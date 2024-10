Rețeta ideală pentru a rezista sezonului viral: fructe, legume, vitamine, odihnă și sport. Cum se formează imunitatea?

Cum reușim să o conservăm, în ce condiții? Sunt relevante tratamentele de întărire a sistemului imunitar? Recomandările specialiștilor sunt variate, dar cu toții se pun de acord asupra faptului că o dietă corespunzătoare, cuplată cu odihnă și cu un regim echilibrat de viață pot face mult mai mult pentru sistemul imunitar decât orice supliment alimentar.

O grijă în plus în această perioadă o au părinții, pentru care lunile septembrie-octombrie sunt, de regulă, luni „de foc” – reintrarea în comunitate e dublată de începerea sezonului viral, iar copiii iau contact cu foarte mulți viruși care circulă în aglomerațiile urbane. O veste bună vine de la medici: începând cu vârsta de 7 ani, copiii ar trebui să răcească și să se îmbolnăvească mai greu și mai rar.

Citiți, în continuare, textele propuse în dosarul de săptămâna aceasta din „Ziarul de Sănătate”.

Se vorbește foarte mult printre părinți și este în același timp și o încurajare că după împlinirea vârstei de 7 ani copiii se vor îmbolnăvi mai greu. Explicația specialiștilor face referire la un sistem imunitar mai matur și mai eficient în combaterea bolilor. Cu toții știm că până la vârsta de 7 ani, copiii sunt expuși la o varietate de virusuri și bacterii, ceea ce va contribui la dezvoltarea unei imunități mai puternice.

Prof. univ. dr. Evelina Moraru, medic primar gastroenterolog și alergolog, a explicat pentru „Ziarul de Sănătate” faptul că, în urma pandemiei, copiii au rămas cu o vulnerabilitate crescută. Aceasta este dată de o lipsă de „antrenament imunologic”. Astfel, răcelile și virozele sunt un antrenament bun pentru dezvoltarea sistemului imunitar al copiilor.

Imunitatea este un sistem complex, format din mai multe tipuri celulare, organe și molecule cu rol de comunicarea intercelulară. Cu ajutorul acestui sistem organismul uman se apără de agresori. Cele mai importante celule implicate în imunitate sunt leucocitele. Ele pot fi comparate cu o armată care ne păzește granițele în așa fel încât să nu fim victime ale unor infecții de diverse feluri precum virusuri, bacterii, fungi. În plus, sistemul imun beneficiază și de o „memorie imună” care permite recunoașterea și neutralizarea rapidă a unei infecții care se repetă.

„Ziarul de Iași” a tratat îndeaproape subiectul funcționării sistemului imunitar încă din timpul pandemiei COVID-19. Am realizat în anii pandemiei mai multe materiale în care am arătat felul în care se declanșează și funcționează răspunsul imun, cum se apără corpul, cum se formează anticorpii etc. mai ales în contextul apariției vaccinurilor anti SARS-CoV-2. Unul dintre cele mai explicative materiale despre funcționarea sistemului imunitar datează din 2021, când am analizat, alături de prof.dr. Radu Iliescu, prorector al UMF, rezultatele unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Washington, publicat în revista Nature – una dintre cele mai respectate publicații științifice –, care arăta că imunitatea anti COVID-19 dobândită în urma vaccinării este mai lungă decât s-a anticipat.

Terapiile intravenoase constituie o metodă rapidă și eficientă pentru a furniza organismului vitaminele, mineralele și micronutrienții de care are nevoie. Administrarea vitaminelor, mineralelor și a micronutrienților prin intermediul perfuziei asigură o absorbție mai rapidă și completă a acestora față de administrarea orală, întrucât se elimină timpul necesar pentru dizolvare și absorbție, fără a mai interveni risipa la nivelul tractului digestiv. Totodată, se evită potențialele efecte secundare asociate cu administrarea orală, manifestate la nivel gastrointestinal, cum ar fi durerile gastrice.

