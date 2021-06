Robinet deschis larg pentru fotbal

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, îi contrazice pe cei care-l acuzau că nu-i pasă de fotbal şi confirmă că problema lui capitală este reprezentată de oamenii de sport în care are încredere şi strategiile alese. La iniţiativa lui Chirica, ieri s-a anunţat că în şedinţa extraordinară de luni a Consiliului Local Iaşi va fi propusă şi alocarea unei sume consistente fotbalului local. În primul rând, e vorba de cele 4,7 milioane lei de care v-am informat ieri (suma exactă este 4 744 406 lei), bani care ar acoperi consumul Politehnicii pentru perioada 1 ianuarie – 31 mai. În plus, e vorba şi despre 1,5 milioane lei, care ar acoperi nevoile în turul sezonului 2021-2022. Ultima sumă amintită ar urma să fie virată după data de 1 iulie a acestui an, în condiţiile în care Liga a II-a începe pe 31 iulie. Alţi 500 000 mii lei ar putea fi alocaţi Centrului de Copii şi Juniori – Academia Politehnica Iaşi. Trăgând linie, Poli ar putea beneficia de 6,7 milioane lei. Anul trecut, când a jucat în Liga I, clubul ieşean a primit de la municipalitate 4,5 milioane lei. Recordul de bani daţi fotbalului în mandatul lui Chirica a fost atins, conform unor surse, în 2017, an în care Florin Prunea a fost dat afară din funcţia de preşedinte, unde a fost instalat Adrian Ambrosie. Atunci, se spune că Poli ar fi primit nu mai puţin de 7,6 milioane lei de la bugetul local.

Suma care ar putea fi alocată fotbalului local este însă şi mai mare, dacă luăm în calcul şi cei 400 000 de lei propuşi a se duce spre fotbalul feminin. La ora actuală, Iaşul are o echipă în Liga a II-a de fotbal feminin, Navobi, gruparea lui Ambrosie clasându-se pe ultimul loc al unei serii. Reamintim, pe surse se vorbea că Adrian Ambrosie ar putea pleca de la Poli dacă fotbalul feminin va primi o sumă consistentă de la Consiliul Local. Alocaţia propusă fotbalului feminin e mai mare şi decât cele promise unor discipline cu tradiţie în Iaşi, precum handbal feminin şi baschet masculin. Fiecare dintre acestea ar urma să beneficieze de câte 300 000 de lei. Doar rugbiul masculin, cu 500 000 de lei, ar depăşi fotbalul feminin. De asemeni, sunt propuse şi 35 000 de lei către minifotbal. Totodată, lui Vlăduţ Simionescu, care a primit 20 000 de lei, i s-ar mai putea da 28 000 de lei.

Surse politice susţin că proiectul va trece, Chirica fiind sigur că va avea majoritate.

Reamintim, Poli a mai fost de două ori pe masa consilierilor locali în acest an. Ultima dată, vinerea trecută, când primarul a retras propunerea de alocare a 3,25 milioane lei de pe ordinea de zi, după votul negativ dat de Comisia pentru Sport şi Tineret din cadrul Consiliului Local. Suma ar fi acoperit o bună parte din cheltuielile clubului pentru perioada 1 ianuarie – 12 aprilie. În luna aprilie, un alt proiect de alocare de fonduri către club a fost respins.

La ora actuală, pentru a fi aprobată deblocarea finanţării fotbalului, primarul are la dispoziţie două variante. Prima este ruperea unui vot al opoziţiei, care are majoritate acum, strategie la care primarul, susţinut de 11 voturi PNL şi 2 PMP, a mai apelat în ultima perioadă. Cezar Baciu, de la USR PLUS, a susţinut proiectele lui Chirica, balanţa din Consiliu ducându-se astfel la 14-13 în favoarea edilului-şef. A doua variantă a lui Mihai Chirica este determinarea asociaţilor clubului, pe care i-a susţinut puternic, în ciuda opoziţiei consilierilor şi a ultraşilor, să plece de la Poli. Reamintim, USR PLUS (care are nouă consilieri, cu tot cu Baciu) şi PSD (cinci consilieri) au anunţat că vor fi de acord cu finanţarea Politehnicii dacă asociaţii actuali vor renunţa la funcţii. Până acum, Adrian Ambrosie, Leonid Antohi, Ion Apostol şi Mircea Ursu au spus că sunt de acord să plece doar din Consiliul Director, for a cărei componenţă este stabilită de asociaţi.