Riscul de a te infecta cu COVID-19 in avion este foarte mic daca toti pasagerii poarta masca

Riscul de a contracta COVID-19 intr-un avion este foarte scazut daca pasagerii poarta masca, potrivit unui studiu realizat la bordul unor aeronave Boeing 767 si 777 si publicat de armata americana.

Cercetatorii din cadrul Comandamentului de transporturi al armatei americane (US Transcom) si de la Agentia pentru Proiecte de Cercetari Avansate in Aparare (Darpa) au masurat, cu ajutorul unor trasori fluorescenti si senzori, volumul de aerosoli contagiosi transmisi altor pasageri de catre un manechin care simula o persoana infectata ce respira normal.

Pasagerii cei mai expusi, materializati prin senzori, erau in mod evident cei care stateau fie chiar langa manechinul "infectat", fie direct in fata sau in spatele lui.

