mădălinei Siia Cenușă și celelalte beneficii care vin «la pachet»: loc de veci asigurat și tot felul de reduceri sau invitații la evenimente alături de oficiali ai statului”, a declarat pentru „Ziarul de Iași” Daniela Mitrofan, președinta Reset Iași.

