Ritmul zilnic al vaccinărilor va urca spre 40.000 de doze

„Aş vrea să fac o precizare legată de această scădere din ultimele zile a numărului de persoane vaccinate la nivel naţional, a fost o scădere practic cauzată de numărul limitat de doze din luna februarie în sensul în care pe baza calendarului de livrare am blocat locurile la programare după 11 februarie şi am deschis noi locuri din 1 martie. De mâine vor fi cel puţin 30 de mii de persoane vaccinate în fiecare zi, vom avea zile în care vom depăşi 40.000 de persoane vaccinate. Această scădere din ultimele zile nu este cauzată de scăderea adresabilităţii persoanelor, ci a fost generată de lipsa programărilor care la rândul ei a fost cauzată de o indisponibilitate a dozelor. A trebuit să şi reprogramăm o parte dintre persoane pentru că am avut suficiente doze”, a explicat Valeriu Gheorghiţă, duminică seara, la Digi 24.