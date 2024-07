RetuRo pare că descurajează oamenii să mai recicleze. Ieșeni puși pe drumuri din cauza unui sistem prost gestionat: cozi de zeci de minute

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), care ar trebui să încurajeze populația să recicleze începe să aibă un efect contrar. Aparatele se strică des, oamenii stau mult la cozi, iar sacii sunt colectați cu mari întârzieri. Cum problemele sunt multe, și nemulțumirile vin din toate direcțiile. De la simplul consumator pus pe drumuri în căutarea unui aparat funcțional, la angajații unor magazine nevoiți să presteze o muncă suplimentară cu depozitarea sacilor și deblocarea automatelor, până la managerii unor magazine și supermarketuri care așteaptă mult și bine preluarea sticlelor.

Aceasta ne-a mărturisit că, până să ajungă aici, a plimbat sacii cu sticle pe la alte două magazine din Iași unde a aflat că aparatele erau defecte, probleme care ar fi persistat săptămâni la rând.

”Am fost la Carrefour în Tătărași – nu le mergea aparatul; am fost la Mega Image în Podul de Fier – nici aici. Mi s-a zis că urmează să se repare în câteva zile. Eu am revenit după două săptămâni, la fel. Nu se reparase nimic, în niciun supermarket. Deci aparatele astea mai mult ne încurcă. Eu nu le mai văd rostul dacă sunt mereu închise”, a mai semnalat Iulia.