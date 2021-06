Rocanotherworld #6 la Iași

Program Rocanotherworld 2021:

Miercuri, 23 iunie: 19:30 – 20:15 - Alexu and The Voices Inside, 20:30 – 21:30 - Alex & Fat Penguins, 21:45 – 23:00 - Vița de Vie

Joi, 24 iunie: 19:30 – 20:15 – Stema, 20:30 – 21:30 - Via Dacă, 21:45 – 23:00 - Cred că sunt extraterestru

Vineri, 25 iunie: 19:30 – 20:15 – Rockabella, 20:30 – 21:30 - The Kryptonite Sparks, 21:45 – 23:00 - Coma

Sâmbătă, 26 iunie: 19:30 – 20:15 – Melting Dice, 20:30 – 21:30 – Grimus, 21:45 – 23:00 - Implant pentru Refuz

Duminică, 27 iunie: 19:30 – 20:15 – Tourette Roulette, 20:30 – 21:30 – Moon Museum, 21:45 – 23:00 - byron & Muse Quartet

Zilnic, între 19:30 – 23:00, publicul va putea lua parte și la Silent Disco Party, cu Steph, Socez și Vast Solo iar sâmbătă și duminică, de la ora 15:00 vor urca pe scenă și DJ set-urile Emann și Cel Visător.

În cadrul Rocanotherworld vor fi organizate și o serie de dezbateri cu profesioniști din industria evenimentelor și a sustenabilității. Panelurile de discuții vor avea loc la art + design iar programul este:

Sâmbătă, 26 iunie, ora 11:00 - Zero waste: Cum organizăm evenimente sustenabile? cu Patricia Butucel, director festival Rocanotherworld, Bogdana Popa, Comunicare CSR Kaufland, Andrei Coșuleanu, fondator Act For Tomorrow, Alexandru Bodnar, Ocrotitor @Mai bine.

Sâmbătă, 26 iunie, ora 14:00 - New Media Stuff - Artă & Tehnologie, cu Gabriel Dumitriu, blockchain consultant, Marius Ursache, antreprenor, Andrei Cozlac, artist vizual, profesor, Ada Galeș, actriță, antreprenor, Ionuț Tata, expert în industrii creative.

Duminică, 27 iunie, ora 14:00 - (Re)building audiences, cu Ștefan Teișanu, Centrul Cultural Clujean, Alexandrina Dinga, Asociația Civica, Iulia Pop, Overground Music, Monica Felea, Bad Unicorn, Anca Spiridon, NO.MAD Talks.

Regulament și acces

Participarea la festival este permisă doar pentru:

Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV – 2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Persoanele care prezintă rezultatul negativ al al unui test RT – PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. La intrarea în festival va exista posibilitatea testării cu test antigen rapid, inclusă în prețul biletului. Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS – CoV – 2 (dovedind prin test RT – PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgC efectuat cu maximum 14 zile înainte de eveniment).

Conform ordinului nr. 3.245/1.805/2020, completat la 20.05.2021, minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale de orice fel, trebuie doar să fie posesori ai unui bilet valabil și pot participa la concert. Copiii sub 12 ani au acces gratuit atât timp cât sunt însoțiți de un adult plătitor de bilet.

Toate persoanele cu vârsta peste 5 ani trebuie să poarte mască.

Începând de anul acesta, Rocanotherworld își propune, cu sprijinul Kaufland România, să adere la identitatea de Zero Waste Festival, astfel încât în următorii cinci ani să poată reduce cu cel puțin 75% deșeurile produse atât în organizarea, cât și în desfășurarea evenimentului cu obiective și măsuri specifice.

***

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei organizat la Iași începând cu anul 2016. Reprezintă o călătorie colectivă autentică, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valorile cu care rezonăm, o efervescență culturală de care avem nevoie în conturarea felului de-a fi și de a simți.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

Supporting Partner: Kaufland România

Sponsors: Levi9, Ness Digital Engineering, CGM

Partener de mobilitate: Bras

Parteneri media: Radio Guerrilla, Music Channel, Adevărul, Zile și Nopți, life.ro, IQads, Suplimentul de Cultură, Observator Cultural, Infomusic, Un site de muzică, Best Music, Viva FM, Hit Radio, Ziarul de Iași, Fashion Premium Magazine, AltIași, Mavericks Digital.



Mai multe informații:

Facebook: https://www.facebook.com/rocanotherworld/

Instagram: @rocanotherworld

Website: www.rocanotherworld.com și https://asociatiaindustriicreative.com/rocanotherworld/