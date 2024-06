Revedere copleșitoare a absolvenților de acum jumătate de secol, la USV Iași: „Când unii nu mai pot, suferim cu toții”

Aproape 30 de absolvenți ai promoției ‘74 au avut parte de o reuniune memorabilă și emoționantă, joi, 27 iunie. Radu Gheorghe, unul dintre absolvenții prezenți la întâlnire, în vârstă de 75 de ani, a ținut să precizeze că experiența întrunirii cu colegii de generație a reprezentat o mare realizare, și nu doar pentru el.

„O colegă a venit de la Arad cu trenul, 16 ore a stat în căldură”

,,Este o mare realizare pentru noi. Am fost o serie care a mai ținut legătura, ne-am mai salutat, am întrebat de unul, de altul. Dacă am terminat facultatea nu ne-am debarasat unii de alții, pentru că a existat o colegialitate care a lucrat la asta.

O colegă a venit de la Arad cu trenul, 16 ore a stat în căldură. Eu încă mai conduc. S-a făcut întâlnire și la 40 de ani, am fost și atunci. În rest, în anii anteriori, eu fiind primar la Vinderei, Vaslui, nu am putut ajunge”, a declarat acesta.

Totodată, cuprins de nostalgie și un umor aparte, pentru Radu Gheorghe revederea este și o oportunitate de a afla ,,cine a mai rămas aici”. ,,A fost și un mod de a vedea cine a mai rămas aici. 50% dintre colegi s-au dus. Eram aproximativ 60. Alții nu au putut ajunge din cauza problemelor de sănătate. Ăsta este cursul firesc al vieții, e vârsta, fiecare are câte o suferință. Când unii nu mai pot, suferim cu toții. Și eu am un diabet și câteva probleme cu inima, probabil pentru că am iubit prea mult”, a mai spus Radu Gheorghe.

1974: Revedere la 50 de ani de la absolvire, la Facultatea de Agricultură a Universității de Științele Vieții din Iași (USV)

Foștii studenți ai USV Iași s-au revăzut pentru a retrăi momentele petrecute împreună în sălile de curs, bibliotecă și cămine, dar mai ales pentru a-și reaminti glumele din perioada studenției, detaliile proiectelor la care au colaborat cu pasiune și prieteniile pe care le-au legat pentru totdeauna.

„Copoul era altfel când eram eu student”

,,Am stat la vorbă, am glumit, și am fost atenți la o prezentare foto-video despre Iașul de azi. Desigur, Copoul era altfel când eram eu student, strada Lăpușneanu la fel. A fost ceva deosebit, extraordinar. S-a făcut o propunere să ne întâlnim în fiecare an, vom vedea. Dacă ajungem și la cea de 60 de ani, sigur o să fie și mai tristă revederea, cu un pic de depresie, așa e de la o vârstă”, a adăugat Radu Gheorghe.

În ceea ce privește anii de studiu, Radu Gheorghe s-a descris ca fiind un student conștiincios. ,,Eram destul de conștiincios. Căutam să descifrez bine cursul și ne întrebam între noi. Ne fixam problemele prin discuții, de exemplu când ieșeam la o bere pe la «Trei sarmale» sau «Vânătorul». Am lucrat și în domeniu, ca inginer șef”, a subliniat fostul student. Totuși, una dintre cele mai frumoase amintiri din facultate ale lui Radu Gheorghe nu are legătură cu ieșirile în oraș.

,,Eram supărat pe profesorul de entomologie că eu îi ofeream o idee de tratament pentru melci, iar el tot sugera alte idei, alte metode. Atunci am făcut o glumă, am spus să batem melcii pe spate, melcii fiind nevertebrate. M-a picat… Important a fost că nu am repetat anul”, a declarat acesta.

Ulterior, spre finalul revederii, absolvenții au organizat o masă festivă, la care Radu Gheorghe nu a putut participa din cauza problemelor de sănătate pe care le are soția sa, tot colegă de an. ,,Nu am mai putut stă pentru că soția mea are niște probleme de sănătate. Și ea este colegă de an cu mine. Ne-am cunoscut la facultate, cum se întâmplă de multe ori în cazul studenților, cu diverse tatonări, discuții.

Tuturor celor care nu au putut veni la facultate, de la grupa 214 până la grupa mea, 217B și 218, le doresc multă sănătate”, a conchis acesta.

