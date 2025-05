Restaurarea artei cu ajutorul inteligenței artificiale. Un elev de la Liceul de Informatică din Iași a creat un program care reface operele de artă

Proiectul lui Andrei nu a trecut neobservat. RestART – Interactive AI Artwork Restoration a fost selectat să reprezinte România la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025, considerată cea mai importantă competiție mondială dedicată liceenilor pasionați de știință și tehnologie. Ediția din acest an a avut loc între 10 și 16 mai, la Columbus, Ohio, în Statele Unite ale Americii.

România a fost reprezentată de doar cinci proiecte, fiecare în câte un domeniu diferit. Proiectul lui Andrei a fost înscris la secțiunea „Technology Enhances the Arts”. Celelalte participări din România au fost la secțiunile Microbiology (Ionescu Iris, Pitești), Environmental Engineering (Bora Bogdan, Cluj), Biomedical Engineering (Lupu Albert, București), Engineering Technology: Statics & Dynamics (Buscu Filip și Nicolae Luca, București).

Inspirația pentru proiect a venit dintr-o nevoie reală, a explicat Andrei Baciu, pentru „Ziarul de Iași.

„Știind că operele de artă sunt foarte importante pentru păstrarea patrimoniului istoric, cultural și artistic și văzând că în fiecare an se deteriorează în număr atât de mare, iar metodele tradiționale de restaurare sunt destul de lente, costisitoare și invazive, am gândit o soluție bazată pe AI care poate să restaureze digital operele de artă”, a spus tânărul.

Sistemul RestART este mai mult decât un simplu algoritm de restaurare automată, este o platformă interactivă, potrivit lui Andrei. Persoana trebuie să încarce opera de artă distrusă, masca binară care arată unde este deteriorată creația și unde trebuie aplicată restaurarea, alături de informații despre artistul care a pictat-o, era în care a fost realizată și suprafața pe care a fost făcută.

Tot tănârul de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” a precizat că aplicațiile practice ale proiectului său, RestART – Interactive AI Artwork Restoration, sunt multiple, fiind util pentru experții în restaurarea obiectelor de patrimoniu, pentru muzee și pentru pasionații de artă.

Andrei a mărturisit că a lucrat aproape în totalitate singur la proiect, sub supravhegherea profesoarei Mirela Țibu.

„Am învățat bazele AI-ului în vară, iar până în noiembrie am avut o variantă simplă. După etapa națională, am adus multe îmbunătățiri. Am lucrat singur. Doar cu două săptămâni înainte de ISEF m-a ajutat masteranda Corina Dimitriu, pentru că unele lucruri nu funcționau așa cum trebuie”, a povestit el.

Potrivit lui Andrei, diferențele dintre versiunea de la competiția națională – Romanian Science and Engineering Fair –, care a avut loc la Suceava, și cea de la ISEF sunt semnificative.

„La început restauram doar arsuri simple. La ISEF am adăugat arsuri, water damage și old damage, am lucrat cu seturi de date mai realiste și am introdus funcționalități de interactivitate și explicație automată”, a transmis elevul.