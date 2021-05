Retete recomandate de Vascar pe care si cei mici le adora! (P)

Orice parinte isi doreste sa-i ofere copilului sau tot ce e mai bun, doar ca in privinta alimentatiei, aceasta sarcina este destul de dificila. Parintii vor ca prichindeii lor sa consume preparate cat mai sanatoase, dar pentru ca dorinta lor sa se indeplineasca, acestea trebuie sa aiba un aspect si un gust deosebit.

Chiar daca majoritatea copiilor ar prefera sa manance numai pizza, burgeri si dulciuri, parintii trebuie sa ia decizii responsabile pentru binele lor. Din fericire, exista si retete sanatoase si delicioase care ii vor imbia pe prichindei la masa. Acestea se bazeaza pe preparate care nu contin E-uri, conservanti sau aditivi alimentari, asa cum cunt cele create de Vascar, unul dintre cei mai mari producatori de conserve si preparate din carne din Romania.

„La Vascar, clientii sunt intotdeauna pe primul plan si, tocmai din acest motiv, facem eforturi pentru a le oferi preparate delicioase si experiente unice la masa. Avem produse de calitate superioara cu care ne mandrim.

Totodata, responsabilitatea fata de consumator ne obliga sa investim in permanenta in cele mai noi si performante tehnologii, respectand toate standardele de siguranta in procesul de preparare a carnii”, spune Vlad Ciuburciu, Directorul General Vascar.

Prin urmare, parintii pot apela cu incredere la aceste preparate pentru a obtine retete savuroase, potrivite pentru cei mici. Descoperiti, in randurile urmatoare, doua exemple:

1. Paste in sos din sunculita si smantana

Ingrediente:

400 g sunculita taraneasca;

500 g paste rigatoni;

1/4 cana cu ulei de masline;

250 g mazare proaspata;

1,5 cani de smantana dulce cu 32% grasime;

o ceapa mica;

100 g de parmezan razuit;

o lingurita de patrunjel;

o lingurita de sare;

1/4 lingurite de piper negru.

Cum se prepara?

Aceasta reteta recomandata de Vascar este una simplu de preparat. Primul pas pe care trebuie sa-l faceti este sa taiati sunculita in felii. Acestea trebuie apoi rumenite si tocate cubulete. In acelasi timp, ceapa trebuie trasa la tigaie in ulei de masline, iar dupa cateva minute, adaugati mazarea si 25 ml de apa.

In timp ce sunca si ceapa sunt sotate, se pun 2 litri de apa la fiert, iar atunci cand apa clocoteste se adauga pastele. Urmatorul pas este sa adaugati sunculita taiata cubulete si smantana dulce in soteul de ceapa si mazare, iar dupa cateva minute de fiert, sa adaugati si pastele impreuna cu parmezanul razuit.

Puneti preparatul in farfurie si asezonati cu sare, piper si mai mult parmezan!

2. Briose cu salam Victoria si cascaval

Ingrediente pentru 4 portii:

125 g salam Victoria;

125 g cascaval cubulete;

2 oua mari;

50 g parmezan razuit;

50 g unt cu 80% grasime;

225 ml de lapte;

260 g de faina cernuta;

8 g de drojdie uscata;

o lingurita de sare.

Cum se prepara?

Aceasta este o alta reteta recomandata de Vascar care se prepara foarte usor. Amestecati intr-un bol faina si drojdia, iar in alt bol, bateti ouale, sarea si laptele. Amestecati cele doua compozitii, taiati cubulete salamul Victoria si cascavalul si adaugati-le impreuna cu parmezanul peste acest amestec.

Turnati compozitia obtinuta in formele de briose unse anterior cu unt si lasati-le timp de 25-30 de minute la cuptor la temperatura de 180 de grade. Pofta buna!

Condusa de Vlad Ciuburciu, Vascar detine o fabrica cu o capacitate extinsa de productie in Vaslui, precum si 21 de magazine proprii in regiunea Moldovei.