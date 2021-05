Reţeta lui Napoli de retrogradare certă: Niciun punct acasă în play-out

Poli: Brînză 4.5 - Onea 5.5, De Iriondo 5 (’87 - Cană), Baxevanos 5, Buşu 5 – Gaitan 4 (’87 - Fr. Cristea), Passaglia 4.5 – Platini 4, Vanzo 4 (’69 - Vega 4), A. Stan (‘5 - Popadiuc 4) – Zajmovic 4 (’87- Zaharia). Antrenor: Nicolo Napoli.

Hermannstadt: Cristiano – Măţel, Viera, Scarlatache, Opruţ – Belu (’74 - Bagaric), Dâlbea, Addae (’74 - Alhassan), Buzan (’14 - Petrescu) – Mayoral – Yazalde (’83 - R. Pires). Antrenor: Eugen Beza.

Cartonaşe galbene: Brînză (’27), De Iriondo (’78), Buşu (’82), Fr. Cristea (‘90^1), Cană (‘90^4) – Petrescu (’37), Scarlatache (’51), Cristiano (‘90^2), R.Pires (‘90^2), Dîlbea (‘90^3).

Arbitri: Sebastian Colţescu; Mircea Orbuleţ, Florin Neacşu.

0-1, min. 78: Alhassan, cu un şut din careu.

Ora decontului tuturor erorilor monumentale făcute în ultima perioadă la Politehnica Iaşi a sosit. Sâmbătă, Poli a pierdut şi al patrulea meci disputat acasă în play-out şi a retrogradat matematic în Liga a II-a. Frustrarea este cu atât mai mare cu cât echipa care a trecut de ieşeni, Hermannstadt, şi-a arătat din nou limitele. Cu şapte jucători trecuţi bine de 30 de ani (unul, Dâlbea, chiar ajunge la 40), uzaţi, lipsiţi de prospeţime fizică, neplătiţi de luni bune şi activând într-un club măcinat de scandaluri, sibienii au fost o echipă de bătut. Din păcate, Poli a confirmat faptul că e o grupare fără busolă, fără idee de joc, dezbinată, condusă aiurea, şi din birouri şi de pe banca tehnică, şi nu a profitat de slăbiciunile adversarului. Astfel, Sibiul s-a aşezat pe lista care mai cuprinde alte echipe modeste, FC Voluntari, Viitorul Constanţa şi Dinamo, învingătoare în Copou pe terenul unei formaţii care nu a fost în stare să înscrie decât un gol acasă în cele patru dispute din play-out!

Cum orice rezultat în afară de victorie ducea combatantele de sâmbătă în Liga a II-a, primul act a fost extrem de deschis, ambele echipe căutând golul. Exprimarea modestă a făcut însă ca niciuna dintre formaţii să nu găsească ţinta, deşi s-au tras nu mai puţin de 14 şuturi.

Limitele contestatului Nicolo Napoli, adus în Copou după ce a lucrat câteva luni în ultimii cinci ani în eşaloanele inferioare, s-au văzut însă iarăşi. Italianul a fost învins de neexperimentatul Eugen Beza, mai ales dacă luăm în calcul că valoarea antrenorilor se cunoaşte la pauză şi la schimbări. Astfel, deşi ieşenii erau mult mai tineri şi jucau acasă, iniţiativa în startul actului secund a aparţinut oaspeţilor. Care au marcat apoi, în minutul 78, prin unul dintre jucătorii inspirat aruncaţiîn luptă de Beza, Alhassan, tehnicianul sibienilor făcând şi schimbări care nu au fost post pe post. De cealaltă parte, Napoli a mutat exclusiv post pe post, chiar dacă trebuia să rişte şi să înscrie două goluri pe final, foarte târziu (ultimele trei schimbări au apărut la nouă minute după deschiderea scorului, la trei minute înainte de final) şi a adus pe teren şi jucători cu profil defensiv, precum Cană şi Fr. Cristea, în condiţiile în care pe bancă au rămas doi jucători de atac.

Nereuşind nici să-şi ordoneze şi să-şi mobilizeze trupa, antrenorul Politehnicii a condus astfel echipa spre un nou eşec dureros pe teren propriu, chiar dacă pe final oaspeţii au jucat minute bune în zece, Dâlbea căzând la datorie, iar Brînză a urcat în atac.

Poli s-a dus astfel în eşalonul secund şi, cu datorii de circa 2 milioane de euro şi rămasă fără banii serioşi din drepturile TV, riscă să tragă obloanele dacă primarul Chirica, care a girat tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în fotbalul ieşean, nu deschide robinetul finanţării de la Consiliul Local.

Napoli: “Am lucrat bine aici”

^ Exclus din lot de Nicolo Napoli, simbolul Politehnicii, Andrei Cristea, a împlinit în ziua meciului 37 de ani. Cristea, care a jucat doar trei meciuri în acest an, a înscris 65 de goluri în 190 de meciuri oficiale disputate în tricoul Politehnicii. În Liga I, Cristea are 407 prezenţe, 114 goluri şi 46 de pase decisive, iar în cupele europene – 6 goluri în 34 de partide. În Cupa României are 11 reuşite în 24 de jocuri, iar în campionatele externe – 12 goluri în 45 de apariţii. ^ Rezerve neutilizate la Poli au fost Brănescu, Mensah şi Flores. ^ Nişte fete de la o grupă de junioare au jucat rolul de copii de mingi sâmbătă. ^ Nicolo Napoli a spus la final că va avea o discuţie cu şefii clubului legat de viitor. “Am lucrat bine aici” a mai declarat italianul, deşi Poli e pe loc retrogradabil şi dacă se iau în calcul doar rezultatele din play-out. Tehnicianul nu a vrut să răspundă atunci când a fost întrebat dacă era nevoie de primii golgeteri ai lui Poli, Calcan şi A. Cristea, la care a renunţat în play-out. Napoli a explicat una dintre schimbările post pe post făcute pe final, De Iriondo – Cană, prin aceea că argentinianul era obosit. De Iriondo a fost extrem de nervos când a fost schimbat.

Declaraţiile tehnicienilor

Nicolo Napoli: “Am încercat să câştigăm, nu am reuşit. Am zis că cine dă primul gol – câştigă, aşa a fost. Am retrogradat, însă viaţa merge înainte. Nu am câştigat acasă niciun punct în play-out din cauza terenului”.

Eugen Beza: “Îmi pare rău pentru Iaşi, e păcat ca oraşe mari să ajungă la retrogradare. Fotbalul nu ţine însă cont de numărul locuitorilor. Am pregătit foarte bine jocul de azi, am luat o gură de oxigen”.