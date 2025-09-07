UPDATE Revoltă în PNL Iași | Un cunoscut primar din județ îl contestă pe șeful filialei: „Transmite mesaje false!”

UPDATE

La solicitarea Ziarului de Iași, Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a venit cu o replică:

“Nu vreau să comentez în detaliu și punctual pentru că fiecare are dreptul la opinie, suntem într-un partid liberal, o organizație cu aproape zece mii de membri.

PNL, ca partid de guvernare, susține reforma administrației și fiecare poate avea observații, contribuții și sugestii la multiplele paliere ale acestei complexe reforme pe care Ilie Bolojan a demarat-o. Și pe care românii o susțin.

Nu răspund nici la atacuri personale. Dar pe de altă parte, bunul simț, onoarea, respectul țin de valorile fiecăruia, aceste lucruri nu se predau în politică.

Iar ca multe drepturi și libertăți, respect și dreptul de a te face de râs.”

Criticile liberalei vin în contextul reformei Bolojan: ea denunță o informare publică a lui Alexandru Muraru în care liderul PNL Iași a afirmat că „organizația liberală ieșeană consideră că reforma administrativă este esențială pentru ca România să redevină un stat funcțional și transmite, în acest fel, un mesaj pozitiv de încurajare a eforturilor guvernului condus de Ilie Bolojan”.

Redăm mai jos „pledoaria liberală” a Alinei Apostol care a atras un val de reacții pe rețelele sociale:

„Dragii mei liberali, sunt primar de 9 ani și tot de 9 ani am intrat în politică. Pentru mine politica a însemnat instrumentul pentru a construi comunitatea din Ciortești, nu persoana mea.

Sunt incomodă, deranjez, iau atitudine și punctez derapajele „alor mei” de fiecare dată când am ocazia, poate din acest motiv nu mă încadrez să fiu parte din Biroul Politic Județean al PNL Iași.

Nu mă înțelegeţi greșit, nu îmi doresc să fiu acolo, nu sub conducerea lui Alexandru Muraru, care se preocupă de propria persoană și transmite mesaje false!

Reforma administrației nu începe de la primărie ci de sus în jos, nu începe de la mame și de la persoane cu dizabilități! Reforma administrației așa cum în mod fals afirmă domnul Muraru, nu este susținută de organizația ieșeană liberală, dezbaterile de ieri din BPJ nu au dus la o rezoluție care să îi permită să declare că suntem de acord, organizația suntem și noi, cei care nu facem parte din BPJ!

Noi, primarii, pe care nimeni nu ne-a consultat, susținem desființarea pensiilor speciale, reducerea indemnizațiilor parlamentarilor, reducerea diurnelor de la 374 de lei la 23 lei (atât e diurna unui primar sau funcționar, deci se poate), susținem desființarea ANFP, de o săptămână ni se cer situații cu organigrama și posturile din primărie, când acestea se regăsesc la ANFP raportate, iar daca sunt nereguli sunt pentru că ANFP e degeaba ca și agenție și instituție şi poate fi desființată!

La primăria Ciortești avem 17 angajați, cu care facem administrație, stare civilă, fond funciar, proiecte europene, taxe și impozite, asistență socială, cultură, deszăpezire, curățenie, defrișare, iluminat public, intervenții la incendii şi lista poate continua!

Sunt câte unul pe compartiment, iar la gospodărie avem 3 băieți pe 5 utilaje! Comuna Ciorteşti are 3.600 de locuitori, 78 km de drumuri, 2 cămine culturale, 6720 ha, oare 17 angajați sunt mulți? După cifrele care se vehiculează, trebuie să rămână 11, oare am cum să funcționez? Oare pot eu susține o reformă ieșită din biroul unor oameni care au butoni cu inițiale şi manșete brodate cu propriul nume, Alexandru Muraru fii serios!”

