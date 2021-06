Rocanotherworld Iași: PROGRAM și cât costă un bilet în cele cinci zile de concerte

”Ne-am dorit încă de la început ca Rocanotherworld să fie un festival responsabil din toate punctele de vedere și am încercat să căutam variante prin care să maximizăm folosirea obiectelor pe termen lung, tocmai pentru a evita ideea de unică folosință.

Conform statisticilor la nivel global, festivalurile produc aproximativ 24.000 de tone de deșeuri, incluzând sticlele de plastic, resturile alimentare și vestimentare.

Începând cu această ediție a Rocanotherworld, ne vom baza pe principii bazate pe prevenire, reutilizare, redesign și reciclare, astfel încât vom contura un festival ce aderă la conceptul de Zero Waste, care să fie cât mai responsabil față de natură.

Puteți susține această inițiativă prin achiziționarea de bilete”, scrie pe pagina de prezentare a evenimentului Rocanotherworld

PROGRAM CONCERTE

Miercuri – 23.06: Alexu and The Voices Inside • Alex & Fat Penguins • Vița de Vie

Joi – 24.06: Stema • Via Dacă • Cred Că Sunt Extraterestru

Vineri – 25.06: Rockabella • The Kryptonite Sparks • Coma

Sâmbătă – 26.06: Melting Dice • Grimus • Implant pentru refuz

Duminică – 27.06: Tourette Roulette • Moon Museum • byron + Muse Quartet

Biletul de participare la Rocanotherworld 2021 este unul solidar, iar achiziția acestuia susține artiștii care vor urca pe scena festivalului, totodată, contribuind în mod direct și la susținerea inițiativei caritabile, asumată anual.

BILETE

După cum știți deja, siguranța tuturor este prioritară, vor fi respectate și în acest an reglementările aflate în vigoare. Și în acest an accesul este unul restrâns, de aceea, biletele și abonamentele sunt într-un număr limitat.

Biletele sunt disponibile pe: rocanotherworld.iabilet.ro.

Un bilet costă 103 lei, unul pentru două persoane 207 lei, un abonament 362,5 lei. Sunt reduceri pentru elevi. Prețul biletelor, pe fiecare zi în parte, AICI

Participarea este permisă doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 (pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare), persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR (nu mai vechi de 72 de ore) precum și rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid (nu mai vechi de 24 de ore) și celor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 (dovedind prin test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi tip IgG efectuat cu maximum 14 zile înainte de eveniment).