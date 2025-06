Un sezon de coșmar pentru echipa de fotbal: retrogradare, deficit uriaș, intrare în concordat preventiv, pierderea legăturii cu echipa de suflet a Iașului

Tabloul sezonului este însă de un negru și mai intens și cuprinde și alte tușe crunte: deficit de 2 milioane de euro în anul fiscal 2024, intrarea clubului în concordat preventiv, precum și pierderea legăturii cu gruparea de tradiție, FC Politehnica 1945, al cărui tezaur a ajuns, din februarie, în mâna unor oameni fără vreo legătură cu fotbalul local.

Ziarul de Iași vă readuce în memorie lucrurile întâmplate în sezonul de toamnă și vă prezintă radiografia sezonului de primăvară într-un material amplu.

I RADIOGRAFIA SEZONULUI DE TOAMNĂ

Deficit de 2 milioane de euro în 2024!

Salvată miraculos de la retrogradare în sezonul trecut, fără baraj, Politehnica nu a dat deloc semne că a înțeles ce i s-a întâmplat în stagiunea precedentă, semnalele de alarmă trase în mod repetat de Ziarul de Iași legate de faptul că lucrurile nu merg pe făgașul normal, nici sportiv, nici financiar, fiind ignorate.

Drept urmare, după un sezon de toamnă slab, Poli a petrecut sărbătorile de iarnă în subsolul clasamentului.

Totodată, gruparea din Copou s-a ales și cu noi griji, uriașe, la capitolul financiar. În condițiile în care Primăria Iași nu a alocat în 2024 echipei de seniori decât jumătate din banii dați în 2022 și 2023, 1 milion de euro față de 2 milioane de euro, s-a intrat, de la 1 decembrie, în concordat preventiv. Acest lucru a adus eșalonarea plăților unor datorii de 3 milioane de euro în următorii patru ani pentru clubul care producea direct aproape 3 milioane de euro pe an.

Nu numai Primăria a fost de vină pentru dezechilibrul financiar major de anul trecut, cu venituri de 4,2 milioane de euro și cheltuieli de 6,2 milioane de euro, ci și șefii clubului, care s-au întins mai mult decât era plapuma, cheltuielile obișnuite, de 5 milioane de euro anual, fiind depășite cu un milion de euro.

Opt etape oscilante cu Tony

Și pe plan sportiv lucrurile nu au fost în regulă.

Politehnica a început sezonul 2024-2025 cu același antrenor care a fost pe bancă la finalul stagiunii precedente, Anthony „Tony” Da Silva. Sub comanda portughezului, care a gestionat o campanie de transferări modestă în vară, când au fost aduși mulți jucători de rang doi, precum și alții care nu mai jucaseră de mult timp, dar și antrenori secunzi fără calificare, Poli a avut un start oscilant de sezon.

Astfel, s-a trecut din Groapa Marianelor, eșec acasă cu nou-promovata din Buzău, pe Everest, succes în curtea FCSB. Între extremele amintite, Iașul a pierdut la echipe care s-au exprimat modest în start, Sepsi și Farul (constănțenii aveau un singur punct în primele trei runde), a bătut, logic, o trupă, Botoșani, care nu avea busolă și nici antrenor pe bancă, Bogdan Andone fiind suspendat, și a remizat acasă cu Dinamo.

Problemele care mocneau într-un vestiar în care românii nu mai rezonau cu antrenorul au erupt după ce Politehnica a oferit Rapidului posibilitatea de a bifa primul succes din campionat, iar apoi a capotat lamentabil la Sibiu, eșecul la scor din Ardeal făcându-l pe portughez să demisioneze.

Focul de paie al lui Săndoi

Plecarea intempestivă a lui Tony i-a luat prin surprindere pe șefii clubului, care-l asiguraseră pe tehnician de sprijin, chiar dacă echipa ajunsese pe locul XV. Refuzată, pe rând, de Bergodi, Toni Conceicao, Mutu, Paulo Sergio și F. Pîrvu, Poli a bătut palma cu Emil Săndoi, care a plecat neașteptat de bine în Copou.

Aducând un plus de organizare în jocul boem al Iașului, beneficiind, din plin, și de șansă (Craiova a ratat enorm în Copou, inclusiv un penalty; cu U Cluj, Iași a câștigat cu un singur șut pe poartă), olteanul a avut în start o serie de trei meciuri din care a obținut șapte puncte, din deplasare fiind adus punctul de la Arad. Au urmat apoi câte două victorii acasă, tot norocoase (Slobozia a avut gol anulat pentru câțiva centimetri din camera VAR și a ratat și un penalty în ultimul minut de prelungiri, iar succesul cu Oțelul a venit după ce oaspeții, cu antrenorul Dorinel Munteanu suspendat, s-au trezit în zece în minutul 26) și două eșecuri în deplasare, la CFR și Petrolul.

Astfel, finalul turului a găsit Politehnica pe un onorant loc VIII, la un singur punct de play-off și cu un avans consistent, de șapte puncte, față de primul loc retrogradant, singurul pericol fiind distanța de doar trei puncte față de baraj.

Prăbușirea din startul returului

Că rezultatele pozitive ale lui Poli au fost consecința unei conjuncturi favorabile și a unei doze uriașe de noroc și nu a unui joc consistent s-a simțit din plin în retur. Exprimându-se palid, fără determinare, cu multe erori individuale, Iașul a suferit în startul părții a doua a sezonului regulat eșecuri neașteptate (acasă, cu o Sepsi venită în Copou fără nouă jucători de bază!, la Buzău, pe terenul ultimei clasate) și două remize logice după aspectul jocurilor, la Botoșani și acasă, cu Farul.

Iar cum ultimele două partide ale lui 2024, pe terenul lui Dinamo și acasă, cu FCSB, nu au adus vreo surpriză, Poli, cu doar două puncte strânse în primele șase runde ale returului, a petrecut sărbătorile de iarnă într-o situație grea: pe loc de baraj, cu un avans de patru puncte față de locurile retrogradabile și la două lungimi de salvarea directă.

Slab s-a mers și în Cupă, unde Politehnica nu a profitat de culoarul excelent avut în urma norocoasei trageri la sorți. Nefiind în stare să învingă pe UTA sau Hermannstadt acasă, Iași, căruia sorții i-au scos în cale în deplasare și o echipă de Liga a III-a, a ajuns la baraj pentru calificarea în sferturi.

Fluxul de jucători al verii

SOSIRI

Tailson (FC Santos, Brazilia 2), Atanaskoski (Partizani Tirana, Albania 1), Guilherme Soares (Oliveirense, Portugalia 2), Claudio Silva (Feirense, Portugalia 2), G. Teixeira (Lank, Portugalia 2), J. Fernandez (FC Voluntari), V. Gheorghe (U Cluj), M. Tănasă (FCSB), Miskovic (Banik Ostrava, Cehia 1), Kamberi (Slaven Belupo, Croația 1), Gouet (Yverdon, Elveția 1), D. Popa (FCSB – împrumut), Omrani (Wisla Cracovia, Polonia 2), Umar (Ilves, Finlanda 1).

PLECĂRI

Lung (CS U Craiova), Buș (Corvinul), Bettaieb (U Cluj), Jatoba (Araz Nahcivan, Azerbaidjan 1), R. Ion (Concordia Chiajna), Martac (Chindia Târgoviște), Katanec (Varteks, Croația 3), Kabran (Panargiakos, Grecia 2), Bouhenna, Saghiri, Allanzinho.

S-a renunțat și la Kouadio (Metaloglobus București), Azoiței (Aerostar Bacău), Ciaun (Unirea Alba Iulia), A. Militaru (Unirea Dej), A. Dumitru (ACS Mediaș), Mogoș (Alexandria).

Sunt împrumutați: Ungurenașu, Farcaș, Niamțu, Feșteu (Miroslava), Hrib (CSM Vaslui), Core (Mioveni), Camilo (Sănătatea Cluj), Cotea, Condurache (USV Iași), Olăeru (Bistrița), Istratie (Poli Timișoara).

REZULTATE

REZULTATE TUR

Sepsi – Poli 1-0 (1-0). C. Matei (23).

Poli – FC Botoșani 1-0 (1-0). Bordeianu (7).

Poli – Gloria Buzău 1-2 (1-1). Roman (29) – Matos (45+12, 52).

Farul – Poli 2-0 (2-0). Rivaldinho (34), G. Iancu (45+11).

Poli – Dinamo 2-2 (2-1). Bordeianu (13), Samayoa (45+4) – Selmani (3, pen.), Todoroski (57, autogol).

FCSB – Poli 0-1 (0-1). Bordeianu (27).

Poli – Rapid 1-2 (0-1). Teixeira (78) – Pașcanu (44), R. Pop (53).

Hermannstadt – Poli 6-2 (4-1). Balaure (3, 58), R. Deaconu (9), Ianis Stoica (19), Chițu (42), R. Popescu (78) – Teixeira (45+3), Ștefanovici (82).

Poli – U Craiova 2-0 (1-0). Kamberi (30), Tailson (90+10).

UTA – Poli 0-0.

Poli – U Cluj 1-0 (0-0). G. Soares (50).

CFR Cluj – Poli 2-1 (2-0). M. Kamara (10), L. Munteanu (16) – Bordeianu (88, pen.).

Poli – Slobozia 1-0 (1-0). Gheorghiță (24).

Petrolul – Poli 3-1 (1-1). Grozav (25), Tudorie (53), M. Bratu (88) – Bordeianu (20).

Poli – Oțelul 2-1 (0-1). Tailson (71), Gheorghiță (74) – Teles (2).

REZULTATE RETUR

Poli – Sepsi 1-2 (1-1). Kamberi (12) – Alimi (21), Neskovic (63).

Botoșani – Poli 1-1 (1-0). Chică-Roșă (29) – Gheorghiță (84).

Buzău – Poli 2-0 (1-0). Matos (9, 72, din pen.).

Poli – Farul 2-2 (1-0). Guilherme (28), Roman (79) – Radaslavescu (65), Rivaldinho (69).

Dinamo – Poli 2-0 (0-0). Politic (73), Olsen (90+4).

Poli – FCSB 0-2 (0-1). Olaru (44, 76).

Linii de clasament

ACASĂ 11 5 2 4 14-13 17 p

DEPLASARE 10 1 2 7 6-19 5p

TOTAL 21 6 4 11 20-32 22 p

Antrenori

TONY 8 2 1 5 8-15 7p (29,17%)

SĂNDOI 13 4 3 6 12-17 15p (38,46%).

GOLGETERI

Bordeianu (5, 1 din penalty), Gheorghiță (3), Teixeira (2), Roman (2), Kamberi (2), Tailson (2), Guilherme (2), Samayoa, Ștefanovici.

Ultimii din România în deplasare!

Politehnica s-a situat pe locul X în clasamentul meciurilor disputate pe teren propriu. În ierarhia deplasărilor, Iașul era la pământ, pe ultimul loc!

La egalitate cu Farul, Iașul avea al patrulea cel mai slab atac din Liga I, după Oțelul, Botoșani și Buzău. Și mai slab se stătea în defensivă, doar Buzăul fiind mai modest.

Poli a beneficiat de două penaltiuri, doar Botoșani și Ploiești având o singură lovitură de la 11 metri. Pe primul l-a ratat Roman, cu Buzău, acasă, pe celălalt l-a transformat Bordeianu, la CFR.

Iașul a fost sancționat cu patru lovituri de pedeapsă (locul VI-VIII în ierarhia Ligii I), două fiind transformate, de Dinamo și Buzău, alte două – ratate, de U Craiova și Slobozia, ambele în Copou.

Bordeianu a încasat șapte cartonașe galbene, doar dinamovistul Selmani, cu opt avertismente, fiind mai indisciplinat. Bordeianu a mai primit alte două „galbene”, transformate în „roșu”, la Buzău, meci în care și Gheorghiță a fost eliminat. Iașul a mai avut un alt eliminat, Kamberi, care a văzut „roșu” direct la Ploiești.

Cu 37 de cartonașe galbene și trei roșii, Poli era pe locul V în clasamentul fair-play.

CLASAMENTUL LIGII I

CUPA ROMÂNIEI

Play-off

Concordia Chiajna (L2) – Poli Iași 0-2 (0-1). Bordeianu (12), Teixeira (59).

Grupe

Poli – UTA 1-1 (1-0). Harrison (30) – Fabry (56).

Sănătatea Cluj (L3) – Poli 1-2 (1-0). L. Fofana (36) – Miskovic (47), Umar (52).

Poli – FC Hermannstadt 0-0.

Poli s-a clasat pe locurile 2-3 în Grupa C, după Farul, la egalitate de puncte cu Hermannstadt, și va da un baraj pe 26 februarie pentru stabilirea echipe care va juca în sferturi.

II RADIOGRAFIA SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ

Perspectivele îngrijorătoare ale iernii, confirmate

Din nefericire pentru miile de microbiști locali (deși are unul dintre cele mai inconfortabile stadioane din România, Poli ocupa locul XI în clasamentul asistenței pe teren propriu, cu o medie de peste 4 000 de spectatori pe meci), viitorul suna rău pentru Politehnica, concluzia primei retrospective a sezonului făcute de Ziarul de Iași, care avertizase că sunt „perspective sumbre în Copou” fiind: „Astfel, pentru a nu retrograda direct, Iașul are nevoie în primăvară să exploateze la maximum armele principale care contează în modesta Ligă I, determinarea și spiritul de echipă”. Or, tocmai aceste elemente au lipsit, mai ales pe final, astfel că dezastrul nu a putut fi evitat: Iașul a lăsat locul în prima ligă modestei Metaloglobus, în elită rămânând și Slobozia, care a avut jumătate cât bugetul ACSM!

Dar, haideți să ne aducem aminte cum a curs sezonul de primăvară.

Start strâmb în 2025

Pașii corecți, curățenia de iarnă, care a dus la renunțarea jucătorilor care au dezamăgit, cu Todoroski, Itu, Miskovic ori Omrani capi de listă, trebuiau să fie urmați de întărirea serioasă a lotului înaintea unui sezon de primăvară în care meciurile se anunțau aspre, cu topoarele pe masă. Cum prin conturile clubului fluiera vântul, campania de achiziții nu se anunța a fi deloc spectaculoasă.

Iar startul a fost pe măsura așteptărilor. Aducând un fundaș de la Liga a III-a, Creț, o rezervă modestă de la Oțelul, Adăscăliței, un atacant fără gol în toamnă, Camara, și doi jucători din Moldova, care nici nu au mai rămas, Joao Paulino (Zimbru Chișinău) și B.Diallo (Petrocub Hîncești), Poli a plecat cu stângul în 2025, cu patru eșecuri consecutive, la Rapid și Craiova, și acasă, cu echipe accesibile, Hermannstadt și UTA, iar drumul spre Liga a II-a părea fără ieșire. Asta chiar dacă după primele două înfrângeri Săndoi, care ajunsese la doar două puncte în opt meciuri din retur, i-a lăsat locul lui Vasile Miriuță.

O nouă lovitură cruntă și deșteptarea de pe finalul sezonului

Pe lângă rezultatele catastrofale, Poli a mai încasat o lovitură dură pe 10 februarie. Profitând de lipsa de implicare a actualului club, dar și a Primăriei Iași, oameni din afara Iașului, fără vreo legătură cu fotbalul local, au achiziționat, cu 85.455 de euro, tezaurul fotbalului ieșean, marca și plamaresul grupării de tradiție, înființată în 1945. Astfel, actuala Poli, venită de la Breaza în Copou, în 2010, nu a mai avut voie să folosească însemnele grupării de suflet a orașului, pe care le închiriase, fractura cu suporterii vechi adâncindu-se.

Ajunsă pe o poziție direct retrogradantă după etapa a XXV-a, Politehnica s-a trezit însă miraculos! Chiar dacă l-a cedat și pe Gheorghiță pentru 119 000 de euro, cu posibilitatea încasării în toamnă a încă 357 000 de euro, Iașul a adus opt jucători noi, mulți dintre ei cu CV-uri interesante, și a rezonat la discusrsul tonic al lui Miriuță.

A urmat astfel, pe finalul sezonului regulat, o serie de neimaginat: remize cu puternicele grupări clujene U și CFR, precum și cu Slobozia și două succese, cu Petrolul și la Galați.

Faptul că pe terenul lui U Cluj Iașul a egalat la 2 după minutul 90, cu CFR a rezistat în zece oamnei din minutul 28, iar cu Oțelul a întors de la 0-2 deși a jucat în inferioritate numerică din minutul 2 a dat un uriaș boost de energie unei trupe care a încheiat sezonul regulat pe loc de baraj, la un singur punct de salvarea directă.

Start bun în play-out, prăbușire în final

Cu o singură excepție, eșecul de la Galați, din runda a treia a play-out-ului, ACSM Politehnica a rulat bine și până spre finalul fazei a doua a campionatului. Iașul a remizat pe terenul Farului, a zdrobit acasă pe UTA și Botoșani, s-a impus la Buzău, așa că după runda a V-a ajunsese pe locul IV în play-out, cu patru puncte mai mult decât ocupanta primei poziții care ducea la baraj.

Cele două remize care au urmat, cu Slobozia, în deplasare, unde Iașul a ratat enorm, și cu Sepsi, acasă, au redus avansul, însă lucrurile încă erau liniștitoare.

ACSM a pierdut însă ultimele două partide ale sezonului, cu Hermannstadt și Petrolul, și a ajuns la baraj, deși un singur punct din cele două meciuri ar fi fost suficient pentru ca vacanța să înceapă pe 18 mai.

Convulsiile au continuat și după prima manșă a barajului cu Metaloglobus, încheiată la egalitate, în Copou, când Poli a ratat, iarăși, enorm, inclusiv un penalty, astfel că lucrurile s-au limpezit abia pe 1 iunie. Când ACSM Politehnica Iași, în ciuda dominării permanente, a jucat modest și s-a umplut de rușine, pierzând cu modesta grupare din Liga a II-a, retrogradând astfel.

Fluxul de jucători al iernii

PLECĂRI

Miskovic (Slovacko, Cehia 1), Harrison (împrumutat la UTA), L. Mihai (Buzău), Itu (PFC Krumovgrad, Bulgaria 1), D. Popa (FCSB), Kamberi (Rapperswil-Jona, Elveția 3), Omrani, Todoroski.

Apoi, V. Gheorghe (Petrolul), Atanaskoski (Partizani Tirana, Albania 1), Gheorghiță (FCSB), F. Ilie (Unirea Alba Iulia), G. Teixeira (Jenis Astana, Kazahstan 1).

SOSIRI

Creț (Sănătatea Cluj), S. Camara (Unirea Slobozia), Adăscăliței (Oțelul Galați), Boben (CFR Cluj), Nardini (Jablonec, Cehia 1), Skuka (Penafiel, Portugalia 2), R. Moise (Ceahlăul), V. Borcea (UTA), Bordușanu (Dinamo), Diakhaby (Bandirmaspor, Turcia 2), Joao Amaral (Al-Batin, Arabia Saudită 2).

REZULTATE PRIMĂVARĂ

Sezon regulat

Rapid – Poli 2-1 (2-1). Petrila (20, 40, din penalty) – Tailson (35).

Poli – Hermannstadt 0-2 (0-0). Ianis Stoica (55), T. Goncalves (75).

U Craiova – Poli 4-1 (2-1). Baiaram (2), Mitriță (42, 49), Cicâldău (79) – Roman (45+1).

Poli – UTA 0-1 (0-0). Zsori (79).

U Cluj – Poli 2-2 (0-0). Nistor (61, 77) – Camara (90), Gouet (90+6).

Poli – CFR 1-1 (0-1). G. Soares (63) – Korenica (5).

Slobozia – Poli 0-0.

Poli – Petrolul 1-0 (1-0). Diakhaby (45+3).

Oțelul – Poli 2-3 (2-2). J. Markovic (17), R. Tănasă (27) – S. Camara (38), Marchioni (39), Ștefanovici (90+6).

PLAY-OUT

Farul – Poli 0-0.

Poli – UTA 4-0 (3-0). Roman (4), Benga (29, autogol), Marchioni (44), Skuka (81, penalty).

Oțelul – Poli 1-0 (1-0). R. Tănasă (35).

Buzău – Poli 0-1 (0-1). Skuka (2).

Poli – Botoșani 3-0 (2-0). Bordeianu (13, penalty), Skuka (20), S. Camara (74).

Slobozia – Poli 1-1 (1-0). Șerbănică (45+1) – Marchioni (67).

Poli – Sepsi 0-0.

Hermannstadt – Poli 1-0 (0-0). Ianis Stoica (75).

Poli – Petrolul 0-2 (0-2). Keita (33), Grozav (39).

Linii de clasament sezonul de primăvară

18 5 6 7 18-19 21p

Antrenori

Mandat SĂNDOI 2 0 0 2 1-4 0p

Mandat MIRIUȚĂ 16 5 6 5 17-15 21 p

Tot sezonul

39 11 10 18 38-51

TONY 8 2 1 5 8-15 7p (29,17%)

SĂNDOI 15 4 3 8 13-21 15p (33,33%).

MIRIUȚĂ 16 5 6 5 17-15 21 p (43,75%).

GOLGETERI

Camara (3), Marchioni (3), Skuka (3, 1 din penalty), Roman (2), Tailson, Gouet, Guilherme Soares, Diakhaby, Ștefanovici, Bordeianu (1, din penalty), Benga (autogol).

GOLGETERI SEZON

Bordeianu (6, 2 din penalty), Roman (4), Gheorghiță (3), Tailson (3), Guilherme Soares (3), Marchioni (3), Camara (3), Skuka (3, 1 din penalty), Teixeira (2), Kamberi (2), Ștefanovici (2), Samayoa, Gouet, Diakhaby, Benga (autogol).

CLASAMENTUL LIGII I

La finalul sezonului regulat

PLAY-OFF

* – A beneficiat de ajustare

PLAY-OUT

* – A beneficiat de ajustare

BARAJ MENȚINERE-PROMOVARE

24 mai: Poli – Metaloglobus București 1-1 (1-0). Ștefanovici (12) – Huiban (86).

1 iunie: Metaloglobus – Poli 1-0 (0-0). Huiban (85).

Statistici, curiozități

În sezonul regulat, Poli s-a clasat pe locul XI în clasamentul meciurilor de pe teren propriu, cu 6 victorii, 3 remize și 6 eșecuri, golaveraj 16-17. În ierarhia din deplasările primei părți a campionatului, Iașul a fost penultima, cu 2 victorii, 4 remize, 9 înfrângeri, 13-29 golaveraj (a doua cea mai slabă defensivă, după Buzău).

Dacă la finalul turului s-a clasat pe locul VIII (cu 6 victorii, 2 remize și 7 eșecuri, golaveraj 16-21), la egalitate cu Rapid și la un singur punct de FCSB, care era pe VI, returul a fost foarte slab pentru ACSM. Cu doar 2 victorii și 5 remize, 13-25 golaveraj, Iașul a fost pe locul XIV.

În play-out, ACSM a obținut trei victorii, trei egaluri și trei înfrângeri, golaveraj 9-5, fiind pe locul VII în ierarhia fazei a doua.

Poli a beneficiat de patru lovituri de la 11 metri: 2 au fost transformate, 2 – ratate, în Copou, de Roman, cu Buzău și Bordeianu, cu Petrolul. Roman a ratat un penalty și în manșa tur a barajului cu Metaloglobus. Iașul a fost penalizat cu 5 lovituri de la 11 metri, două fiind ratate, de la U Craiova și Slobozia.

ACSM a fost pe locul II în topul celor mai puține cartonașe galbene, cu 66 de avertismente, cinci mai mult decât Hermannstadt. La „roșii”, Iașul a stat rău, cu șase eliminări (Kamberi – la Ploiești, Bordeianu și Gheorghiță – la Buzău, în sezonul regulat, Guilherme Soares – cu Oțelul, în play-out, Camara – 2, cu CFR Cluj și cu Slobozia, în play-out), la fel ca Botoșani și cu patru sub FCSB.

Mihai Bordeianu a încasat zece cartonașe galbene, fiind pe locul VII în ierarhia celor mai avertizați jucători.

CUPA ROMÂNIEI

26 februarie – Baraj pentru sferturi – Poli – Hermannstadt 0-1 (0-0; 0-0; 0-0).

