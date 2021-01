"Rocanotherworld" are şi o ediţie de iarnă, pe internet. Serile de festival încep de la ora 19.00, miercuri, pe 20 ianuarie

Serile de festival încep de la ora 19.00, miercuri, pe 20 ianuarie, putând fi urmărite trupele Toulouse Lautrec şi Robin and the Backstabbers, pe 21 ianuarie vor putea fi ascultaţi Lucia, Pinholes şi Byron, iar vineri, pe 22 ianuarie, Fine, It’s Pink, Eyedrops şi Argatu’. În weekend, pe 23 ianuarie, vor putea fi ascultate concertele susţinute de Ana Coman, Jurjak şi Luna Amară, iar duminică, 24 ianuarie, cele susţinute de Om la Lună, Les Elephants Bizarres şi The Mono Jacks.

Biletele se pot achiziţiona de pe iabilet.ro, atât în varianta de abonamente care dau acces la toate cele 5 zile de concerte de la ediţia din iunie 2020 a festivalului, dar şi la bilete de o zi prin care se pot susţine artiştii care au urcat atunci pe scenă. Ediţia de iarnă a festivalului este menită să vină în sprijinul artiştilor, dar şi a cauzei umanitare asumate de organizatori. Concertele pot fi văzute online timp de 48 de ore de la ora începerii.

„Rocanotherworld Winter Edition îşi continuă misiunea asumată, aceea de a avea un impact real în comunitate aşa că sprijină din nou, cu ajutorul principalului partener, Kaufland România, familiile ce locuiesc în cele 4 sate ale comunei Lungani din judeţul Iaşi, cu pachete cu produse alimentare de bază, de igienă şi sanitare, de maximă necesitate în vremuri pandemice”, au punctat organizatorii festivalului.

Pachetele cu produse alimentare şi de igienă pentru familiile din comuna Lungani vor fi distribuite între 28 – 31 ianuarie. Voluntarii din Iaşi care îşi doresc să participle la acţiuni se pot înscrie până pe 17 ianuarie, linkul către formularul de înscriere putând fi acesat pe pagina evenimentului de facebook a evenimentului.