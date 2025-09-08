Rețetă pentru a evita o amendă pentru depășirea vitezi legale. „O eroare de măsurare s-ar fi putut datora interferenței unui alt autoturism”

Dacă aveți de gând să depășiți viteza legală, țineți-vă de coada cuiva. Un șofer a scăpat de amenda aplicată de polițiști pentru că judecătorii nu au fost convinși că și el depășise viteza legală, la fel ca șoferul din fața lui.

Mașina din fața lui ar fi avut 109 km/h

Lucian C. a fost sancționat în dimineața zilei de 26 februarie a anului trecut, în timp se deplasa dinspre Iași spre Târgu Frumos, la volanul unui BMW. El a fost oprit de un polițist care i-a adus la cunoștință că ar fi avut o viteză de 109 km/h, pe un tronson de drum în care limita maximă era de 50 km/h. Polițistul i-a spus că mașina din fața lui avea 109 km/h. Pentru că se afla în imediata apropiere a acesteia, era posibil să fi avut aceeași viteză. Lucian C. a contestat aprecierea polițistului, iar cazul a ajuns în instanță.

Magistrații Judecătoriei nu au avut nimic de reproșat modului de întocmire a procesului-verbal.

Ei nu au fost însă la fel de siguri în privința celor consemnate în el. Înregistrarea video depusă de Inspectoratul Poliției Județene în instanță suprindea două mașini, judecătorilor nefiindu-le clar care și ce viteză avea.

„Imaginile video analizate surprind deplasarea simultană a două autovehicule care se deplasează pe acelaşi sens de mers, fără a rezulta care anume este autovehiculul ţintă cu privire la care a fost înregistrată viteza menţionată în actul contestat.

IPJ va încerca să schimbe soluția Judecătoriei

Această modalitate de înregistrare a pretinsei viteze de rulare a autovehicului ridică un dubiu asupra veridicităţii măsurătorilor efectuate cu aparatul radar, un atare dubiu profitând petentului. La debutul înregistrării apar în imagini două autoturisme neidentificabile, iar aparatul radar înregistrează diferite viteze de deplasare, fără însă a se putea identifica în mod clar viteza cu care rula autovehiculul menţionat în actul sancţionator contestar.

Apreciază instanţa că înregistrarea de la dosar nu probează că viteza de 109 km/h a fost viteza reală de deplasare a autoturismului condus de petent, deoarece o eroare de măsurare s-ar fi putut datora interferenței unui alt autoturism din dreptul vehiculului petentului, cu măsurătoarea realizată”, au explicat judecătorii. În plus, viteza de 109 km/h era afișată doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp.

Cum legal de dubii profită acuzatul, magistrații Judecătoriei au dispus anularea procesului-verbal de contravenție. IPJ va încerca să schimbe soluția Judecătoriei în fața Tribunalului. Apelul Poliției a fost înregistrat, dar primul termen de judecată nu a fost stabilit încă.

