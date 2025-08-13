Restructurare în învățământul ieșean: ce se întâmplă cu zecile de școli și grădinițe care nu îndeplinesc efectivul minim de elevi și preșcolari

Începând cu anul școlar 2025-2026, cele 34 de unități de învățământ din județul Iași care nu ating numărul minim de elevi, preșcolari sau antepreșcolari vor fi comasate și integrate în subordinea altor școli, în conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 141/2025. „Ziarul de Iași” a obținut detalii despre propunerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași privind modul de comasare a acestor școli și grădinițe.

Reamintim că, potrivit datelor transmise de ISJ în iulie 2025, sunt 34 de unități din județul Iași care nu îndeplinesc pragurile minime stabilite prin lege pentru păstrarea personalității juridice: „minimum 500 de elevi; minimum 500 de elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari; minimum 250 de preşcolari şi/sau antepreşcolari; minimum 200 de antepreşcolari; minimum 300 de elevi, în cazul unităților de învățământ postliceal; cu minimum 50 de elevi sau minimum 50 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul unităților de învăţământ special”.

La solicitarea „Ziarul de Iași”, ISJ Iași a transmis propunerea înaintată Ministerului Educației și Cercetării pentru reorganizarea acestor unități. Documentul nu reprezintă forma finală, deoarece mai sunt posibile modificări: mai întâi este necesară aprobarea Ministerului Educației, iar ulterior validarea de către ARACIP.

„Acestea sunt propunerile Inspectoratului Școlar Județean Iași, dar asta nu înseamnă că ele 100% vor fi așa. Trebuie aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, iar apoi să treacă pe la ARACIP. Este doar o propunere care este discutată cu UAT-urile. Vom afla care e forma finală”, a precizat Antonina Bliorț, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Cum vor fi comasate unitățile de învățământ din Municipiul Iași

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 din Iaşi devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 din Iaşi devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ionel Teodoreanu” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 din Iaşi devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Elena Cuza” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 din Iaşi și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25, Iaşi devin structuri arondate Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 din Iaşi și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22, Iaşi devin structuri arondate Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 24 din Iași devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 din Iaşi devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ion Ghica” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 din Iaşi devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Vasile Conta” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 din Iași și Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Sava” din Iaşi devin structuri arondate Școlii Primare „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 din Iaşi devine structură arondată Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iaşi;

Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” din Iaşi devine structură arondată Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile Cel Mare” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 din Iaşi devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Veronica Micle” din Iaşi;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 din Iaşi devine structură arondată Școlii Gimnaziale „George Călinescu” din Iaşi;

Cum vor fi comasate unitățile de învățământ din mediul urban, județul Iași

Pașcani : Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 din Paşcani devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Gâşteşti;

: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 din Paşcani devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Gâşteşti; Hârlău : nivelul preșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale din Pârcovaci este absorbit de Grădinița cu Program Prelungit din Hârlău, iar nivelurile primar și gimnazial ale Școlii Gimnaziale din Pârcovaci sunt arondate Școlii Gimnaziale „Petru Rareș” din Hârlău;

: nivelul preșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale din Pârcovaci este absorbit de Grădinița cu Program Prelungit din Hârlău, iar nivelurile primar și gimnazial ale Școlii Gimnaziale din Pârcovaci sunt arondate Școlii Gimnaziale „Petru Rareș” din Hârlău; Târgu Frumos: Liceul Tehnologic „Petru Rareș” din Târgu Frumos și Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos vor fuziona;

Cum vor fi comasate unitățile de învățământ din mediul rural, județul Iași

Miroslava : Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Corneşti devine structură arondată Liceului Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava;

: Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Corneşti devine structură arondată Liceului Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava; Belceşti : Școala Gimnazială din Liteni devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ruși” din Belcești;

: Școala Gimnazială din Liteni devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ruși” din Belcești; Deleni : Școala Gimnazială din Poiana devine structură arondată Școlii Gimnaziale din Deleni;

: Școala Gimnazială din Poiana devine structură arondată Școlii Gimnaziale din Deleni; Popricani : Școala Gimnazială din Vânători devine structură arondată Școlii Gimnaziale din Popricani;

: Școala Gimnazială din Vânători devine structură arondată Școlii Gimnaziale din Popricani; Tomeşti : Școala Gimnazială din Chicerea devine structură arondată Școlii Gimnaziale „D. D. Pătrăşcanu” din Tomeşti;

: Școala Gimnazială din Chicerea devine structură arondată Școlii Gimnaziale „D. D. Pătrăşcanu” din Tomeşti; Ţibana : Școala Gimnazială din Gârbești devine structură arondată Școlii Profesionale de Industrie Alimentară din Țibana;

: Școala Gimnazială din Gârbești devine structură arondată Școlii Profesionale de Industrie Alimentară din Țibana; Ţibăneşti : Școala Gimnazială din Glodenii Gândului devine structură arondată Liceului Tehnologic „Petre P.Carp” din Țibănești;

: Școala Gimnazială din Glodenii Gândului devine structură arondată Liceului Tehnologic „Petre P.Carp” din Țibănești; Voineşti: Școala Gimnazială din Slobozia devine structură arondată Școlii Gimnaziale „Ioanid Romanescu”” din Voineşti;

