Rocanotherworld #6 va avea loc în perioada 23 - 27 iunie la Iași

Artiștii care vor interpreta pe scena festivalului Rocanotherworld 2021 în cele cinci zile de concerte sunt:

Miercuri, 23 iunie: Alexu and The Voices Inside, Alex & Fat Penguins, Vița de Vie

Joi, 24 iunie: Stema, Via Dacă, Cred că sunt extraterestru

Vineri, 25 iunie: Rockabella, The Kryptonite Sparks, Coma

Sâmbătă, 26 iunie: Melting Dice, Grimus, Implant pentru Refuz

Duminică, 27 iunie: Tourette Roulette, Moon Museum, byron & Muse Quartet

Biletul de participare la Rocanotherworld 2021 e unul solidar, iar achiziția acestuia, ca și la ediția precedentă din 2021, susține artiștii care vor urca pe scena festivalului.

Această ediție Rocanotherworld va sta în continuare sub semnul siguranței și al solidarității, respectând toate normele sanitare și reglementările în vigoare, încurajând un comportament responsabil față de ceilalți și față de natură. Pentru siguranța participanților, festival se va desfășura în continuare în locația The Secret, Ciric, și va fi organizat astfel încât să permită accesul publicului la concerte în număr limitat.

“Am avut norocul de a putea adapta Rocanotherworld anul trecut la restricțiile în vigoare, păstrând cât mai mult din atmosfera care a adus alături în toți acești ani comunitatea din jurul evenimentului și am reușit să organizăm primul festival de după ieșirea din starea de urgență. La ediția de anul acesta suntem pregătiți să ne adaptăm reglementărilor astfel încât să punem siguranța participanților pe primul loc.”, spun organizatorii Rocanotherworld.

Înscrierile în echipa de voluntari a festivalului sunt în derulare până pe 11 iunie, iar cei interesați pot aplica online: http://bit.ly/beforothers2021

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei organizat la Iași începând cu anul 2016. Reprezintă o călătorie colectivă autentică, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valorile cu care rezonăm, o efervescență culturală de care avem nevoie în conturarea felului de-a fi și de a simți.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

Supporting Partner: Kaufland România

Mai multe informații:

Facebook: https://www.facebook.com/rocanotherworld/

Instagram: @rocanotherworld

Website: www.rocanotherworld.com și https://asociatiaindustriicreative.com/rocanotherworld/