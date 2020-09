Restaurarea picturii interioare a bisericii Manastirii Sucevita, finalizata dupa 20 de ani

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca restaurarea picturii interioare de la Biserica Invierea Domnului a Manastirii Sucevita a fost finalizata, receptia lucrarilor urmand sa aiba loc sambata, de la ora 12,00.

"In sfarsit dupa 20 de ani, Biserica Invierea Domnului a Manastirii Sucevita are finalizata restaurarea picturii interioare. Asadar, pe 19 septembrie, anul curent, va avea loc inaugurarea lucrarilor de restaurare a picturii murale interioare prin Programul National de Restaurare, lucrari care au inceput in anul 2000. Suma totala a lucrarilor este de aproximativ patru milioane de lei", a spus Gheorghiu, intr-o conferinta de presa desfasurata, joi, la Ministerul Culturii.

El a aratat ca lucrarile au durat 20 de ani din cauza alocarile deficitare.

