Revista Time a acordat grupului K-pop BTS premiul "Entertainer of the Year"

Revista Time a acordat premiul "Entertainer ofthe Year" grupului K-pop BTS şi membrilor săi RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V şi Jung Kook, scrie Variety. Anunţul a fost făcut înainte de anunţarea premiului anual "Person of the Year", noi noapte.

În timpul emisiunii în care Time va acorda premiu "Persona of the Year", BTS va cânta melodia "Dynamite", care a fost inclusă pe albumul "BE", al doilea al grupului din 2020. BTS a fost nominalizat pe Grammy luna trecută la categoria "best pop duo/group performance" pentru cântecul "Dynamite".

La ceremonia Grammy din 2021, grupul îi ca avea contracandidaţi pe J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny şi Tainy ("Un Dia"), Justin Bieber featuring Quavo ("Intentions"), Lady Gaga cu Ariana Grande ("Rain on Me"), şi Taylor Swift featuring Bon Iver ("Exile"). În afară de BTS, Time îl mai onorează şi pe LeBron James ca "Athlete of the Year".