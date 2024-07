Revirimentul suveranismului după alegerile europarlamentare de anul acesta

M-am format profesional într-o atmosferă de înnorire și deschidere, de tranziție de la totalitarismul comunist la democrația liberală, de la economia centralizată de stat la economia de piață, de pregătiri pentru aderarea la NATO și UE, context în care se discuta din ce în ce mai mult despre regândirea suveranității naționale într-o lume a globalizării. Ideea era că dacă vom intra în selectul club al statelor membre NATO, UE, Schengen, Zona Euro, OECD va trebui ca statul român să renunțe la anumite prerogative în favoarea unor instituții supranaționale care în majoritatea lor au sediul la Bruxelles. Evident, în gestionarea problemelor de securitate și apărare națională ne coordonăm și cu partenerii strategici, cel mai important fiind Washingtonul.

Noi am dorit să urmăm această cale euroatalntică, iar pentru a avea aceleași beneficii ca ale statelor cu vechime în aceste configurații de putere politică, militară și economică am convenit și semnat prin tratatele de aderare să cedăm parte din suveranitatea națională. În acest sens, am acționat democratic, prin vot liber și secret, desemnând politicieni care să negocieze în numele nostru parcursul euroatlantic dorit. Au făcut-o mai bine sau mai rău în anumite momente. Per ansamblu, beneficiile aderării la NATO și UE sunt pozitive și net în favoarea noastră. Lucrurile nu merg întotdeauna în ritmul dorit de noi și nu produc rezultate pe măsura așteptărilor noastre. Este adevărat că nu toți cetățenii României au gustat din prosperitatea beneficiilor aduse de integrarea euroatlantică a țării noastre.

Cei mai înaintați în vârstă, persoanele singure, din mediul rural sau localități cu capacitate administrativă redusă de a atrage fonduri europene, șomerii de lungă durată, persoanele pensionate anticipat, deprofesionalizate, cu capital social precar (cunoștințe, relații, persoane de suport) reprezintă grupuri/segmente din populație nemulțumite, frustrate, fără consolare din partea familiei, a comunității locale sau a statului. Acești perdanți ai europenizării (modernizării și dezvoltării) României sunt lângă noi. Pot fi membri ai familiei extinse, prietenii sau colegii de școală, foștii colegi de serviciu, vecinii de pe scara blocului, din mahalaua satului. Sunt persoane care se luptă cu asigurarea unui trai decent sau chiar de subzistență, care nu au reușit să progreseze și nici măcar să se mențină pe „linia de plutireˮ, se află sub tot felul de „praguriˮ: pragul de sărăcie, de deprivare materială severă, de marginalizare sau excluziune socială. Problemele lor sunt reale, nerezolvate, mereu în așteptare pe masa politicienilor aflați la putere. Sunt dispuși să-și pună speranțele în mâinile oricui promite mântuirea, cu excepția celor aflați la putere demult, de care ne-am săturat cu toții. Toți acești concetățeni sunt amăgiți, deznădăjduiți, decompensați, susceptibili, nerăzbunați.

În nemulțumirea lor sunt gata să dea cu ghioaga în sistem și în cei puternici, care se află în vârful acestuia la București, Bruxelles, Washington. Toată această situație este speculată de politicieni doritori de putere și privilegii, pe care să le obțină eventual pe cale democratică și să le mențină prin mijloace autocratice. Unii dintre aceștia sunt tineri, noi, carismatici, au vorbele la ei, promit schimbarea, salvarea și izbăvirea. Sunt artiști ai discursului emoțional față de limbajul de lemn al politicienilor de la putere. Nu au soluții, nici resurse, dar susțin că sistemul are și nu împarte cu cei mulți. Ei luptă în numele poporului, împotriva elitelor și a oligarhiilor de tot felul, a plutocraților. Pentru succesul luptei lor împotriva sistemului oligarhizat și corupt au nevoie de prerogative: legale, administrative, logistice. Clamează revenirea la suveranitatea națională în limitele anterioare aderării României la NATO și UE.

Suveraniștii sunt cei cu „neamestecul în treburile interneˮ ale țării, doresc control total în politica internă și externă a statului, dreptul deplin de a decide destinul cetățenilor, o independență iluzorie într-o lume tot mai globalizată, autodeterminare, revenirea la o „epocă de aurˮ demult apusă în care vom trăi liniștiți, fericiți, în deplină armonie cu lumea din jurul nostru. Dar ei nu ne spun că suveranitatea de odinioară înseamnă vize Schengen la porțile ambasadelor, concedii exlusiv în țară, fără fonduri europene de coeziune, fără burse de studiu sau de cercetare pentru tineri, plecarea investitorilor străini care au adus capitaluri și locuri de muncă și, în final, o îmbrățișare din partea ursului de la Kremlin.

Rezultatele alegerilor europarlamentare din această vară au adus ceva mai mult suveranism, populism și euroscepticism față de alegerile din 2019, la o participare rezonabilă la vot, de 51% din electoratul țărilor membre UE. Aceste forțe politice sunt mult mai rezervate în ceea ce privește proiectele de extindere a Uniunii Europene spre spațiul estic (Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan), sunt anti-migrație și xenofobe, doresc fonduri europene fără responsabilități naționale, vor suveranitatea națională la pachet cu libertăți individuale.

În urma alegerilor pentru PE din 2024, extrema dreaptă se consolidează în multe țări europene. În Franța, formațiunea condusă de Marine Le Pen a obținut mai mult decât dublu față de partidul președintelui Emmanuel Macron. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) s-a clasat pe locul al II-lea la alegerile europarlamentare, iar social-democrații cancelarului Olaf Scholz au suferit o înfrângere usturătoare. În Olanda, extrema dreaptă reprezentată de Partidul pentru Libertate (PVV) condus de Geert Wilders este în ascensiune încă de la alegerile parlamentare câștigate anul trecut, practicând un discurs instigator la ură anti-islam, xenofob, eurosceptic, care va alimenta extrema dreaptă în Parlamentul European. Și în Austria lui Karl Nehammer, opozantul aderării României la Schengen, vedem ascensiunea Partidului Libertății (FPÖ), de extremă dreapta care a ieșit pe primul loc, fiind urmat de conservatorii austrieci (ÖVP) și de social-democrați (SPÖ).

România are alocat un număr de 33 de europarlamentari din totalul de 720 pentru mandatul PE 2024-2029. Datele furnizate de Biroul Electoral Central arată că PSD a câștigat 11 mandate de eurodeputat, PNL – 8 mandate. Partidul lui George Simion a obținut 6 mandate, Alianța Dreapta Unită – 3 mandate, UDMR – 2 mandate, la egalitate cu partidul SOS România – 2 mandate. Nicu Ștefănuță este singurul candidat independent care reușește să intre în Parlamentul European. Prin urmare, suveraniștii din România vor deține 8 mandate de europarlamentari cu care vor contribui la îngroșarea vocii radicalismului de dreapta în Parlamentul de la Strasbourg.

Suveranismul, populismul și euroscepticismul în creștere ca reprezentare în Parlamentul European și parlamentele statelor membre UE sunt amplificate și de incapacitatea elitelor actuale de a furniza soluții la problemele economice, sociale și de securitate, de a produce bunăstare și incluziune pentru cei din urmă. Rezultatele de la alegerile europarlamentare din această vară mai arată că, deși vremurile sunt noi, iar exigențele au crescut din toate părțile, oamenii care sunt propuși în funcțiile de conducere sunt tot cei vechi. Criticile cum că elitele politice și birocratice, de la Bruxelles și de aiurea, sunt tot mai oligarhizate nu sunt lipsite de fundament. Democrația este peste tot sufocatăde oligarhi și plutocrați înnodați în rețele complicate de putere și privilegii. Avem o criză a democrației reprezentative, care nu reușește să asigure circulația elitelor politice. De această criză profită suveraniștii și populiștii de pretutindeni.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

