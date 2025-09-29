Rezultat istoric la scrutinul de peste Prut: Republica Moldova a ales covârșitor UE. „Partida Putin”, pusă cu botul pe labe

PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din peste 99 la sută din secţiile de vot.

Potrivit proiecțiilor, PAS va avea o majoritate de 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament. „Blocul Patrioților” (pro-Rusia) va avea 26 de mandate, „Alternativa” va avea 8 parlamentari, iar Partidul Nostru și „Democrația Acasă” va avea fiecare câte patru mandate.

Votul mai continuă în diaspora în câteva secţii de pe continentul american.

Formațiunea Maiei Sandu a luat 88,36% din voturile exprimate pe teritoriul României. PAS a fost urmat de Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi (2,48%), de „Alternativa” din care face parte primarul Chișinăului Ion Ceban (1,99%) și „Blocul Patriotic” al fostului președinte Igor Dodon (1,89%).

