Rocanotherworld continua sa se implice sustinut in comunitatile locale

Dorindu-si sa creasca atat nivelul de constientizare a problemelor din societate, dar si implicarea celor din jur, organizatorii si-au asumat misiunea de a avea un impact real in comunitate si nu doar in contexte punctuale, ci cu ajutor sustinut pe termen lung acolo unde este mai mare nevoie.

Dupa interactiunea cu locuitorii din comuna Lungani in urma actiunilor caritabile de la ultimele doua editii ale festivalului, echipa si comunitatea stransa in jurul Rocanotherworld isi doresc sa aduca o schimbare in zona de educatie.

In continuarea demersului festivalului se urmaresc reabilitarea, modernizarea si echiparea cu materiale didactice a laboratoarelor si salilor de clasa ale scolii din satul Zmeu. In cele 13 sali de clasa invata 431 de copii din ciclurile prescolar, primar si gimnazial.

“Latura caritabila a Rocanotherworld a crescut de la an la an prin cei care aleg sa ne fie aproape: prieteni, artisti, voluntari si parteneri, alaturi de care reusim sa ne indeplinim misiunea asumata. Credem cu adevarat in spiritul #BeForOthers al festivalului, care demonstreaza la fiecare editie puterea comunitatii si importanta valorilor care ne ghideaza. Impreuna putem mai mult si mai bine si ne dorim ca ajutorul pe care il oferim sa fie constant si sa putem face o schimbare reala in comunitatile pe care le sustinem”, spune Patricia Butucel, directorul Rocanotherworld.

Rocanotherworld #6 va avea loc in perioada 23 - 27 iunie la Iasi, in zona de agrement Ciric si aduce cinci zile de concerte cu 15 trupe, dezbateri pe teme culturale, activitati creative si recreative. Biletele si abonamentele sunt in numar limitat si sunt disponibile prin reteaua iabilet.ro.

https://rocanotherworld.iabilet.ro/.

Inscrierile in echipa de voluntari a festivalului sunt in derulare pana pe 11 iunie, iar cei interesati pot aplica online: http://bit.ly/beforothers2021

Rocanotherworld este un festival explorator de muzica, arta, ganduri, oameni si idei organizat la Iasi incepand cu anul 2016. Reprezinta o calatorie colectiva autentica, o stare de spirit, o celebrare a vietii prin (re)conectarea la valorile cu care rezonam, o efervescenta culturala de care avem nevoie in conturarea felului de-a fi si de a simti.

Asociatia Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld si Classix din Iasi, avand drept scop revitalizarea culturala a orasului, angrenarea comunitatilor creative si implicarea in viata civila a societatii prin actiuni care promoveaza spiritul proactiv, contributiv si participativ.

Showberry este un startup castigator al programului Investeste in oameni! Din 2015 dezvolta proiecte culturale si creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice si evenimente tematice din regiunea de nord-est a Romaniei. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alaturi de Asociatia Industrii Creative.