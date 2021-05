Robert De Niro s-a rănit în timpul filmărilor la „Killers of the Flower Moon”

Actorul Robert De Niro s-a rănit în Oklahoma, unde filma cu Martin Scorsese pentru „Killers of the Flower Moon”, şi a revenit la New York pentru a fi examinat de un medic, potrivit Variety. De Niro s-a rănit la un picior, când se afla în afara platoului de filmare, şi nu este cunoscută gravitatea problemei.