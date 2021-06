Roger Federer se retrage de la turneul de la Roland Garros

Roger Federer urma să joace luni împotriva italianului Matteo Berrettini (9 ATP, cap de serie nr. 9). ''După ce m-am consultat cu echipa mea, am decis astăzi că trebuie să mă retrag din turneul de la Roland . După două operaţii la genunchi şi peste un an de refacere este important să-mi ascult corpul şi să nu revin prea repede în competiţie. Sunt încântat că am câştigat trei jocuri. Nu există un sentiment mai bun decât să te întorci pe teren'', a spus elveţianul, citat de organizatori.

De altfel, Federer afirma încă de sâmbătă seara că se gândeşte dacă va mai juca în optimi. ''Nu ştiu dacă voi juca meciul din optimi'' de la Roland Garros, spunea Federer după partida foarte solicitantă, de aproape patru ore, cu germanul Dominik Koepfer (59 ATP) din turul al treilea.

Federer s-a impus greu, în patru seturi, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-5, şi urma să de piept cu Berrettini. ''Trebuie să decid dacă voi continua sau nu. Voi vedea în ziua următoare dacă există vreun risc în cazul în care voi forţa sau poate odihna îmi va prinde bine. La fiecare joc trebuie să reevaluez situaţia şi să văd a doua zi în ce stare mă trezesc şi cum îmi este genunchiul'', afirma elveţianul, referindu-se şi la turneul pe iarbă de la Halle care va debuta pe 14 iunie.

Operat de două ori la genunchiul drept în 2020, Federer (39 ani), cu 20 de titluri de Grand Slam, a revenit în circuit în martie, la turneul de la Doha, după o absenţă de un an. Federer şi-a anunţat priorităţile pentru 2021, turneul său de suflet de la Wimbledon şi Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), medalia de aur la simplu fiind singura care îi lipseşte din palmaresul său prestigios.

