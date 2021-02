Rezultat viciat de arbitri

Poli: Brănescu – Cană (’75 - Zaharia), Mihalache, R. Popa (’46 - Frăsinescu), Baxevanos – De Iriondo, Gaitan – Vega, Flores (’46 - Vanzo), A. Stan (‘1 - Calcan) – Zajmovic (’60 - Popadiuc). Antrenor: Andrei Cristea.

Astra: M. Popa – Sousa, Găman, Graovac, Bruno – Boe-Kane, Canadija (‘90^1 - Jovanovic), Wüthrich – Stahl (’83 - Crepulja), Montini (’60 - Krpic), Balaure (’60 - Răduţ). Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonaşe galbene: Cană (’16), Frăsinescu (53), De Iriondo (’63), Popadiuc (’78), Vanzo (’78), Calcan (’84), Baxevanos (’87) - Montini (’60, Sousa (’64).

Arbitri: Florin Andrei; Ovidiu Artene, Daniel Mitruţi.

1-0, min. 2: Vega a executat un corner de pe dreapta, M. Popa a respins în De Iriondo, mingea a ricoşat în plasă; 1-1, min. 31: după un corner de pe stânga, mingea ricoşează la Boe Kane, acesta centrează spre Sousa, aflat într-un ofsaid nesemnalizat de Mitruţi, mingea e trimisă cu capul la Montini, care înscrie lejer;1-2, min. 36: Balaure centrează de pe dreapta, Montini îi pune mingea lui Canadija, care înscrie de la 7 metri;1-3, min. 42: mingea respinsă spre careul oaspeţilor de Mihalache îl loveşte pe Flores, ricoşează la Wüthrich, care şutează de la 14 metri;

2-3, min. 50: Calcan, dintr-o lovitură liberă de la circa 25 de metri;

Cu o mulţime de absenţe, binecunoscute, cu Frăsinescu, Brănescu, Baxevanos, intraţi, deşi nerefăcuţi total (grecul cu un bandaj pe frunte, unde are mai multe copci proaspete), Poli a început în forţă partida. M. Popa a parat greu un şut puternic, de la distanţă, trimis de Zajmovic în secunda 29, din cornerul rezultat De Iriondo deschizând scorul. După ce Flores a trimis peste poartă în minutul 5, jocul a curs mult timp în zona neutră. Abia de la jumătatea primului act Astra a început să conteze: Mihalache l-a blocat pe Wüthrich în minutul 22, iar “capul” lui Balaure, de după două minute, a fost parat de Brănescu. După o replică palidă a lui Zajmovic (’28), Astra a luat meciul pe cont propriu. Giurgiuvenii au fost băgaţi în meci de asistentul Mitruţi, care nu a semnalizat ofsaidul în care se afla Sousa înainte de a pasa decisiv la golul egalizator, marcat de Montini (’31), iar peste cinci minute Candaija a taxat un moment de reverie totală a defensivei Politehnicii. Mai mult, cu trei minute înainte de odihnă, Flores a mai bifat o bornă în şirul ghinioanelor, devierea nefericită a costaricanului însemnând o pasă ideală pentru Wüthrich care a parafat scorul pauzei.

La fel ca etapa trecută, la Sfântu Gheorghe, Politehnica a avut reacţie după odihnă, trupa lui Andrei Cristea bifând un act secund bun. Schimbarea la faţă a fost anunţată rapid: Frăsinescu a trimis peste poartă în minutul 46, iar Calcan a înscris superb, din lovitură liberă, în minutul 50. A urmat un meci cu sens unic, schimbările de tactică ale lui Cristea, care a jucat întâi cu “9” fals, iar apoi a trecut la modulul “3-4-1-2” destabilizând rutinata gruparea giurgiuveană. Din nefericire pentru gazde, drumul spre gol nu a fost găsit. Asta pentru că M. Popa a avut intervenţii foarte bune la şuturile lui Calcan (’73) şi Popadiuc (’87), cei doi irosind alte oportunităţi, în minutele 84, respectiv 83 şi 90^4. În plus, Politehnica a avut două cereri de penalty refuzate de arbitru, în minutul 78, când Vanzo a forţat la duelul cu Sousa, ieşeanul primind “galben” pentru simulare, deşi între cei doi a fost contact evident, şi în minutul 87, când Graovac a lovit mingea cu mâna în careu. După prima cerere refuzată de penalty, Cristea, deja exasperat de modul de arbitraj (eroarea uriaşă de la primul gol, iertarea lui D. Bruno, în minutul 48 şi Boe Kane, în minutul 66, de „galbene” etc) a fost eliminat, după ce a intrat pe teren şi a protestat.

Asediată aproape în permanenţă, Astra, care a şutat pentru prima dată în repriza a doua abia în minutul 77, slab, prin D. Bruno, putea închide partida în minutul 90^1, când Brănescu a parat în faţa lui Krpic, între cei doi fiind, după şut, un contact.

Trăgând linie, eşec injust pentru Poli, care merita măcar o remiză, la captul unui meci în care şi statistica spune multe: 11-8 la şuturi, 6-7 la încercări cadrate, 6-1 la cornere.

Paraschiv tună şi fulgeră

^ Preşedintele Politehnicii Iaşi, Ciprian Paraschiv, care este şi membru în Comitetul Executiv al Federaţiei, a lansat un atac dur la adresa arbitrajului, la finalul meciului. “Până acum, am tot tras semnale de alarmă, decente. În zadar! E strigător la cer ce se întâmplă. Etapa trecută, cu Sepsi, a fost delegat fratele lui Găman, care a fost căpitan azi la Astra. Întâmplător, cartonaşele galbene date de fratele jucătorului de la Giurgiu au făcut ca azi să avem nu mai puţin de trei suspendaţi. Plus că tot Găman nu ne-a dat un penalty clar, apărut chiar sub ochii unui asistent căruia doar cei din Covasna cred că îi pot pronunţa corect numele (n.r. Ferencz Tanyogi)!” a spus Paraschiv, care a adăugat: “Am crezut că a fost un accident. Azi însă, am fost egalaţi după un ofsaid clar, puteam primi două penaltiuri, Montini trebuia eliminat, Bruno şi Boe Kane au fost iertaţi de galbene. Iar nouă, care am avut 14 faulturi, mai puţine decât ei, ne-a dat şapte avertismente! I se taie aripile unui antrenor talentat, la început de drum, cum e Andrei Cristea, e ţinută pe ultimul loc echipa celui de-al doilea oraş al ţării.! Aştept măsuri ferme, urgente pentru ca ierarhiile să fie stabilite pe teren!” ^ Rezerve neutilizate la gazde au fost Brînză, Cabral, Acosta şi Platini. ^ Pe tricourile gazdelor a apărut numele unui nou sponsor. Conform oficialilor Politehnicii, acesta va pune la dispoziţia clubului un autocar ultramodern, la fel ca acela folosit de echipa naţională de fotbal a României. Autocarul este personalizat şi va fi folosit pentru prima dată la deplasarea de la Constanţa, pentru meciul cu Viitorul, din etapa viitoare a campionatului. Sponsorul va asigura şi diferite alte cheltuieli necesare pentru asigurarea transportului. ^ Nu numai Baxevanos a intrat nerefăcut total. Graovac, de la oaspeţi, a purtat o masă de protecţie a nasului.

Declaraţiile tehnicienilor

Andrei Cristea: “Nu e un moment uşor după ce am pierdut acasă. Repriza a doua ne dă însă încredere, atitudinea a fost foarte bună, s-a reacţionat bine la schimbări. Din păcate, arbitrii au greşit. La primul lor gol a fost şi ofsaid şi fault în atac. Apoi, au fost multe faze litigioase, s-a lovit mingea cu mâna în careu. Poziţia din clasament nu reflectă valoarea acestei echipe frumoase.Sunt mândru de grupul Politehnicii. Băieţii au reacţionat iarăşi foarte bine în momente grele. Am avut şi vreo opt absenţi, improvizaţii. Când vom avea tot lotul şi vom reuşi să jucăm 70 de minute de maniera în care am făcut-o ultimele 35, vor veni şi victoriile, cu siguranţă ne vom salva”.

Eugen Neagoe: “Am intrat prea relaxaţi în joc, cu gândul parcă la terenul de joc care arată foarte rău, deşi e reparat de un an. Arată mai rău decât atunci când antrenam eu aici! Ne-am revenit însă după ce am primit rapid golul, iar prima repriză ne-a aparţinut. Am marcat de trei ori, am mai avut alte două ocazii mari. Am început prost şi repriza a doua, am luat gol, apoi am intrat în jocul lor. A fost mai multă luptă decât fotbal din cauza terenului, care a influenţat puternic jocul. Sunt mulţumit de victorie, de faptul că şi-au revenit mulţi accidentaţi, Găman, Răduţ, Sousa”.

Etapă în ciuda ieşenilor

Rezultate din etapa a XXIII-a a Ligii I: FC Argeş - FC Viitorul 1-0 (0-0). Turda ('71); Chindia Târgovişte – UTA 1-1 (1-0).D.Popa ('31) /Erico ('90^2); Dinamo – Sepsi Sfântu Gheorghe 0-0; Academica Clinceni – CSU Craiova 0-0; FC Hermannstadt – FCSB 1-0 (1-0). Romario Pires ('13 – penalty),Astăzi, se joacă partidele: FC Botoşani-Gaz Metan Mediaş (17:30) şi CFR Cluj – FC Voluntari (20:30).

Clasament

1.FCSB 23 15 3 5 48-21 48 (^15)

2. CFR 22 14 5 3 30-12 47 (^14)

3.Craiova 23 12 8 3 27-13 44 (^11)

4. Sepsi 22 8 11 3 36-23 35 (^2)

5. Clinceni 23 8 10 5 22-20 34 (-2)

6. Botoşani 22 9 6 7 33-28 33 (0)

7.Chindia 23 7 8 8 20-21 29 (-7)

8.UTA 23 7 8 8 22-31 29(-4)

9.Mediaş 22 8 4 10 28-32 28 (-5)

10.Dinamo 23 7 5 11 24-27 26 (-8)

11.FC Argeş 22 6 8 8 22-27 26(-7)

12.Viitorul 23 5 10 8 29-3125 (-8)

13.Astra 23 6 7 10 31-36 25 (-8)

14.FCH 23 4 10 9 22-32 22 (-17)

15.Voluntari 22 5 5 12 26-36 20 (-13)

16..Poli Iaşi 23 4 4 15 24-53 16 (-20)

Golgeteri: Tănase (FCSB) – 15; Man (FCSB) – 14; Keyta (FC Botoşani) – 12.