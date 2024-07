Rețeta unei afaceri cu legături în R. Moldova care a ajuns la un rulaj de 20 de milioane de euro

Primul brand din portofoliul lor a fost Banzai, imaginea unei fabrici de semințe și snacks-uri din Republica Moldova, produse care, în timp, le-a deschis și alte uși. Acum compania numără 8 filiale și își vinde produsele în peste 20.000 de magazine.

Semințele de peste Prut se vând bine în România și aduc profit unei companii din Iași. Este vorba despre Snack Trade SRL, cu sediul în Tomești, care se ocupă cu intermedieri în comerțul produselor alimentare. O firmă începută de la zero, care a reușit în opt ani să atingă o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro. Ce-i drept, profiturile anuale sunt doar de ordinul sutelor de mii de euro, pentru că în acest gen de afacere se lucrează cu marje mici de profit, la volume mari de vânzări.

Povestea Snack Trade își are începutul în anul 2016, pe când Andrei Agatiev, un agent de vânzări din Chișinău își încearcă norocul în afaceri. Vede în Iași o mare oportunitate și se mută aici, unde își deschide o firmă de intermedieri alături de alți doi foști colegi de muncă. Încep să caute contracte, iar prima colaborare pecetluită este cu Banzai, un brand din Republica Moldova, în spatele căruia se află o fabrică de semințe și snacks-uri. Practic, ce vindeau la Chișinău ca angajați, acum vând la Iași, ca antreprenori. Încet, încet, echipa s-a extins. De la 3 salariați la peste 230, câți numără, în prezent, firma din Tomești.

„În 2016, eu, cu încă doi băieți, din care unul român, din Ialomița, am făcut o experiență frumoasă în Basarabia, pentru că noi de acolo provenim. Noi am muncit acolo ca agenți de vânzări, unde am prins experiență. Am pus la punct niște idei, planuri și când am venit aici am pus totul în practică. Inițial, am fost implicați în vânzări numai trei și, treptat, ne-am mărit echipa până la 230 și ceva, astăzi“, ne-a mărturisit Andrei Agatiev, administratorul Snack Trade SRL.