Rocanotherworld face primii pași pentru a deveni un festival Zero Waste, începând cu acest an

Cea de-a șasea ediție a festivalului Rocanotherworld, care va avea loc în perioada 23 - 27 iunie 2021 în Iași, se alătură mișcării de conștientizare și schimbare a comportamentului privind obiceiurile de consum. Pe lângă scopul caritabil și cultural, evenimentul conturează și obiective de sustenabilitate, prin care cei care participă la cele cinci zile de festival contribuie la un mediu curat și protejat.

Conform statisticilor la nivel global, festivalurile produc aproximativ 24 000 de tone de deșeuri, incluzând sticlele de plastic, resturile alimentare și vestimentare. La nivel local, Iașul, începând cu 2017, și-a asumat ca oraș o poziționare zero waste, însă în 2019 colectarea separată era doar la un procent de 15,69%.

Ca urmare a consecințelor grave produse de consum și risipă în urma evenimentelor mari, Rocanotherworld își propune ca din acest an, cu sprijinul Kaufland România, să adere la identitatea de Zero Waste Festival, astfel încât în următorii cinci ani să poată reduce cu cel puțin 75% deșeurile produse atât în organizarea, cât și în desfășurarea evenimentului cu obiective și măsuri specifice.

Patricia Butucel, director al festivalului Rocanotherworld, menționează: „La nivel de promovare am eliminat clasicul OOH care conținea bannere și panouri publicitare valabile pentru o singură ediție și l-am înlocuit cu Digital OOH. Am gândit variante de a reutiliza logistica deja produsă la edițiile anterioare și îmbunătățirea sau redesignul acestora cu ajutorul vopselelor bio. Anul acesta vom folosi cu precădere lemn și fier inclusiv în signalistica din cadrul festivalului și vom avea iluminat de ambient alternativ cu ajutorul panourilor solare. Ne-am dorit să începem această schimbare pe toate planurile. Suntem fericiți că la această ediție vom avea doar producători locali de bere artizanală care vor fi prezenți în toate barurile festivalului. În tot ce aveam de cumpărat sau de produs, am căutat alternative. Fie că refolosim ceea ce avem deja și îmbunătățim, fie că producem lucruri pe termen lung și neinvazive mediului. Prin acțiuni mici și susținute putem face schimbări mari.”

Principala activitate desfășurată în acest sens începând cu acest an este informarea corectă a echipei de organizare, a partenerilor și a participanților la festival despre demersul responsabil față de mediu pe principii de prevenire, reutilizare, redesign și reciclare.

În cadrul evenimentului, organizatorii încurajează utilizarea materialelor sustenabile, colectarea separată a deșeurilor pe cel puțin 4 categorii (deșeuri de ambalaj reciclabile, biodeșeuri, ulei uzat, menajer) folosirea energiei regenerabile, precum și informarea și educarea publicului privind asumarea unui comportament responsabil față de natură . În producția festivalului se vor utiliza materiale sustenabile și bio în ceea ce privește signalistica și mobilierul, întrebuințarea logisticii anterioare și îmbunătățirea acesteia prin metode sustenabile (revopsire bio), urmărindu-se astfel eliminarea materialelor de unică folosință.

Atât în zona de food cât și în bar, vor fi înlocuite consumabilele de plastic cu cele biodegradabile, iar începând din acest an iluminatul ambiental va fi susținut de panouri solare, urmând ca la următoarele ediții alimentarea cu energie regenerabilă să aibă o acoperite mai vastă. Un alt aspect important în îndeplinirea obiectivelor Zero Waste este reducerea amprentei de carbon prin încurajarea participanților să se deplaseze cu mijloace de transport alternativ, prietenoase cu mediul: la intrarea în locația Rocanotherworld vor fi montați suporți pentru parcarea de biciclete, vor fi programate rute regulate din și către oraș cu autobuzul și se vor promova inițiative de ride sharing.

În cadrul misiunii sale asumate, festivalul pune un accent deosebit pe promovarea producătorilor locali și susținerea vendorilor care folosesc principii sustenabile în realizarea materialelor comercializate în cadrul evenimentului.

Rocanotherworld este un festival aflat în strânsă legătură cu mediul înconjurător, toate edițiile fiind organizate în aer liber. Tocmai de aceea, începând cu acest an, festivalul face un pas firesc, integrând principiile sustenabilității și responsabilității față de natură în toate componentele lui.

Rocanotherworld #6 va avea loc în perioada 23 - 27 iunie la Iași, la The Secret, în zona de agrement Ciric și aduce cinci zile de concerte cu 15 trupe, dezbateri pe teme culturale, activități creative și recreative. Biletele și abonamentele sunt în număr limitat și sunt disponibile prin rețeaua iabilet.ro: https://rocanotherworld.iabilet.ro/.

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei organizat la Iași începând cu anul 2016. Reprezintă o călătorie colectivă autentică, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valorile cu care rezonăm, o efervescență culturală de care avem nevoie în conturarea felului de-a fi și de a simți.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.