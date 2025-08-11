Rețetă de făcut bani fără număr cu „Microbuzul electric”. Prostie sau rea intenție?

Sute de autovehicule electrice pentru transportul elevilor din mediul rural s-au vândut la prețuri exorbitante. O firmă din Prahova a dat lovitura, în vreme ce beneficiarii fondurilor europene arată spre un ghid elaborat de Ministerul Educației pe baza căruia s-au derulat achizițiile.

Achiziția celor 26 de microbuze electrice de către Consiliul Județean Iași a început să fie întoarsă pe toate părțile la puțin timp după ce mașinile au ajuns în cele 26 de comune ieșene selectate. Licitația a fost lansată în februarie 2024 de la o valoare de 30,17 milioane de lei și s-a încheiat cu atribuirea contractului firmei prahovene Aveuro International pentru suma de 26,36 milioane de lei. Livrarea autovehiculelor nu include stații de încărcare.

Aveuro International a fost înființată în 2007, dar succesul în domeniul carosării și comercializării autovehiculelor a explodat anul trecut. Potrivit bilanțurilor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, cifra de afaceri a crescut de cinci ori și jumătate, de la 38,3 milioane în 2023 la 255,5 milioane de lei, profitul net a urcat de la 4,4 la 68,6 milioane de lei, activele circulante au crescut de peste șase ori, la 150,9 milioane, iar capitalurile proprii aproape că s-au înzecit, până la 73,7 milioane de lei. Numărul angajaților a depășit pentru prima dată 100, ajungând la 113, dar și datoriile s-au triplat, ajungând la finalul anului trecut la 107,3 milioane de lei.

Cine dă 200 de mii de euro pe un microbuz? Consiliile Județene

„Reporter de Iași” a urmărit în detaliu tranzacțiile firmei similare celei de la Iași. Astfel, prahovenii au livrat microbuze școlare electrice în mai multe județe, care au plătit pentru ele cu bani din fonduri europene (PNRR). Contractele încheiate pe parcursul anului trecut depășesc 450 de milioane de lei, potrivit anunțurilor de atribuire afișate pe platforma electronică de achiziții publice.

Cel prin care Consiliul Județean Iași a cumpărat 26 de microbuze a fost parafat cu un an în urmă, pe 5 august 2024, iar termenul de livrare a fost prelungit cu trei luni pe motiv că fabrica ar fi oprit producția unui tip de acumulator, pe care l-a înlocuit cu unul mai performant. Tranzacția de la Iași arată un cost de un milion de lei/ 200 de mii de euro pe autovehicul, un preț de cel puțin 3,5 ori mai mare decât cel recomandat de producătorul modelului Ford e-Transit.

Adaos 100%

Consiliul Județean a replicat ieri că prețul de achiziție este unul mediu pe țară, situându-se între 743 de mii de lei/ 150 de mii de euro (cât a fost la Brașov) și 1,3 milioane lei/ 260 mii euro pentru același tip de mașină (la Olt). Altfel, „acest preț este rezultatul unei competiții reale și corecte între ofertanți și nu poate fi comparat cu prețuri «de catalog» afișate pe internet, care nu reflectă configurația tehnică, dotările obligatorii sau cerințele din caietul de sarcini”, au subliniat cei de la Consiliul Județean într-o intervenție publică.

Cât privește performanța extraordinară a firmei prahovene, „Reporter de Iași” l-a interpelat pe patronul ei, Vlad Papuc. „Acuma, na, profitabilitatea fiecărei firme cu oportunitatea fiecărui proiect. Ce pot să spun?”, a răspuns el la întrebarea privind adaosul de 100 la sută obținut pentru fiecare mașină. Legat de cerințele impuse în Caietul de sarcini, Vlad Papuc a indicat un ghid de la Ministerul Educației pe baza căruia fiecare Consiliu Județean și-a elaborat documentația de licitație.

Încă două licitații, ambele contestate

Procedura de anul trecut de la Iași nu a fost contestată, deși la licitație au mai participat trei firme, iar solicitări de clarificare au fost cu zecile – niciuna însă despre lungimea maximă a mașinilor.

Cu „restul” de 3,8 milioane de lei rămas de la această licitație, Consiliul Județean vrea să mai cumpere trei microbuze electrice. Însă a anulat prima procedură, deși se înscriseseră trei ofertanți, motivul fiind că niciunul nu a îndeplinit condițiile. Printre aceștia, o firmă care a contestat ulterior licitația (Pacific Electric Bus SRL) și, neașteptat, firma câștigătoare a contractului pentru 26 de microbuze electrice (Aveuro International SRL). Procedura pentru cele trei microbuze a fost reluată, dar firma din București a contestat-o din nou. Interesant este că prima contestație a fost înregistrată la două săptămâni de la anularea primei proceduri și se află acum în analiză la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. A doua licitație a fost deschisă la sfârșitul lunii trecute și are termen de înscriere a ofertelor 25 august.

Coincidență?

În sesizarea adresată CNSC, firma contestatoare, Pacific Electric Bus SRL, invocă printre altele limitarea la 6,80 metri a lungimii maxime a autovehiculelor – care, întâmplător sau nu, este lungimea maximă a vanurilor Ford. Mai exact, 6,704 metri, potrivit paginii producătorului.

Avocații firmei se raportează la o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe baza căreia „specificațiile tehnice ar trebui elaborate în așa fel încât să se evite restrângerea în mod artificial a concurenței prin cerințe care favorizează un anumit operator economic, în sensul că preiau caracteristicile esențiale ale produselor, serviciilor sau lucrărilor oferite în mod obișnuit de acel operator economic”.

Consiliul Județean a răspuns însă destul de ambiguu, la o solicitare de clarificări: „Termenii de referință fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor – considerate de Autoritatea contractantă (respectiv de CJ, n.r.) ca fiind minimale și obligatorii –, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică”. În consecință, cerința privind lungimea microbuzelor rămâne neschimbată, între 5,8 și 6,8 metri, conchide acel răspuns afișat pe pagina licitației.

Ulterior, am primit explicația că dimensiunile fizice ale autovehiculelor sunt impuse în acel ghid venit de la Ministerul Educației și care s-a aflat în dezbatere publică înainte să devină un cadru obligatoriu. „Dimensiunea microbuzelor a fost limitată la 6,8 metri conform prevederilor din Anexa 12 – Termenii de Referință privind achiziționarea de autovehicule nepoluante de transport persoane (microbuze electrice) pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar, asigurând astfel adaptabilitatea acestuia la infrastructura rutieră existentă și la nevoile comunităților beneficiare”, precizează administrația județului. Totuși, Asociația Metropolitană de Transport Public Iași a achiziționat mașini mai lungi pentru străduțele din Valea Lupului.

Cine din județ și-a mai luat microbuze și cu cât

Primăria Mironeasa a achiziționat la începutul acestui an un microbuz nepoluant cu 19+1 locuri și două stații de încărcare pentru 1,23 milioane de lei. De remarcat că firma câștigătoare, DMV Aviatech, a câștigat contractul cu o ofertă cu doar 7 lei mai mică decât valoarea de lansare a licitației.

Cu aceeași sumă din PNRR, Primăria Tomești a lansat procedura de achiziție a unui microbuz electric de 18+1 locuri și a unei stații de încărcare, dar procedura încă nu s-a finalizat. Instituțiile care au achiziționat mașini clasice, pe motorină, au ieșit mai ieftin. Astfel, Școala Profesională Specială „Trinitas” Tg. Frumos, aflată în subordinea CJ, a cumpărat un microbuz de 22+1+1 locuri cu 441 de mii de lei (89 de mii de euro). De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială are în derulare achiziția unui microbuz cu o capacitate de 12+1 locuri, pornind de la 285 de mii de lei (57 de mii de euro).

