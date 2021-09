Restauraţia fără rest

Uitându-te la ce se întâmplă zilele astea în politica românească începi să-ţi dai seama că acum un an am luat de fapt o mare ţeapă şi că premierul pe care şi l-a dorit şi l-a impus Iohannis, Florin Cîţu, nu e decât versiunea sintetică şi coafată a grindenilor, tudoşilor şi dăncilelor lui Dragnea pentru fraierii de „dreapta”.

Toată propaganda cu care Iohannis şi PNL ne-au împuiat capul ani de zile şi care i-a ajutat în final să pună mâna pe toată puterea în România s-a dovedit un mare fâs. Avem azi în România, în economie, în educaţie, în sănătate, în justiţie, în administraţie aproape exact ce aveam când Dragnea părea de neoprit. Noul regim Iohannis, în care premierul Cîţu e doar un căţel dispensabil, dar încă proftabil, este un regim al restauraţiei totale, fără rest.

Tot ce părea să ducă spre o reformă serioasă în ultimul an e acum fie blocat, fie anulat, fie restaurat. Iar unele reforme au fost subminate de la vârf, de la Cotroceni, chiar în timp ce Iohannis şi oamenii lui de paie ne spuneau că le susţin sau le fac.

Primul semnal de alarmă l-a tras fostul ministru USRPLUS al Justiţiei, Stelian Ion. „La singura întâlnire de la Cotroceni pe care am avut-o cu preşedintele pe tema reformei din justiţie, pe 18 mai, acesta a ţinut să-mi transmită cât se poate de clar că ar fi o idee bună să renunţ la proiectul de desfiinţare a SIIJ.”, dezvăluia recent ex-ministrul, într-un text publicat pe site-ul digi24.ro. (Şi ca dovadă că Cîţu nu funcţionează decât ca unealtă a lui Iohannis, premierul n-a mai susţinut apoi proiectul de desfiinţare a SIIJ, deşi anterior îl aprobase în guvern.)

Tot conform lui Stelian Ion, preşedintele s-a opus făţiş numirii procurorilor de rang înalt cu avizul conform al Secţiei pentru procurori a CSM, deşi era conform cu recomandările GRECO şi cu raportul MCV, şi a susţinut, în schimb, acordarea de atribuţii sporite procurorului general al PICCJ, numit politic. „Am încercat în repetate rânduri, începând cu sfârşitul lunii martie să vorbesc cu preşedintele despre declanşarea procedurii de selecţie a procurorilor de rang înalt, însă acesta m-a ţinut în loc fără să-mi ofere posibilitatea unei consultări.”, mai aminteşte Stelian Ion, dezvăluind astfel conturul unui preşedinte chitit să blocheze orice reformă în justiţie, călcând apăsat pe urmele lui Dragnea.

Dar restauraţia merge uns peste tot. Cu toate bubele lor, cei de la USRPLUS au încercat, cât au fost la guvernare, să aducă o oarecare schimbare pe cel puţin două direcţii: a transparentizării şi a calităţii oamenilor puşi pe diverse funcţii în stat. În ambele direcţii, prin intermediul lui Cîţu şi a camarilei peneliste din jurul lui, noul regim Iohannis restaurează masiv.

La Economie, fostul ministru schimbase majoritatea conducerilor companiilor de stat, una din principalele surse de corupţie şi clientelism, cu profesionişti din afara sistemului, mulţi apolitici. În câteva zile, Cîţu i-a demis şi a pus în loc vechi politruci PNL şi PSD, unii cu dosare grele de corupţie la activ.

La Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene urma să aibă loc concursul pentru ocuparea a 21 de posturi de conducere şi execuţie din minister, demarate de ministrul acum demis de Cîţu.

Concursul era organizat în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi utiliza aplicaţia ANFP prin care subiectele sunt extrase aleatoriu, cu 30 de minute înainte de începerea concursului, astfel reducându-se la minim posibilitatea de fraudare. Imediat ce l-a dat afară pe ministrul de la USRPLUS, Cîţu a oprit concursul. La fel şi la Ministerul Sănătăţii şi la toate celelalte ministere şi instituţii de stat unde începuseră nişte reforme.

Uitându-te la ce se întâmplă zilele astea în politica românească începi să-ţi dai seama că acum un an am luat de fapt o mare ţeapă şi că premierul pe care şi l-a dorit şi l-a impus Iohannis, Florin Cîţu, nu e decât versiunea sintetică şi coafată a grindenilor, tudoşilor şi dăncilelor lui Dragnea pentru fraierii de „dreapta”. Şi că singura diferenţă dintre regimul Dragnea şi noul regim Iohannis e că ăsta din urmă nu mai are aproape nici o opoziţie capabilă să-l ţină la respect.