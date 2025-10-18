Rezultat rușinos! Poli n-a fost în stare să treacă de o nou-promovată modestă, deși Tony spusese că „sută la sută batem”

Poli: J. Fernandez – Opriș, Cestor, R. Farcaș (81 Șeroni), A. Dumitru (60 Bruninho) – Ghindovean, Vidakovic, Alceus (60 R. Gligor) – Ștefanovici, Tiehi (73 Camara), Ofori.

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

CS Dinamo: Den. Moldovan – Uleia, Pașcalău, Vișan, Demici – Al. Munteanu (88 Al. Iosofache), Sil. Matei (90+6 B. Alexandru), Bobaru, A. Zaharia – Mălăele, Morar (71 Kiricenko).

Antrenor: Florin Bratu.

Cartonașe galbene: Vidakovic (2), Ofori (23), R. Farcaș (79) – S. Matei (27), Anghel (36), Al. Munteanu (83).

Arbitri: Raul Bădărău; Daniel Nistor, Doru Petre.

1-0, min. 66: Uleia a respins cu capul, din careu, iar Ghindovean a șutat de la 22 de metri, din vole, învingându-l pe crudul Moldovan, care putea face mai mult;

1-1, min. 77: Mălăele a șutat de la marginea careului, lateral stânga, mingea, deviată de Camara, păcălindu-l pe Fernandez.

Peste 1200 de spectatori au uitat aseară de toate supărările pe care Poli le-a pricinuit în acest sezon și au venit alături de echipa favorită pentru a o susține în continuare în cursa pentru promovare, obiectivul ferm al sezonului. Din nefericire, în loc de o victorie facilă cu o nou-promovată modestă, care în ultimele trei deplasări fusese spulberată de Ceahlăul Piatra Neamț și bătută de Bistrița ori Slatina, a apărut o remiză uluitoare, de neînțeles de nimeni. Astfel, cuvintele lui Tony, care spusese înainte de meci că Poli va bate sută la sută, au rămas simple vorbe în vânt, Iașul ajungând la un incredibil -3 în clasamentul adevărului!!!

Dinamo a ratat un penalty în prima repriză

Poli a început în forță meciul, încercând să speculeze rapid diferența uriașă care o separa de CS la toate capitolele: valoare a lotului, buget etc. Din păcate pentru fanii gazdelor, vizibila lipsă a organizării și a inspirației la construcție a făcut ca Iașul să-și creeze doar două ocazii clare în fața unei echipe care a avut un portar de 20 de ani, un fudaș dreapta de 19 ani și un cuplu de stoperi cu o medie de vârstă de nici 19 ani. Iar cum Tiehi a trimis cu capul de la 6 metri direct în portar în minutul 9, iar Vidakovic nu a înscris din careul mic în minutul 36, Poli nu a mișcat tabela în actul întâi. Mai mult, Iașul a trebuit să fie bucuroasă că scorul a fost alb la pauză deoarece indolentul Morar, un fotbalist din care a mai rămas doar numele, a ratat un penalty în minutul 34, Fernandez parând șutul apărut ca urmare a unui fault clar al lui Farcaș asupra lui Zaharia.

Șeroni s-a băgat peste Ștefanovici și a irosit un penalty în prelungiri

Iașul a continuat să domine și după pauză, jocul gazdelor părând însă la fel de haotic. Diferențele evidente dintre cele două formații, plusul de valoare și de prospețime fizică au fost translate până la urmă pe tabelă în minutul 66, când Ghindovean a deschis scorul, la nouă minute după ce Tiehi l-a luat iar la țintă din careul mic pe Moldovan. Halucinant, Iașul nu s-a dus peste adversar să închidă meciul, teama apărută fiind taxată de oaspeți în minutul 77, când Mălăele a egalat, cu șansă. Norocul, aliat al Politehnicii într-o mulțime de meciuri din acest sezon, a părăsit Iașul și pe final, când Șeroni a trimis în bară, în minutul 90+5, dintr-o lovitură de la 11 metri pe care trebuia să o execute Ștefanovici.

Astfel, rezultatul a rămas nedrept, 1-1, iar Politehnica a mai pierdut aiurea noi puncte pe care nu avea voie să le irosească.

O mulțime de decizii de arbitraj contestate

* Ambele echipe au avut momente în care au fost nemulțumite de deciziile arbitrului. Gazdele au cerut eliminarea lui Mălăele în minutul 54, după un duel cu Alceus în urma căruia ultimul a căzut, arbitrul neacordând nici „galben”. Apoi, Poli a susținut că mingea nu ieșise la centrarea lui Ghindovean din minutul 70, când oaspeții s-au oprit, iar Tiehi a marcat.

Oaspeții au solicitat un al doilea penalty în minutul 57, la un duel Opriș – Munteanu, și „roșu” direct pentru faultul lui Farcaș asupra lui Mălăele în urma căruia ieșeanul, care fusese iertat de avertisment în minutul 39, a primit doar „galben”. Totodată, Matei a susținut că mingea șutată de R. Gligor l-a lovit în față, astfel că nu trebuia acordat penalty pentru Poli.

* Înainte de meci s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului internațional Flavius Domide, care a decedat pe 11 octombrie.

* Alceus a fost titularizat după ce Iancu, care fusese anunțat în primul „11”, a aruncat prosopul la încălzire. Astfel, pe banca de rezerve a urcat Pojar, care nu a fost folosit, situație în care s-au mai aflat Niga, G. Gligor, Dinescu și Hrib. În condițiile în care vârful Alounga a fost lăsat în afara lotului, Poli a atacat pe final cu stoperul Șeroni.

* Marcatorul golului oaspeților este nepotul cunoscutului actor Horațiu Mălăele.

