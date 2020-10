Rezolvarea problemelor juridice prin intermediul consultantei online (P)

In urma cu cateva decenii, nu ne-am fi imaginat ca vom putea sa colaboram cu un avocat prin intermediul internetului, fara sa ne deplasam la birou ci din confortul casei sau al biroului. In ultimul timp din ce in ce mai multe case de avocatura au inceput sa se dezvolte pe partea deonline si au creat platforme speciale pentru prestarea de servicii juridice de catre un avocat online.

In continuare ne confruntam cu o serie de limitari in ceea ce priveste contactul fizic in cadrul institutiilor si altor forme de organizatii, iar un avocat online te poate ajuta sa rezolvi mult mai simplu si rapid, probleme din diferite arii de expertiza juridica. Ad-Avocat iti pune la dispozitie o platforma online prin care poti intra in contact cu un avocat specializat in problema ta de natura juridica. Intregul procedeu de programare, discutie si rezolvare a problemelor se desfasoara rapid, eficient si in conditii de siguranta.

Avantajele serviciului de avocat online

Chiar daca acest serviciu de consultanta juridica online s-a dezvoltat pe un fond neasteptat, cum este cel al pandemiei, facilitatile sunt multiple si promit sa simplifice cu mult colaborarile dintre avocati si clienti, pe viitor. Astfel ca, distanta fizica dintre avocat si client nu mai reprezinta o problema. Inainte era destul de dificil ca cineva dintr-un oras al tarii sa colaboreze cu un avocat din Bucuresti, fiind implicate o serie de costuri si timp consumat, pentru deplasari repetate, cazari si alte cheltuieli.

Acum, prin intermediul serviciul de avocat online, orice persoana din orice colt al tariipoate sa-si aleaga avocatul in raport de propriile nevoi, fara sa mai tina cont de locatia acestuia. Acelasi lucru este valabil si pentru romanii stabiliti sau care lucreaza in strainatate si care au nevoie de un avocat din Romania. Un exemplu clar este cel al echipei de la Ad-Avocat, unde gasim avocati specializati in orice arie de expertiza juridica, vorbitori de diferite limbi straine, cu experienta de peste 10 ani in lucrul cu cetateni straini sau romani aflati in afara granitelor. Daca este sa ne referim la contextul actual, exista o serie de probleme in ceea ce priveste contractele de munca, clauzele exceptionale, contractele de inchiriere cu care se confrunta romanii aflati departe de casa. Toate acestea se pot rezolva prin consultarea cu un avocat online care sa ofere solutii si rezolvari eficiente ale acestor probleme si conflicte.

Un alt avantaj pe care vrem sa-l aducem in atentie este economisirea timpului, pierdut de multe ori prin traficul aglomerat in drum spre biroul avocatului, prin deplasari pe distante mai lungi. Nu vei mai fi nevoit sa te invoiesti de la locul de munca pentru a te incadra in programul avocatului si iti va fi mult mai simplu sa comunic cu un specialist, atunci cand ai nevoie urgenta. Poti discuta cu un avocat online din confortul casei sau din oricare alt loc in care te afli, atata timp cat detii un device cu o camera functionala, conectat la internet.

Serviciul de avocat online este de mare ajutor atunci cand ai nevoie de un sfat sau doresti sa te lamuresti cu privire la datele unei chestiuni legale in care esti implicat, iar comunicarea rapida, prin telefon sau in online, te ajuta sa gasesti mai repede rezolvarea. In ceea ce priveste onorariul, acesta este fix si ti se va comunica de la inceput, plata realizandu-se in momentul programarii, cu ajutorul unui card bancar, prin metoda securizata. Vei observa ca acest serviciu de avocat online este mult mai accesibil din punct de vedere financiar si se adreseaza unor categorii diverse de persoane, pentru a putea ajuta cat mai multi clienti.

Servicii de consultanta juridica online

Am aratat care sunt avantajele serviciului de avocat online, acum vom trece in revista principalele probleme si chestiuni care pot fi abordate in acest sens. Cei interesati pot sa aduca in discutie probleme din sfera dreptului civil, business law, dreptului comercial, dreptului familiei sau dreptului medical. O arie mare de acoperire, in care sunt incluse majoritatea problemelor frecvente cu care se confrunta o persoana, la un moment data in viata.

Poti apela la ajutorul unui avocat online pentru infiintarea si inregistrarea unei firme. Acesta te va ajuta cu tot ceea ce implica redactare de acte, depuneri de cereri, precum si reprezentare in fata Registrului Comertului. In cazul in care te afli in situatii de dizolvare si lichidare societate, un avocat specializat in drept comercial te poate indruma in pasii pe care trebuie sa-i urmezi sau chiar reprezzenta. Un aspect extrem de important in contextul vremurilor actuale, mai ales pentru cei care isi desfasoare munca in mediul online, vei putea discuta chestiuni legate de GDPR si vei primi informatii actualizate si de interes. In aceasi sfera a dreptului civil sunt incluse chestiunile legate de legislatia muncii, de la asistenta pentru angajator, suport in litigii la consultanta in probleme legate de drepturile si obligatiile angajatorului, respectiv ale angajatilor.

Vei putea apela la consultanta juridica online pentru situatii privind de revendicarea dreptului de proprietate, apararea drepturilor nepatrimoniale, raspundere in caz de prejudicii, cele mai intalnite fiind cele legate de accidentele rutiere. Vei afla tot ce implica apararea dreptului de proprietate privata, carte funciara si partaj judiciar. Ai la dispozitie ajutorul dat de avocati in chestiuni legate de nulitate, interpretare si cesiune contracte de inchiriere sau locatiune, contracte de imprumut si multe altele.

Chiar si in caz de divort poti cere sfatul unui avocat online, care te va indruma spre cea mai buna directie legala de urmat. Vei primi consultanta in ceea ce priveste modul in care se poate desface o casatorie, care sunt conditiile de indeplinit, drepturile si obligatiiloe partilor. Se vor putea discuta chestiuni legate de intretinerea minorului, stabilirea pensiei alimentare si exercitarea drepturilor parintesti. Un avocat de drept familial iti va oferi informatii legate de partajul bunurilor comune, cu toti pasii pe care trebuie sa-i urmezi.

In conditiile in care te confrunti cu un caz de malpraxis, din pozitia de medic, pacient sau furnizor de servicii medicale, poti cere ajutorul prin consultanta juridica online. Vei primi informatiile necesare demersurile pe care trebuie sa le efectuezi in vederea sesisarilor in fata Comisiei de Malpraxis. Vei fi asistat si reprezentat de catre avocat in fata Comisiei, in procesul de mediere si raspundere penala.

Programare pe platforma online

Programarea pe platforma online se realizeaza in cativa pasi simpli si rapizi. In primul rand ai la dispozitie mai multe intervale orare din care sa alegi pentru a intra in contact cu un avocat online. Vei completa mai departe campurile libere cu datele de identificare si vei descrie pe scurt, problema cu care te confrunti. Vei alege mijlocul de comunicare si vei plati, online, onorariul fixat de la inceput. In decurs de cateva minute vei primi confirmarea programarii si unde este cazul, vei putea trimite documente si acte in format electronic.

Apeleaza cu incredere la serviciul de avocat online, atunci cand esti in imposibilitatea de a te deplasa pana la biroul avocatului sau iti este mai comod sa comunici prin intermediul mijloacelor de comunicare online. Rezultatele, dedicarea si profesionalismul sunt la standarde inalte, la fel ca in modul de interactiune traditional la birou, intre avocat si client.