Revoluția textilelor: Cum se pregătește Iașul pentru noua lege a deșeurilor? Pașcaniul stă mult mai bine

De la 1 ianuarie a devenit obligatorie în România colectarea separată a deșeurilor textile. Suntem însă pregătiți pentru asta? Am întrebat mai mulți reprezentanți ai instituțiilor responsabile cu colectarea sau cu controlul procedurilor de colectare care este situația în acest moment și ce se întâmplă cu cei care nu se conformează legii.

Containere roșii-portocalii, în care pot fi colectate hainele uzate sau alte deșeuri textile de la populație, pot fi văzute deja de 4-5 prin cartierele Iașului. Sunt însă puține și, în plus, sunt des vandalizate. În total, potrivit directorului general al Salubris SA, Cătălin Neculau, ar fi 12 astfel de containere în Municipiul Iași, iar societatea de salubritate se pregătește să mai achiziționeze încă 25. Adresele la care sunt amplasate containerele pentru colectarea deșeurilor textile pot fi găsite la accesând acest link.

Locuitorii din Municipiul Pașcani, oraș de circa 10 ori mai mic ca Iașul, au la dispoziție zece containere dedicate acestui tip de deșeu, iar potrivit directorului executiv al Agenției de Protecția Mediului, ing. Galea Temneanu, „în celelalte UAT-uri din județ, colectarea deșeurilor textile în anul 2025 se va face prin campanii în cadrul unui program ce va fi stabilit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate (ADIS) în colaborare cu UAT-urile”.

16 Centre cu Aport Voluntar

Infrastructura de colectare a deșeurilor, deși insuficientă la acest moment, urmează să se dezvolte în perioada următoare ptrint-o serie de proiecte, spune șefa Agenției de Protecția Mediului, care menționează: „În stadiu de realizare de către UAT-uri, prin PNRR sunt 16 Centre cu Aport Voluntar (CAV uri) pentru colectarea separată a deșeurilor, din care patru în municipiul Iași și câte unul în Tătăruși, Miroslava, Holboca, Brăești, Podu Iloaiei, Moșna, Valea Seacă, Tomești, Victoria, Lespezi, Tg. Frumos, Românești”.

Producătorii de produse textile, autoritățile publice, populația și companiile implicate în reciclarea și valorificarea deșeurilor textile vor trebui să își conștientizeze rolul în gestionarea acestor deșeuri, spun reprezerntanții Agenției de Mediu. Și asta pentru că, potrivit Agenției Europene de Mediu consumul de textile din Europa reprezintă, în medie, a patra cauză ca mărime care exercită presiune asupra mediului și schimbărilor climatice, după locuințe, alimente și mobilitate/trafic.

Ce amenzi riscăm dacă nu respectăm regulile

Legislația prevede amenzi semnificative atât pentru autoritățile locale, cât și pentru producătorii sau proprietarii de deșeuri. De exemplu, autoritățile locale, UAT-urile, pot primi fi amendate cu sume care merg până la 45.000 de lei pentru lipsa unui sistem eficient de colectare a textilelor, iar sancțiunile pentru producătorii și proprietarii de deșeuri pot fi între 5.000 și 60.000 de lei.

„Vor fi controale, deja ni s-a atras atenția asupra acestei teme, dar încă nu s-a stabilit calendarul tematic al verificărilor”, spune Gheorghe Bacușcă, comisarul șef al Gărzii de Mediu Iași.

De la Salubris, directorul Cătălin Neculau spune că instituția pe care o conduce a luat deja măsuri împotriva unora dintre cei care nu respectă legislația, cei care vandalizează containerele desinate colectării hainelor uzate: „Dacă vă așezați pe o bancă în preajma unui container din acesta și stați acolo doar o oră, cu siguranță veți observa persoane care forțează ușa sau cuva containerului și care fură sau împrăștie deșeurile. Noi îi filmăm cu camerele de supravheghere instalate de Salubris și facem plângere penală. De când au fost instalate aceste containere am făcut peste 50 de astfel de plângeri și deja au fost date patru condamnări cu pedepse cu închisoarea între un an și trei luni și un an și opt luni, cu executare pentru acte de vandalism”.

Cele mai recente acte de vandalism înregistrate de Salubris și pentru care directorul Cătănin Neculau spune că va face plângere la poliție s-au petrecut în perioada sărbătorilor de iarnă: „Între Crăciun și Revelion au ars patru platforme supra-terane după ce au fost aruncate petarde în interiorul containerelor. Persoanele implicate vor fi cercetate de poliție”.

Ce se întâmplă cu deșeurile colectate?

„Hainele colectate isi urmeaza traseul, astfel societatea noastră, în scopul reciclarii acestor deșeuri textile, a încheiat din anul 2021 un protocol de colaborare cu Asociația Armata Salvării din România”, explică reprezentanții Salubris SA.

Însă, de la an la an, cantitatea de textile colectate a scăzut în Iași. Astfel, potrivit Salubris, în anul 2021 au fost colectate peste 46 de tone de deșeuri textile, în 2022 cu circa 2,5 tone mai puțin, în 2023 cantitatea colectată a ajuns la 39 de tone, iar în 2024 s-a colectat doar o treime din cantitatea de deșeuri adunată în primul an de colectare, mai precis 14,7 tone.

„Prin implicarea noastră activă, putem contribui la reducerea impactului asupra mediului și la promovarea unei economii circulare”, spun reprezentanții Salubris, în timp ce Agenția de Mediu oferă argumente bazate pe cifre. De exemplu, știați că:

Industria modei generează 10% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial

Producerea unui tricou de bumbac necesită consumul a cca 2,7 tone de apă potabilă (necesarul pentru 2,5 ani a apei de băut pentru un om!)

Pentru textilele consumate anual de un cetațean UE, circa 26 kg (cantitate in creștere), s-au folosit 391 kg de materie primă, 9 mc de apă și 400 mp de teren, in timp ce emisiile de CO2 au ajuns la 270 kg.

În prezent, cam 11-12 kg de imbrăcăminte pe an aruncă fiecare cetățean din UE și din aceasta, doar 1% este reciclată in produse noi.

Aceste argumente pot convinge populația să fie atentă la colectarea și reciclarea deșeurilor textile, cu atât mai mult cu cât reciclarea a devenit obligatorie. Însă informarea corectă a populației este sarcina autorităților, la fel ca și amenajarea infrastructurii de colectare și reciclare.

