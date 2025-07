Reuters: Popovici construieşte un zid, iar rivalii lui plătesc pentru asta

Popovici, care a câştigat titlurile la 100 şi 200 de metri şi la Budapesta, în 2022, a atins peretele în 46,51 secunde la Arena Campionatelor Mondiale de Nataţie, devansându-i pe americanul Jack Alexy şi australianul Kyle Chalmers.

„Cred că învinge cel care reuşeşte să se detaşeze de concurenţi”, a declarat tânărul de 20 de ani. „Aşa că am reuşit să construiesc ziduri între culoarele şi mi-am imaginat că înot singur. Nu te uita la ceilalţi. Încearcă să nu te gândeşti la ce face Kyle. Încearcă să nu te uiţi la stânga să vezi ce face Jack. Am reuşit să mă concentrez pe ceea ce aveam de făcut. Şi am reuşit.”