Rodica Popescu Bitănescu: „Ştii ce suporţi şi atunci când ai copii, şi atunci când nu ai”

„Ştii ce suporţi şi atunci când ai copii, şi atunci când nu ai. Deci, fiecare trebuie să se gândească bine la ce face. Eu m-am gândit şi nu discut despre asta. Am şi eu nişte motive. Sunt ale mele. Le ştiu eu. Le ştie Dumnezeu. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copiii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, a dezvăluit Rodica Popescu Bitănescu.

Actrița l-a cunoscut pe soțul ei, Mircea, atunci când susținea examenul pentru permisul de conducere. Mircea Bitănescu se afla în comisia de examinare. Între îndrăgita actriță și soțul ei a fost dragoste la prima vedere.

Aflați amănunte de pe click.ro.