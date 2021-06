REȚETE Trucuri și secrete pentru cel mai gustos pilaf. Nu fierbeți orezul în apă

Ingrediente: 1 pui frumos, maruntaiele de pui (fara ficat), 1 ceapa mare si tare, 1-2 ardei, 1 paharel de untdelemn, sare, piper, boia, 1 morcov marisor, 1 ceasca mare cu orez, 2 rosii foarte tari, dar coapte.

Mod de preparare:

Ceapa se toaca… bob de orez. Morcovul se rade. Ardeii si rosiile se taie cubulete cat de mici. Carnea se taie portii mici.

Se pune uleiul la incins, apoi ceapa, sa se inmoaie. Cand ceapa s-a inmuiat cat de cat, se adauga carnea si se lasa un pic, sa se rumeneasca usor.

Se spala orezul in doua-trei ape si se varsa peste carne si ceapa, sa sfaraie si sa ia gust de prajeala. Dupa cateva minute, se adauga apa sa se acopere tot, se pun si ardeii, morcovii, rosiile, sare, piper (boabe), boia si se da la cuptor, la foc linistit.

Daca a scazut apa, se mai adauga. Intr-o jumatate pana la trei sferturi de ora, pilaful e gata, cu o frumoasa crusta aurie deasupra. Se ofera fierbinte, cu muraturi sau salate otetite.

Secret: Daca in loc de apa puneti cesti cu supa de gaina, va fi mult mai bine. Daca in loc de untdelemn veti praji ceapa si carnea in untura de gaina sau de gasca va fi un deliciu.