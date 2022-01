REȚETE Plăcinte cu cartofi la tigaie. VIDEO

Plăcinte cu cartofi la tigaie, plăcinte bihorene sau țărănești cu cartofi am tot vrut să fac de multă vreme și acum îmi pare rău că nu am făcut pentru că sunt super-bune! Și foarte-foarte ușor de făcut.

Din cantitățile astea ies fix 8 plăcinte. Ca umplutură am folosit cartofi piure rămași de la prânzul de cu o zi înainte. Bineînțeles că se pot umple cu absolut orice vreți: magiun, varză călită, carne, brânzeturi… orice aveți la îndemână. Iată rețeta:

Ingrediente pentru aluat:

500 g făină

300 g apă călduță

4 g drojdie uscată ( aprox. 1/2 plic)

1 lingurița zahăr

1/2 linguriță sare

Ingrediente pentru umplutură:

cartofi piure

brânză rasă cu mărar

Mod de preparare plăcinte cu cartofi:

1. Am amestecat făina cu drojdia uscată , apoi am turnat amestecul în bolul mixerului peste apa călduță. Am adăugat sare și zahăr și am mixat câteva minute la viteză mică, apoi medie până când am obținut un aluat elastic și nelipicios. Dacă este nevoie, se mai poate adaugă câte puțină apă sau făină. Asta depinde de făina pe care o aveți.

2. Am lăsat aluatul în bol, la dospit pentru aproximativ 45 de minute- sau până și-a dublat volumul.

3. Pe masa de lucru pudrată cu făină, am împărțit aluatul în 8 părți egale, pe acre le-am întins, pe rând în foi rotunde de aproximativ 12 cm diametru. Am umplut fiecare plăcintă cu 2-3 linguri de cartofi și brânză cu mărar apoi le-am împachetat cum vedeți în video. Le-am întins din nou, cu atenție să nu se rupă. Este bine să le faceți pe rând, pe măsură ce se coc.

4. Între timp am încins o tigaie de fontă pe care am uns-o cu puțin ulei. Am copt fiecare plăcintă aproximativ 2 minute pe fiecare parte, la foc mediu. Am uns de fiecare dată cu puțin ulei partea rămasă necoaptă, înainte de a o întoarce în tigaie.

Aceste plăcinte cu cartofi sunt simplu de făcut și foarte-foarte gustoase! Dacă Renunțați la brânză, iar în piure puneți doar sare, sunt perfecte pentru post! Voi cu ce le umpleți?

