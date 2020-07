RESPIRĂM! Politehnica Iaşi – FC Voluntari 2-1, rezultat final

90-Grădinaru-șut pe centrul porții de la marginea careului

88 - Tudorie, șut pe lângă poartă

87 - Axinte, intervenție providențială în fața lui Țîră

76-Tudorie, poziție favorabilă, cap peste poartă

2-1, min. 75: recuperare, pătrundere și gol la colțul lung, Omoh

71 -Cojocaru-intervenție salutară la Popadiuc

66-Căpățână, șut prin surprindere de la 20 m, peste poartă

55- Luckassen încearcă și el poarta de la 18 m

50 - Omoh, sut peste poartă de la 20 m

1-1, min. 43; Cabral încearcă o centrare deviată de pe dreapta, Cojocaru alunecă mingea îl lovește pe Vlad, lovește bara și intră la vinclu

1-centrare excelentă Omoh, Passaglia trage lamentabil din 7 m

39- Mihalache pierde ușor un balon în careu, Mățan trage alături

0-1, min. 30: Căpățână, lob peste portar din 16 metri

16-Omoh încearcă poarta de la 30 metri, Cojocaru e la post

11-centrare Grădinaru, de pe dreapta, Luckassen lasă pentru Popadiuc, care de la 8 metri, central, ”transformă” ca la rugby

8 - replica soaspeților: mare ratare Gheorghe, din apropiere, după ce i-a luat ”fața” lui Frăsinescu

7-acțiune individuală Omoh, care preferă șutul în locul unei pase spre Luckassen

Două ocazii Luckassen, în primele cinci minute: ”cap” din corner și șut pe jos, din alergare. Ambele alături

Poli Iași: Axinte – Onea (72-Chacana), Klimavicius, Frăsinescu, Cabral – Grădinaru, Mihalache, Passaglia, Popadiuc – Omoh (81 -De Iriondo), Luckassen (90+2 -Zaharia)

FCVoluntari: Cojocaru – Struna (81-Ricardinho), Pașcanu, Armaș, Vlad (45 -Kocic) - Căpățînă, Gorobsov, De Lucas (81-Țîră) – I.Gheorghe (61-Belu), Tudorie, Mățan (71-Benzar)



Antrenor: Mihai Teja

Cartonașe galbene: Chacana, Klimavicius, Grădinaru / Vlad, Tudorie, Belu

LIVETEXT REALIZAT DE ”ZIARUL DE IAȘI”

Aşezată în genunchi duminică, în meciul de la Clinceni, cu Academica, pe care l-a pierdut fără drept de apel, 0-3, Politehnica Iaşi are astăzi prilejul de a mai spăla puţin din ruşinea suferită în Ilfov. De la ora 20:30, Poli primeşte vizita FC Voluntari într-un meci cu miză mare pentru gazde. Cum LPF exclude varianta creşterii numărului de echipe din elită, Poli Iaşi e obligată să-şi conserve actuala poziţie, care duce la baraj, pentru a spera în continuare la mariajul cu Liga I. Pentru aceasta, formaţia pregătită de Mircea Rednic are nevoie de puncte, mai ales că situaţia formaţiilor de sub ea, Dinamo Bucureşti şi Chindia Târgovişte, este incertă. Pentru a acumula punctele necesare obţinerii vizei de baraj, Poli are nevoie de o cu totul altă atitudine pe finalul de sezon, care cuprinde duelul de azi, cu Voluntari, cel de duminică, contra Chindiei şi deplasarea de la Sibiu de săptămâna viitoare. Întrebarea care se pune este dacă Rednic va putea să trezeacă măcar pentru câteva zile o echipă care la Clinceni a părut blazată, resemnată, cu jucători care nu au arătat deloc că le pasă nici de cariera lor, darămite de ce se va alege de Poli. Primul răspuns îl vom afla astăzi, când Iaşi se va confrunta cu echipa pregătită de antrenorul cu care moldovenii au început sezonul, Mihai Teja. Împins să plece din Copou în iarnă, cu “mijloace specific ieşene”, Teja are, pe lângă revanşa personală faţă de cei care l-au dezamăgit, şi alte motive pentru a-şi tura echipa: un rezultat pozitiv ar însemna, practic, încheierea calculelor retrogradării pentru oaspeţi, dar şi un nou prilej de a demonstra că a reuşit să-şi depăşească magistrul, tehnicianul de la Voluntari crescând sub Rednic, al cărui secund a fost la multe echipe.

Şeful băncii tehnice ieşene este optimist că va găsi reţeta renaşterii echipei. “Cu Voluntari e un meci capital, decisiv. În astea două meciuri care urmează n-avem voie să facem paşi greşiţi. Le voi da şansa să joace jucătorilor care vor să pună şi suflet. Vreau să văd oameni care se implică, care-şi doresc salvarea” a spus Rednic.

Mai trebuie precizat că aproape în fiecare zi unii jucători ai gazdelor acuză mici probleme de natură medicală, astfel că pot apărea indisponibilităţi de ultimă oră. În schimb, capitolul suspendaţi este gol, Passaglia, care a stat la Clinceni după ce a strâns patru cartonaşe galbene în play-out urmând a reintra în echipă.

În turul play-out-ului, Voluntari a învins cu 1-0.

Rezultate din etapa a XI1-a, în play-off: Chindia Târgovişte – Academica Clinceni 3-1. Ivancic ('43), Bic ('70 – penalty), Berisha ('89) / Cebotaru ('77 – penalty); FC Hermannstadt – Viitorul 2-0 (0-0). Stoica ('75), Debeljuh ('84 – penalty). Clasament: 1. Viitorul – 42 p (12); 2.Academica – 32 p (12); 3.Voluntari-31 p (11); 4.Hermannstadt-31 p (10); 5.Sepsi – 28 p (11); 6. Poli – 23 p (11); 7. Dinamo – 21 p (7); 8. Chindia – 20 p (10).