Revizuirea studiului de fezabilitate al Autostrăzii A8, între Târgu Mureş şi Târgu Neamţ, a ajuns la 50%

„Urmăresc stadiul Autostrăzii Unirii - cel mai important proiect de infrastructură din zona Moldovei - nu doar pentru că este esenţial pentru cetăţenii din judeţul Neamţ, dar şi pentru că am fost iniţiator al proiectului de lege pentru construirea acestei autostrăzi şi consider că am o datorie morală pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Potrivit datelor pe care le avem, porţiunea de la Tg. Mureş la Târgu Neamţ se află în etapa de revizuire a Studiului de Fezabilitate, în timp ce pe zona montană, urmare a discuţiei dintre reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi firma care execută lucrările, s-a ajuns la un calendar pentru respectarea graficelor şi a calendarului asumat.

În ce stadiu suntem acum?

- Revizuirea studiului de fezabilitate pe porţiunea de la Tg. Mureş la Târgu Neamţ - un sector de 200 km, dintre care 100 km montan - a ajuns la o finalizare de 50%. Valoarea proiectului este de 17,58 milioane lei, fără TVA. - În 2021, ministerul Transporturilor a anunţat că vrea să scoată la licitaţie pentru execuţie loturile din A8 care au documentaţia aproape gata, adică Tg. Mureş - Miercurea Nirajului şi Tg. Neamţ - Moţca. - În privinţa proiectării sectorului Târgu Mureş - Târgu Neamţ, se analizează săptămânal stadiul evoluţiei serviciilor de proiectare pe acest proiect. Proiectantului spaniol, INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA, i-a fost solicitată o alocare de forţă de muncă suplimentară pentru finalizarea studiilor geo în zona montană, astfel încât să se recupereze timpul pierdut. - Sectorul Tg Neamţ – Iaşi – Ungheni se află în procedură de achiziţie publică, urmând ca, dacă nu există contestaţii, la începutul lunii martie să se poată semna contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic.