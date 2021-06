Reunire la Politehnica Iași

Politehnica Iaşi va relua astăzi antrenamentele într-un peisaj deloc confortabil. Antrenorul Costel Enache, prezent de ieri în Iaşi şi a semnat un contract pe un an cu Poli, aşteaptă o mână de jucători la prima şedinţă de pregătire a verii. Iaşul are sub contract doar cinci fotbalişti, toţi tineri: Teodor Axinte, care a depus memoriu pentru a deveni jucător liber, Ianoş Brînză, Răzvan Onea, Francisc Cristea şi Alexandru Zaharia. La capitolul sosiri, ieri ajunsese în Iaşi,pentru discuţii, doar extrema Petre Ivanovici (31 ani - FOTO nr. 7), care a mai jucat la Farul Constanţa, FC Botoşani, FC Voluntari, Concordia Chiajna şi ASU Poli Timişoara. Rămâne de văzut dacă acesta va şi rămâne în Copou.

Astfel, completarea lotului va avea loc zilele viitoare. Pe lângă mai mulţi jucători cu experienţă vor fi încercaţi şi fotbalişti de la Centrul de Copii şi Junori sau tineri din regiune, care vor fi chemaţi pentru a fi selectaţi în perioada următoare, joi fiind şanse de a se organiza un trial.

De notat că mulţi dintre fotbaliştii care au retrogradat Poli recent în Liga a II-a, sub comanda antrenorului Nicolo Napoli, şi-au găsit deja angajamente, la echipe de primă ligă. Floriano Vanzo va juca la Academica Clinceni, Juan Pablo Passaglia la UTA, Dzenan Zajmovic a semnat cu Velez Mostar, în Bosnia Herţegovina, iar Doru Popadiuc e aproape de Chindia Târgovişte. În plus, Andreias Calcan, care a fost dat afară de Napoli, are foarte multe oferte, la fel ca Laurenţiu Brănescu, Răzvan Popa ori Uros Djuranovic. Foarte probabil, Poli nu se va mai baza în sezonul viitor nici pe Andrei Cristea, cu care se discută pentru o despărţire amiabilă.

În ceea ce priveşte componenţa băncii tehnice, Enache va colabora cu Cătălin Munteanu (secund), Alessandro Cittadino (preparator fizic) şi, foarte probabil, Benone Dohot (antrenor de portari).

Mai trebuie precizat că nici până ieri nu intraseră în conturile Politehnicii cele circa 1,4 milioane lei aşteptate de la Consiliul Local Iaşi. Reamintim, de mai bine de două săptămâni CL a aprobat alocarea sumei de 6 744 046 lei către clubul ieşean. Prima felie din această sumă, de 4 744 046 lei, trebuia să fie plătită în această lună, în două tranşe, de 30, respectiv 70 la sută. Restul de două milioane de lei urma să fie virat luna viitoare, 0,5 milioane din aceştia fiind rezervaţi pentru Centrul de Copii şi Juniori.

Ca urmare a faptului că banii nu au intrat la timp, Poli riscă să piardă sume consistente. Asta pentru că unii jucători din sezonul trecut acceptaseră reduceri ale drepturilor dacă erau plătiţi integral până pe 15 iunie. Cel mai probabil, cele 4,75 milioane lei vor intra în conturile Politehnicii abia săptămâna viitoare.